TV3 naujienos > Gyvenimas > Istorijos

Nauji princo Williamo ir Kate Middleton kaimynai nebegali tylėti: „Tai – smūgis į veidą“

2025-09-29 10:20 / šaltinis: tv3.lt / aut.
Autorius(-ė) naujienų portalas tv3.lt
šaltinis: tv3.lt aut.
2025-09-29 10:20

Princas Williamas ir Kate Middleton persikėlė į aštuonių miegamųjų „Forest Lodge“ rezidenciją Vindzoro Didžiajame parke.

Kate Middleton ir princas Williamas (nuotr. SCANPIX)
8

0

Naujoji poros gyvenamoji vieta tapo griežtos apsaugos zona – vietos gyventojams draudžiama lankytis šalia šių rūmų, rašoma mirror.co.uk.

Princas Williamas ir Kate Middleton aplankė vaikų mokyklą
(8 nuotr.)
(8 nuotr.)
FOTOGALERIJA. Princas Williamas ir Kate Middleton aplankė vaikų mokyklą

Naujos saugumo priemonės ir vietinių nepasitenkinimas

Automobilių stovėjimo aikštelė ir vartai į parką buvo visam laikui uždaryti, o tiems, kurie ketina įsibrauti, gresia suėmimas.

TAIP PAT SKAITYKITE:

Teritorija aplink karališkosios poros namus aptverta masyviomis tvoromis, stebima vaizdo kameromis, vykdomas kraštovaizdžio tvarkymas, kad pašaliniams nebūtų galimybės patekti.

Viena netoliese gyvenanti moteris sakė:

„Daugelis iš mūsų čia vedžioja šunis jau 20 metų, todėl pranešimas, kad daugiau to daryti negalėsime, yra tarsi smūgis į veidą.

Mes kasmet mokame už parko priežiūrą, bet dabar mums nebebus leidžiama naudotis jo dalimi.“

Karališkosios šeimos saugumas – prioritetas

Draudžiama zona aplink „Forest Lodge“ saugos 43 metų Kate ir Williamą bei jų vaikus – George'ą (12 m.), Charlotte (10 m.) ir Louisą (7 m.).

Iki šiol vietiniai gyventojai mokėdavo 110 svarų (125 eurus) per metus už galimybę naudotis vartais ir automobilių aikštele, tačiau dabar ši teritorija taps uždara.

Planuose nurodoma, kad įėjimas per Cranbourne vartus bus visam laikui uždarytas.

Vietinių gyventojų nuomonės

Ne visi vietiniai pasipiktinę. 32-ejų mechanikos inžinierius Tom Bunn, dažnai su savo šuneliu Mr Brown lankydavęsis parke, sakė:

„Žinoma, tai nuvylė, nes mano šuo čia labai mėgsta būti, bet visiškai suprantu – Williamo, Kate ir jų šeimos saugumas yra svarbiausia.“

Kitas gyventojas pridūrė: „Mes mylime karališkąją šeimą, džiaugiamės, kad jie persikelia į „Forest Lodge“. Akivaizdu, kad šis sprendimas priimtas dėl saugumo, o ne jų pačių valia.“

Teisinis pagrindas

Vieša prieiga užblokuota remiantis 2005 m. Sunkaus organizuoto nusikalstamumo ir policijos įstatymu (SOCPA). Jis taikomas karališkosioms žemėms, priklausančioms monarchui ar jo įpėdiniui.

„Forest Lodge“ dabar oficialiai laikomas privačia Karališkosios nuosavybės rezidencija.

Sprendimas priimtas bendru sutarimu tarp Karališkojo namų ūkio ir Temzės slėnio policijos, nes, pasak dokumentų, teritorija naudojama „saugomam asmeniui“ apgyvendinti.

SUSIJĘ STRAIPSNIAI
Princas Williamas ir Kate Middleton (nuotr. SCANPIX)
Paaiškėjo tikrasis princo Williamo ir Kate Middleton turtas: sumos – stulbinančios (1)

Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!

