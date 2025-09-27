Išgirdusi klausimą apie Harry dukrą, Kate Middleton pasakė 4 žodžius: viskas užfiksuota vaizdo įraše

Ji yra teta princui Archie ir princesei Lilibet – princo Harry ir Meghan Markle vaikams, skelbė mirror.co.uk.
Prakalbo apie Harry dukrą
Tačiau, kai Sasekso hercogas ir hercogienė 2020 metais persikėlė gyventi į JAV ir atsiribojo nuo karališkosios šeimos, manoma, kad jų karališkieji giminaičiai neturėjo daug galimybių leisti laiko su Archie, kuriam dabar šešeri, ar Lilibet, kuriai ketveri.
Kaip praneša „HELLO!“, karališkoji korespondentė Danielle Stacey yra sakiusi:„Niekada nebuvo oficialiai patvirtinta, ar Velso princas ir princesė bei jų vaikai yra susitikę su princese Lilibet.“
Kate aiškiai pasakė, kad nekalbėjo su savo dukterėčia pirmosiomis dienomis po jos gimimo 2021 metų birželio 4 dieną.
2021 metų birželį „CBS News“ paskelbtame „TikTok“ vaizdo įraše Kate buvo paklausta, ar ji turi kokių nors palinkėjimų Lilibet.
„Linkiu jai visko geriausio. Nekantrauju ją sutikti, nes mes dar... dar nesame jos sutikę, tad tikiuosi, tai įvyks netrukus“, – sakė Kate.
Vėliau Velso princesės buvo paklausta, ar ji bendravo su savo mažąja dukterėčia per „FaceTime“. Į tai ji širdį draskančiai atsakė: „Ne, nebendravau. Ne.“
@cbsnews The Duchess of Cambridge says she “can’t wait to meet” her new niece Lilibet, the daughter of Prince Harry and Meghan. #news #royalfamily #royal #baby ♬ original sound - cbsnews
Viltis, kad Harry santykiai su atskirtąja šeima galėtų būti atkurti, atgijo šio mėnesio pradžioje, kai jis pirmą kartą susitiko su savo tėvu, karaliumi Karoliu lll, nuo tada, kai 2024 metais monarchui buvo diagnozuotas vėžys.
Teigiama, kad Sasekso hercogas su savo tėvu bendravo 55 minutes, per kurias jis įteikė jam įrėmintą savo, Meghan ir jų dviejų vaikų nuotrauką.
Jie taip pat apsikeitė bučiniais į skruostą, o karalius padovanojo savo sūnui dovaną likus šešioms dienoms iki jo 41-ojo gimtadienio.
Šis susitikimas buvo apibūdintas kaip „aiškiai formalus“, o 41-erių Harry vėliau juokavo, kad jautėsi labiau kaip „oficialus svečias“ karališkajame rezidencijoje.
