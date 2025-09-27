Kalendorius
TV3 naujienos > Žmonės > Užsienio žvaigždės

Į viešumą lenda Harry ir karaliaus susitikimo detalės: iš sūnaus sulaukė netikėtos dovanos

2025-09-27 13:00 / šaltinis: tv3.lt / aut.
Autorius(-ė) naujienų portalas tv3.lt
šaltinis: tv3.lt aut.
2025-09-27 13:00

Princas Harry šio mėnesio pradžioje sugrįžo į Jungtinę Karalystę trumpam, bet reikšmingam susitikimui su tėvu – karaliumi Karoliu III. Jų 55 minučių pokalbis įvyko Klarenso rūmuose ir buvo pirmasis akis į akį susitikimas per 19 mėnesių.

Harry ir karalius Karolis lll (nuotr. SCANPIX)

Nors abu vyrai apsikeitė dovanomis bei pasibučiavo į skruostą, atmosfera buvo neįprastai formali, skelbė mirror.co.uk.

TAIP PAT SKAITYKITE:

Susitikimas su karaliumi

Harry padovanojo karaliui įrėmintą nuotrauką, kurioje jis su žmona Meghan Markle bei vaikais Archie ir Lilibet.

Savo ruožtu karalius įteikė sūnui gimtadienio dovaną – po šešių dienų Harry šventė 41-ąjį gimtadienį.

Tačiau, kaip pranešė laikraštis „The Sun“, pats Harry šį susitikimą apibūdino kaip „labai oficialų“.

Karališkųjų rūmų šaltiniai pridūrė, kad visas bendravimas priminė „aukštų svečių ar pareigūnų vizitus“, o ne artimą šeimos susitikimą. Princas juokaudamas prisipažino, jog jautėsi labiau kaip „oficialus svečias“, o ne šeimos narys.

Šis susitikimas vyko po ilgo atšalimo laikotarpio – Harry ir Karolis nebuvo susitikę nuo 2024 m. pradžios.

Nors vasarą buvo spėliojama, kad princas galėtų sugrįžti prie karališkųjų pareigų, ypač įgyvendinant „pusiau vidinį, pusiau išorinį“ vaidmenį, tokios viltys, panašu, blėsta.

Karališkieji šaltiniai teigia, kad Karolis yra pasiryžęs laikytis 2020 m. Sandringhamo susitarimo, kuriuo aiškiai atmetė Harry siūlymą užimti hibridinę poziciją.

Papildomų spekuliacijų dėl galimo sugrįžimo kilo, kai paaiškėjo, jog Archie ir Lilibet pasuose buvo nurodyti tiek jų titulai HRH (Jo / Jos Karališkoji Didenybė), tiek pavardė Sussex. Tačiau, kaip teigia šaltiniai, tai greičiau asmeninis pasirinkimas, o ne ženklas apie grįžimą į „Firmą“ – taip dažnai vadinama karališkoji šeima.

Nepaisant visko, Harry teigė, kad šiuo metu jam svarbiausia – tėvo sveikata ir šeima.

Interviu jis pabrėžė: „Dėmesys tikrai turi būti skiriamas mano tėvui... Aš visada mylėjau JK ir visada mylėsiu JK.“

Tuo tarpu jo atstovas spaudai patikslino, kad: „Ši kelionė atgal buvo skirta jo globojamoms organizacijoms ir geriems tikslams remti, taip pat turėti laiko susitikti su šeima ir draugais.“

Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!

