Kalendorius
Rugsėjo 15 d., pirmadienis
Vilnius +18°C
Horoskopai
Programos image
Orai
Pranešti naujieną
Paieška

Naujausios

Karas Ukrainoje

Lietuva

Verslas

Užsienis

Gyvenimas

Sportas

Video

Žmonės

Automanas

Mano naujienos

  • tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
Komentuoti
0
Nuoroda nukopijuota
DALINTIS
Link copying icon
Kopijuoti nuorodą
Email icon
Siųsti el. paštu
Facebook icon
FB Messenger icon
Messenger
LinkedIn icon
LinkedIn
Twitter icon
Daugiau panašių naujienų
Mažiau panašių naujienų
Pranešti apie klaidą
TV3 naujienos > Žmonės > Užsienio žvaigždės

Princas Harry išklojo, ar jis iš tikrųjų yra laimingas be karališkos šeimos

2025-09-15 14:55 / šaltinis: tv3.lt / aut.
Autorius(-ė) naujienų portalas tv3.lt
šaltinis: tv3.lt aut.
2025-09-15 14:55

Princas Harry ryžtingai atmetė teiginius, kad jis esąs „nelaimingas“. 41-erių vyras, kuris 2020 metais atsisakė vyresniojo karališkosios šeimos nario pareigų ir su žmona Meghan Markle bei dviem vaikais persikėlė gyventi į Kaliforniją, tvirtina, jog po išvykimo iš Jungtinės Karalystės jis tikrai nėra nelaimingas.

Princas Harry ir Meghan Markle (nuotr. stop kadras)
6

Princas Harry ryžtingai atmetė teiginius, kad jis esąs „nelaimingas“. 41-erių vyras, kuris 2020 metais atsisakė vyresniojo karališkosios šeimos nario pareigų ir su žmona Meghan Markle bei dviem vaikais persikėlė gyventi į Kaliforniją, tvirtina, jog po išvykimo iš Jungtinės Karalystės jis tikrai nėra nelaimingas.

REKLAMA
0

Praėjusią savaitę netikėto vizito Ukrainoje metu jis laikraščiui „The Guardian“ jis atvirai pasakė apie sklindančias kalbas apie jį, skelbė dailystar.co.uk.

TAIP PAT SKAITYKITE:

Karališka šeima
(6 nuotr.)
(6 nuotr.)
FOTOGALERIJA. Karališka šeima

„Tik tam tikroje žiniasklaidos dalyje galima išvysti kalbų, esą aš nusiminęs ar nesišypsau. Tai sklinda iš žmonių, kurie mano, kad žino, ką aš galvoju ir kaip jaučiuosi. Jie klysta“, – teigė Harry.

REKLAMA
REKLAMA

Jis pridūrė: „Manau, kad dalis britų žiniasklaidos nori tikėti, jog esu nelaimingas, bet taip nėra. Esu labai patenkintas tuo, kas esu, ir man patinka gyvenimas, kurį gyvenu.“

REKLAMA

Prakalbo apie įtemptą laikotarpį

Harry pripažino, kad pastaraisiais metais teko patirti „įtemptų“ laikotarpių – įskaitant šeimos nesutarimus ir teisinius ginčus su keliais laikraščių leidėjais – tačiau jis dėkingas už „paramą“, kurią gauna iš „Didžiosios Britanijos visuomenės“.

Jis paaiškino: „Per pastaruosius ketverius metus tikrai teko susidurti su labai įtemptais įvykiais. Buvo neaiškumo ir streso dėl teisminių procesų, taip pat sužinojau kai kurių dalykų, kurie tikrai, tikrai skaudino. Jaučiu daug paramos iš Didžios Britanijos visuomenės...“.

REKLAMA
REKLAMA

Praėjusią savaitę Harry sugrįžo į Jungtinę Karalystę ir pirmą kartą nuo 2024 metų vasario susitiko su savo tėvu, karaliumi Karolius lll.

Princas pabrėžė savo norą skirti prioritetą santykiams su tėvu, kuris tęsia kovą su vėžiu, sakydamas: „Dėmesys tikrai turi būti skiriamas mano tėčiui...“

Be to, Harry išreiškė viltį ateityje praleisti daugiau laiko savo gimtojoje šalyje, nepaisant vis dar vykstančių nesutarimų dėl jo saugumo.

Jis mano, kad praėjusios savaitės vizitas žymiai prisidėjo prie to, kad tai būtų įmanoma, pridurdamas: „Taip, norėčiau praleisti daugiau laiko JK. Ši savaitė tikrai priartino šį tikslą.“

Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKOMENDUOJAME
rekomenduojame
TOLIAU SKAITYKITE
toliau skaitykite
TOLIAU SKAITYKITE
× Pranešti klaidą
SIŲSTI
Į viršų