Princas Harry išklojo, ar jis iš tikrųjų yra laimingas be karališkos šeimos

Praėjusią savaitę netikėto vizito Ukrainoje metu jis laikraščiui „The Guardian“ jis atvirai pasakė apie sklindančias kalbas apie jį, skelbė dailystar.co.uk.
„Tik tam tikroje žiniasklaidos dalyje galima išvysti kalbų, esą aš nusiminęs ar nesišypsau. Tai sklinda iš žmonių, kurie mano, kad žino, ką aš galvoju ir kaip jaučiuosi. Jie klysta“, – teigė Harry.
Jis pridūrė: „Manau, kad dalis britų žiniasklaidos nori tikėti, jog esu nelaimingas, bet taip nėra. Esu labai patenkintas tuo, kas esu, ir man patinka gyvenimas, kurį gyvenu.“
Prakalbo apie įtemptą laikotarpį
Harry pripažino, kad pastaraisiais metais teko patirti „įtemptų“ laikotarpių – įskaitant šeimos nesutarimus ir teisinius ginčus su keliais laikraščių leidėjais – tačiau jis dėkingas už „paramą“, kurią gauna iš „Didžiosios Britanijos visuomenės“.
Jis paaiškino: „Per pastaruosius ketverius metus tikrai teko susidurti su labai įtemptais įvykiais. Buvo neaiškumo ir streso dėl teisminių procesų, taip pat sužinojau kai kurių dalykų, kurie tikrai, tikrai skaudino. Jaučiu daug paramos iš Didžios Britanijos visuomenės...“.
Praėjusią savaitę Harry sugrįžo į Jungtinę Karalystę ir pirmą kartą nuo 2024 metų vasario susitiko su savo tėvu, karaliumi Karolius lll.
Princas pabrėžė savo norą skirti prioritetą santykiams su tėvu, kuris tęsia kovą su vėžiu, sakydamas: „Dėmesys tikrai turi būti skiriamas mano tėčiui...“
Be to, Harry išreiškė viltį ateityje praleisti daugiau laiko savo gimtojoje šalyje, nepaisant vis dar vykstančių nesutarimų dėl jo saugumo.
Jis mano, kad praėjusios savaitės vizitas žymiai prisidėjo prie to, kad tai būtų įmanoma, pridurdamas: „Taip, norėčiau praleisti daugiau laiko JK. Ši savaitė tikrai priartino šį tikslą.“
