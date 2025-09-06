Meghan Markle pasiekė liūdna žinia

Aštuonių epizodų antrasis sezonas pasirodė rugpjūčio 26 d., tačiau per savaitę nuo rugpjūčio 25 iki 31 d. nebuvo tarp žiūrimiausių laidų, rašo „Forbes“.
Meghan Markle pasiekė liūdnos naujienos
Kadangi „Netflix“ nepateikia tikslių žiūrimumo duomenų neįtrauktoms į dešimtuką laidoms, leidinys pažymėjo, kad šou turėjo prarasti maždaug 500 tūkst. žiūrovų lyginant su pirmuoju sezonu. Pirmasis „With Love, Meghan“ sezonas, debiutavęs 2024 m. kovo mėn., buvo peržiūrėtas 2,6 milijono kartų.
Žiūrovų sumažėjimas sutapo su kritikos banga iš Jungtinės Karalystės.
Po premjeros „The Guardian“ žurnalistė Lucy Mangan laidą kritikavo kaip „nuobodžią“, „skausmingai dirbtinę“. Tiesa, ji pagyrė svečią Chrissy Teigen, vadindama ją laidos „aukščiausiu tašku“.
„The Times“ panašiai kritiškai įvertino M. Markle kaip „moterį, kurią vargina pinigai“.
Meghan į kritiką sureagavo viename interviu su Emily Chang: „Aš žinojau, kam skirtas šou. Jei pažįsti savo auditoriją, žinai savo demografiją – jie mėgo laidą. Mano partneriai mėgo laidą. Todėl turime antrą sezoną ir dar daugiau smagių akimirkų.“
Ji su šypsena pridūrė: „Ar jie sako neigiamus dalykus, o paskui slaptai namuose gamina vieno puodo makaronus? Galbūt.“
„With Love, Meghan“ buvo dalis 100 mln. JAV dolerių „Netflix“ sutarties, kurią M. Markle ir jos vyras princas Harry pasirašė 2020 m., po to, kai atsisakė karališkųjų pareigų ir persikėlė į Kaliforniją.
Kaip pranešė „Page Six“, pora neseniai pratęsė partnerystę su „Netflix“.
Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!