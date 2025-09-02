Meghan Markle parodė nuo viešumos slepiamus vaikus

Naujausiame – antrajame – šou sezone Meghan prie savęs pakvietė žinomus svečius: JAV modelį ir televizijos asmenybę Chrissy Teigen, „Queer Eye“ žvaigždę Tan France, tinklalaidžių vedėją Jay Shetty su žmona, kulinarinių knygų autorę Radhi Devlukia.
Tarp laidoje dalyvavusių virtuvės profesionalų – trijų „Michelin“ žvaigždžių restorano „Core“ Londone įkūrėja Clare Smyth bei labdaros organizaciją „World Central Kitchen“ įsteigęs šefas José Andrés.
Meghan Markle pasidalijo retais vaikų kadrais
Nepaisant tokios įspūdingos svečių gausos, didžioji dalis kritikų nepagailėjo kandžių atsiliepimų – pasak jų, laidai trūksta turinio, o pati Meghan atrodo neautentiška. Vis dėlto dalis ištikimų gerbėjų socialiniuose tinkluose laikosi visiškai priešingos nuomonės – anot jų, naujasis sezonas pilnas džiaugsmo ir nuoširdžių akimirkų, rašo mirror.co.uk.
Norėdama padėkoti gerbėjams už palaikymą, Meghan paviešino keletą retų šeiminių kadrų: nuotraukas, kuriose Archie ir Lilibet klausosi laidos, taip pat vyro princo Harry pasirodymą ir muzikos grojaraštį, lydėjusį filmavimo procesą.
„Antrąjį sezoną filmuoti buvo daug smagiau, nei galite įsivaizduoti. O nuotaiką palaikyti padėjo muzika – tarp filmavimo epizodų iš telefono leisdavau mėgstamus kūrinius. Dabar noriu pasidalyti jais su jumis: įtraukite į savo grojaraštį, įjunkite „shuffle“ ir mėgaukitės! Linkiu gražaus Darbo dienos savaitgalio – dirbkime sunkiai, bet mokėkime ir atsipalaiduoti“, – „Instagram“ rašė ji.
Taip Meghan pristatė antrąjį savo laidos „With Love, Meghan“ sezoną, kuris, nepaisant kontraversiškų vertinimų, toliau traukia žiūrovų dėmesį.
