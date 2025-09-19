Kalendorius
TV3 naujienos > Žmonės > Užsienio žvaigždės

Garsus dainininkas susitiko su Harry: atskleidė pokalbio detales

2025-09-19 17:55
Autorius(-ė) naujienų portalas tv3.lt
šaltinis: tv3.lt aut.
2025-09-19 17:55

Popmuzikos žvaigždė Peteris Andre (52) ir jo žmona, gydytoja Emily MacDonagh (36), praėjusią savaitę dalyvavo prestižiniuose „WellChild“ apdovanojimuose Londono viešbutyje „Royal Lancaster“. Renginio metu jie turėjo progą susitikti su pagrindiniu šios labdaros organizacijos globėju princu Harry, kuris atskrido specialiai šiam renginiui iš JAV.

Harry (nuotr. SCANPIX)

0

„Turėjome neįtikėtiną vakarą „WellChild“ apdovanojimuose, kur susitikome su nuostabiais vaikais ir jų šeimomis“, – rašė Peteris savo išskirtinėje skiltyje žurnale „OK!“.

Prakalbo apie susitikimą su Harry

Renginio metu jo žmona pirmą kartą susitiko su Harry.

„Buvo puiku susitikti su Sasekso hercogu princu Harry, kuris yra svarbi šios labdaros dalis. Tai buvo pirmas kartas, kai Emily jį sutiko, ir aš buvau pamiršęs, koks jis iškalbus“, – tęsė jis.

Peteris atskleidė, kad su princu jie daugiausia kalbėjosi apie pačią labdarą ir Harry kelionę: „Žinoma, daugiausia kalbėjomės apie pačią labdaros organizaciją ir apie tai, kad jis tą patį rytą atskrido iš Amerikos. Su Emily sužinojome daug daugiau apie šios organizacijos veiklą ir iš tiesų norėtume labiau įsitraukti, nes jų atliekamas darbas yra neįkainojamas.“

Princas Harry į Londoną atvyko rugsėjo 8 d. – tai buvo ne tik „WellChild“ apdovanojimų diena, bet ir trečiosios jo močiutės, karalienės Elžbietos II, mirties metinės.

Savo kalboje renginyje Harry pabrėžė, kad šis vakaras jam ypatingas: „Šis vakaras – tai metų akcentas. Jūsų drąsa, jūsų ištvermė ir nepaprasta meilė šeimų bei globėjų, kurie niekada nenustoja būti šalia, yra įkvepiantys.“

Prisimindamas savo pirmuosius „WellChild“ apdovanojimus prieš 18 metų, jis sakė: „Įėjau į salę ir maždaug po trijų minučių suvokiau du dalykus. Meilė ir energija toje patalpoje buvo apčiuopiama – kaip ir nenuspėjamumas. Ir antra – kad aš visiškai tuo viskuo susižavėjau.“

Emily taip pat pasidalijo įspūdžiais socialiniuose tinkluose. Prie nuotraukos su vienu iš apdovanojimų gavėjų ji rašė: „Turėjau privilegija dalyvauti šiame renginyje. Ačiū „WellChild“ už kvietimą.@wellchild yra nuostabi labdaros organizacija, padedanti vaikams, turintiems sudėtingų sveikatos poreikių, gauti priežiūrą namuose, o ne ligoninėje – tai daro milžinišką skirtumą daugybei šeimų. Amžinai dėkinga, kad galėjau būti šio ypatingo vakaro dalimi, švenčiant jų neįtikėtiną darbą ir nuostabius vaikus bei šeimas, kuriuos jie remia.“

Peteris ir Emily, būdami tėvais, prisipažino, kad renginys jiems paliko ypatingą įspūdį. Tai buvo vakaras, kuris suartino, įkvėpė ir paskatino dar labiau įsitraukti į prasmingą veiklą.

