Viešumoje pasirodžiusi Kate Middleton sužibo elegancija: štai kiek kainuoja jos paltas

Gerbėjai iškart atkreipė dėmesį į K. Middleton stilių, o ypač – į tikru sezono hitu tapusį ilgą paltą.
Paaiškėjo Kate Middleton palto kaina
Kate vilkėjo „Wool Maxi City Coat“ paltą iš prekės ženklo „Jigsaw“.
Šis paltas laikomas ikonišku prekės ženklo drabužiu, grįžtančiu sezoną po sezono dėl ilgalaikio dizaino ir nepriekaištingos kokybės.
Kate paltas turi jos pamėgtų pritaikytų detalių: kišenes su atvartais, centrinį nugaros skeltuką ir kontrastingą apykaklę, suteikiančią rafinuotą įvaizdį. Struktūruotas, su laisva linija ir stipriomis pečių linijomis – tai detalės, kurias Kate dažnai renkasi savo kasdieniame stiliuje.
Kaip matyti prekės ženklo internetinėje svetainėje, šį paltą galimą įsigyti už 389 svarus (451 euras).
Iš princo Williamo ir Kate Middleton – jautrus gestas
Šio viešo pasirodymo metu Kate ir Williamas susitiko su Elsie Dot Stancombe šeima. Elsie – septynerių mergaitė, kuri buvo žiauriai mirtinai subadyta teminėje Taylor Swift šokių pamokoje Sautporte.
Velso princas ir princesė atvyko į Mersisaido miestą, kur pagerbė nužudytųjų atminimą ir parodė paramą bendruomenei, vis dar išgyvenančiai skausmą po pražūtingo išpuolio 2024-aisiais, nusinešusio trijų mergaičių gyvybes, tarp jų – devynerių Alice da Silva Aguiar ir šešerių Bebe King.
Princesė ir princas taip pat kalbėjosi su vietos gyventojais apie tai, kaip ši tragedija paveikė miestą, kuriame susikūrusi glaudi bendruomenė. Jie susitiko ir su pirmaisiais į įvykio vietą atvykusiais gelbėtojais, rašo mirror.co.uk.
Atvykę į Sautportą, Williamas ir Kate nuvyko į Franboro kelio pradinę ir jaunesniųjų klasių mokyklą, kurioje mokėsi mažoji Elsie. Karališkąją porą pasitiko Mersisaido pavaduojantis lordas leitenantas Peteris Oliveris, Siftono merė June Burns, Siftono tarybos vadovė Marion Atkinson ir vadovas Philipas Porteris.
Pradinės mokyklos vadovė Jennie Sephton ir jaunesniųjų klasių mokyklos vadovas Adrianas Antellas pristatė karališkąją porą mokyklos tarybos nariams – po 16 vaikų iš abiejų mokyklų.
Mokykloje Williamas ir Kate kalbėjosi su mokytojais apie tai, kaip mokyklos bendruomenę paveikė tragedija ir kokia parama buvo suteikta mokiniams, darbuotojams ir vietos bendruomenei.
Vėliau Velso princas ir princesė susitiko su Elsie tėvais, Jenni ir Davidu, bei jos jaunesniąja seserimi privačiame susitikime, o tada išvyko į kitą renginį mieste.
Kartu su Alice tėvu Sergiu Aguiaru, Davidas balandį bėgo Londono maratoną, skirtą dukrų atminimui, o princas ir princesė prisidėjo prie jų lėšų rinkimo.
Williamas ir Kate taip pat apsilankė „Churchtown“ pradinėje mokykloje, kur buvo atidaryta nauja atminimui skirta žaidimų aikštelė, sukurta pagerbiant buvusias mokines Bebe King ir Alice da Silva Aguiar. Jie patys paaukojo lėšų šiam projektui.
Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!