Kalendorius
Spalio 10 d., penktadienis
Vilnius +13°C
Horoskopai
Programos image
Orai
Pranešti naujieną
Paieška

Naujausios

Karas Ukrainoje

Lietuva

Verslas

Užsienis

Gyvenimas

Sportas

Video

Žmonės

Automanas

Mano naujienos
Komentuoti
14
Nuoroda nukopijuota
DALINTIS
Link copying icon
Kopijuoti nuorodą
Email icon
Siųsti el. paštu
Facebook icon
FB Messenger icon
Messenger
LinkedIn icon
LinkedIn
Twitter icon
Daugiau panašių naujienų
Mažiau panašių naujienų
Pranešti apie klaidą
TV3 naujienos > Sportas > Krepšinis > Eurolyga

Svajonių serija tęsiasi: Miunchene skrajojęs „Žalgiris“ lieka nepralaimėjęs

2025-10-10 23:31 / šaltinis: tv3.lt
2025-10-10 23:31

Kauno „Žalgirio“ (3-0) krepšininkai toliau raško pergales Eurolygoje. Tomo Masiulio komanda penktadienio vakarą Miunchene 98:70 nugalėjo „Bayern“ ekipą (1-2).

Kauno „Žalgirio“ (3-0) krepšininkai toliau raško pergales Eurolygoje. Tomo Masiulio komanda penktadienio vakarą Miunchene 98:70 nugalėjo „Bayern“ ekipą (1-2).

REKLAMA
14

Tai trečioji „Žalgirio“ pergalė Eurolygoje per trejas rungtynes, praėjusią savaitę Lietuvos čempionai nugalėjo praėjusio sezono finalininkes „Monaco“ ir „Fenerbahče“ komandas.

TAIP PAT SKAITYKITE:

Trečios pergalės medžioklė Miunchene: „Bayern“ – „Žalgiris“
(10 nuotr.)
(10 nuotr.)
FOTOGALERIJA. Trečios pergalės medžioklė Miunchene: „Bayern“ – „Žalgiris“

Po šio turo Eurolygoje vienintelis „Žalgiris“ yra nepatyręs pralaimėjimo, tad žalgiriečiai dabar – vienvaldžiai lyderiai.

REKLAMA
REKLAMA

Mačo pradžioje Xavieras Rathanas-Mayesas buvo vienintelis „Bayern“ narys, rinkęs taškus – 7:3. Vis tik Maodo Lo, Sylvaino Francisco ir Deivido Sirvydžio tritaškiai rezultatą persvėrė – 12:11. Baudas sumetė Ąžuolas Tubelis (14:11), po to ir M.Lo, bet rezultatą švelnini Andreasas Obstas – 14:16. Vis tik „Žalgiris“ padėtį stabilizavo (21:14), o po pirmo ketvirčio pirmavo 26:20. 

REKLAMA

Laurynas Birutis išlaikė „Žalgirį“ priekyje, o Sylvainas Francisco skirtumą augino iki dviženklio – 32:22. Atotrūkis tik augo (37:24), kol „Bayern“ puolimas buvo krizėje. Leonas Kratzeris nutraukė taškų badą, tačiau tai gelbėjo menkai, tik A.Obsto ir J.Hollatzo taškai kiek pagerino šeimininkų padėtį – 33:45.

Tolimi metimai toliau buvo žalgiriečių ginklas (51:33), o Dustino Slevos šūvio atotrūkis artėjo prie triuškinamo – 59:40. M.Lo metimas taip pat buvo tikslus, bet tuo metu šeimininkai surengė atkarpą 10:0 ir gerokai tirpdė deficitą – 53:64. Keturias baudas susimetė „Žalgirio“ kapitonas, o po trečio ketvirčio kauniečiai liko priekyje – 68:55.

REKLAMA
REKLAMA

D.Sirvydis, M.Wrightas bei A.Butkevičius dėjo pagrindus „Žalgirio“ pergalei – 75:57. Minutės pertraukėlė nepadėjo „Bayern“, nes po jos skirtumas augo toliau (79:57), kol pasiekė rekordinę ribą – 85:61. Liko dar 4 minutės, bet jos buvo formalumas.

„Žalgiris“ smeigė 14 tritaškių iš 24 (58 proc.).

„Bayern“: Andreasas Obstas 15 (3/7 trit., 4 rez. perd.), Xavieras Rathanas-Mayesas 13, Nielsas Giffey‘us 9, Davidas McCormackas 8.

„Žalgiris“: Sylvainas Francisco 19 (7 rez. perd.), Dustinas Sleva 14 (3/5 trit., 7 atk. kam.), Laurynas Birutis (6 atk. kam.) ir Mosesas Wrightas – po 11, Maodo Lo 10, Edgaras Ulanovas, Deividas Sirvydis, Ąžuolas Tubelis – po 7.

Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!

REKLAMA
jo
jo
2025-10-10 21:28
Šveplių sezonas tęsiasi... LKL komentavimo kokybe jau ženkliai lenkia Eurolygą...
Atsakyti
Pridurkas.
Pridurkas.
2025-10-10 21:15
Nesapnuok, okay?
Atsakyti
Skaityti visus komentarus (14)
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKOMENDUOJAME
rekomenduojame
TOLIAU SKAITYKITE
toliau skaitykite
TOLIAU SKAITYKITE
× Pranešti klaidą
SIŲSTI
Į viršų