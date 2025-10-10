Svajonių serija tęsiasi: Miunchene skrajojęs „Žalgiris“ lieka nepralaimėjęs

Tai trečioji „Žalgirio“ pergalė Eurolygoje per trejas rungtynes, praėjusią savaitę Lietuvos čempionai nugalėjo praėjusio sezono finalininkes „Monaco“ ir „Fenerbahče“ komandas.
Po šio turo Eurolygoje vienintelis „Žalgiris“ yra nepatyręs pralaimėjimo, tad žalgiriečiai dabar – vienvaldžiai lyderiai.
Mačo pradžioje Xavieras Rathanas-Mayesas buvo vienintelis „Bayern“ narys, rinkęs taškus – 7:3. Vis tik Maodo Lo, Sylvaino Francisco ir Deivido Sirvydžio tritaškiai rezultatą persvėrė – 12:11. Baudas sumetė Ąžuolas Tubelis (14:11), po to ir M.Lo, bet rezultatą švelnini Andreasas Obstas – 14:16. Vis tik „Žalgiris“ padėtį stabilizavo (21:14), o po pirmo ketvirčio pirmavo 26:20.
Laurynas Birutis išlaikė „Žalgirį“ priekyje, o Sylvainas Francisco skirtumą augino iki dviženklio – 32:22. Atotrūkis tik augo (37:24), kol „Bayern“ puolimas buvo krizėje. Leonas Kratzeris nutraukė taškų badą, tačiau tai gelbėjo menkai, tik A.Obsto ir J.Hollatzo taškai kiek pagerino šeimininkų padėtį – 33:45.
Tolimi metimai toliau buvo žalgiriečių ginklas (51:33), o Dustino Slevos šūvio atotrūkis artėjo prie triuškinamo – 59:40. M.Lo metimas taip pat buvo tikslus, bet tuo metu šeimininkai surengė atkarpą 10:0 ir gerokai tirpdė deficitą – 53:64. Keturias baudas susimetė „Žalgirio“ kapitonas, o po trečio ketvirčio kauniečiai liko priekyje – 68:55.
D.Sirvydis, M.Wrightas bei A.Butkevičius dėjo pagrindus „Žalgirio“ pergalei – 75:57. Minutės pertraukėlė nepadėjo „Bayern“, nes po jos skirtumas augo toliau (79:57), kol pasiekė rekordinę ribą – 85:61. Liko dar 4 minutės, bet jos buvo formalumas.
„Žalgiris“ smeigė 14 tritaškių iš 24 (58 proc.).
„Bayern“: Andreasas Obstas 15 (3/7 trit., 4 rez. perd.), Xavieras Rathanas-Mayesas 13, Nielsas Giffey‘us 9, Davidas McCormackas 8.
„Žalgiris“: Sylvainas Francisco 19 (7 rez. perd.), Dustinas Sleva 14 (3/5 trit., 7 atk. kam.), Laurynas Birutis (6 atk. kam.) ir Mosesas Wrightas – po 11, Maodo Lo 10, Edgaras Ulanovas, Deividas Sirvydis, Ąžuolas Tubelis – po 7.
