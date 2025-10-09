Kalendorius
TV3 naujienos > Sportas > Krepšinis

Gordonas Herbertas giria „Žalgirio“ gynėjus prieš akistatą su „Bayern“

2025-10-09 17:47 / šaltinis: krepsinis.net
2025-10-09 17:47

Kauno „Žalgirio“ krepšininkų jau penktadienį laukia trečiojo turo Eurolygos rungtynės. Tomo Masiulio auklėtiniai išvykoje susitiks su Miuncheno „Bayern“ klubu.

G.Herbertas apžvelgė būsimas rungtynes (Scanpix nuotr.)

0

Prieš būsimas rungtynes vokiečių klubo vyriausiasis treneris Gordonas Herbertas išskyrė sudėtingą tvarkaraštį.

„Nuo penktadienio per septynias dienas turėsime keturias rungtynes, po to – taurės kovos ir tada vėl keturios rungtynės per septynias dienas. Todėl esu labai patenkintas tuo, kaip komanda treniruojasi per tas kelias turimas dienas ir kaip profesionaliai bei susikaupę žaidėjai dirba.

Vis tik „Žalgiris“ yra aukšto lygio komanda ir šiuo metu žaidžia išties puikiai. Jų gynėjai yra kitame lygyje, o jų vietiniai žaidėjai taip pat yra pajėgūs. Tai bus didelis iššūkis, bet jei žaisime kaip komanda, tuomet galime kažką pasiekti“, – kalbėjo strategas.

Miuncheno ekipa po pirmųjų dviejų turų turi iškovojusi vieną pergalę bei yra patyrusi vieną pralaimėjimą.

