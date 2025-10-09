Kalendorius
TV3 naujienos > Sportas > Krepšinis > Eurolyga

Lo: Eurolygoje kiekvienos rungtynės yra tikras iššūkis, ypač varžovų arenoje

2025-10-09 13:19 / šaltinis: krepsinis.net
2025-10-09 13:19

Žalgiriečiai intensyviai ruošiasi penktadienio dvikovai su Miuncheno „Bayern“ ekipa, kuri kol kas namų tvirtovėje, kalbant ir apie Eurolygą, ir apie vietines kovas, yra iškovojusi tris pergales iš tiek pat galimų.

M.Lo kalbėjo apie būsimą varžovą (Foto: „LKL, kurią remia „Betsson“)

0

Po vienos iš treniruočių savo įžvalgomis pasidalijo Maodo Lo, kuriam penktadienio varžovai gerai pažįstami.

„Sužaidėme dar tik dvejas rungtynes Eurolygoje, o jie namuose žaidžia labai gerai. Patys matėte, kiek jie pergalių savo arenoje iškovojo praėjusiame sezone. Jei neklystu, pralaimėjo vos kelis kartus. Šiemet taip pat jau laimėjo savų sirgalių akivaizdoje, o atmosfera ten gera, todėl bus labai sunku“, – šeimininkų namų pranašumą įvertino M.Lo.

TAIP PAT SKAITYKITE:

Paklaustas apie tai, kad „Bayern“ paliko Carsenas Edwardsas bei kiti gynėjai, M.Lo pabrėžė, kad nereiktų nuvertinti varžovų perimetro linijos.

„Taip, C.Edwardsas išvyko, jis buvo tikrai svarbi komandos dalis, tačiau jie vis tiek turi puikių žaidėjų – kiekviena Eurolygos komanda turi daug talento. Apskritai, laimėti Eurolygoje yra sudėtinga – kad ir kur bežaistum, kiekvienos rungtynės yra mūšis, o dabar žaisime jų arenoje, tad bus nelengva“, – oponentus įvertino legionierius.

Žalgiriečiai praėjusią savaitę sužaidė tris susitikimus, o intensyvų Eurolygos tvarkaraštį paminėjo ir M.Lo.

„Taip, tokia sezono pradžia reikalauja jėgų, tačiau džiaugiamės, kad pavyko pergalingai pradėti sezoną. Pirmadienį turėjome laisvą dieną, tad atsigavome ir metas grįžti prie darbų“, – ambicijos nestokojo vokietis.

