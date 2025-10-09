Kalendorius
Olympiacos komandą sukrėtė pagrindinio įžaidėjo Walkupo trauma

2025-10-09 12:29 / šaltinis: krepsinis.net
2025-10-09 12:29

Pirėjo „Olympiacos“ stovyklą pasiekė nemaloni naujiena – traumą patyrė pagrindinis įžaidėjas.

Th.Walkupas patyrė traumą

Pirėjo „Olympiacos“ stovyklą pasiekė nemaloni naujiena – traumą patyrė pagrindinis įžaidėjas.

0

32 metų 193 cm ūgio Thomasas Walkupas krenta iš rikiuotės trijų savaičių laikotarpiui. OLY neturi ir Keenano Evanso, kuris vis dar dirba pagal individualią programą.

Tiesa, Frankas Ntilikina jau debiutavo Graikijos lygoje ir galės rungtyniauti Eurolygos mače prieš Dubajaus „Dubai“, o Evanas Fournier jaučia skausmus ir lieka neaišku, ar galės žaisti penktadienį.

Th.Walkupas šiame Eurolygos sezone per 25 minutes įmeta 4,5 taško, atkovoja po 3 kamuolius, atlieka po 5 rezultatyvius perdavimus, perima 1,5 kamuolio ir renka po 8 naudingumo balus.

