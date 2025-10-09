Lietuvos moterų kerlingo rinktinė iškovojo svarbią pergalę prieš Vengriją olimpinėje atrankoje

Lietuvos moterų rinktinė pirmajame ture po dramatiškos kovos ir pratęsimo 9:7 nugalėjo Vengriją. Lietuvės po 8 kėlinukų dar turėjo solidų pranašumą (7:4), bet jį išbarstė (7:7) ir turėjo žaisti pratęsimą, kuriame pelnė 2 pergalingus taškus.
Antrajame ture lietuvės vos per 6 kėlinukus 10:2 sutriuškino Taivaną. Tuo tarpu trečiajame ture mūsiškės 6:8 neatsilaikė prieš vieną iš turnyro favoričių – Vokietiją.
Lietuva (2-1) užima 3-ią vietą tarp 7 rinktinių. Geriau startavo tik vokietės (3-0) bei čekės (2-0).
3 geriausios preliminaraus atrankos turnyro komandos pateks į pagrindinį olimpinės atrankos turnyrą, kuris vyks gruodžio 5-18 d. Kanadoje.
Lietuvos moterų rinktinei atstovauja Virginija Paulauskaitė, Olga Dvojeglazova, Miglė Kiudytė, Rūta Blažienė ir Justina Zalieckienė.
