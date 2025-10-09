Kalendorius
Spalio 9 d., ketvirtadienis
Vilnius +11°C
Horoskopai
Programos image
Orai
Pranešti naujieną
Paieška

Naujausios

Karas Ukrainoje

Lietuva

Verslas

Užsienis

Gyvenimas

Sportas

Video

Žmonės

Automanas

Mano naujienos
Komentuoti
0
Nuoroda nukopijuota
DALINTIS
Link copying icon
Kopijuoti nuorodą
Email icon
Siųsti el. paštu
Facebook icon
FB Messenger icon
Messenger
LinkedIn icon
LinkedIn
Twitter icon
Daugiau panašių naujienų
Mažiau panašių naujienų
Pranešti apie klaidą
TV3 naujienos > Sportas > Kitos sporto šakos > Kitas sportas

Lietuvos moterų kerlingo rinktinė iškovojo svarbią pergalę prieš Vengriją olimpinėje atrankoje

2025-10-09 13:16 / šaltinis: Sportas.lt
2025-10-09 13:16

Škotijoje prasidėjo preliminarus 2026 m. olimpinių žaidynių moterų kerlingo (akmenslydžio) atrankos etapas.

Miglė Kiudytė („World Curling“ nuotr.) | Organizatorių nuotr.

Škotijoje prasidėjo preliminarus 2026 m. olimpinių žaidynių moterų kerlingo (akmenslydžio) atrankos etapas.

REKLAMA
0

Lietuvos moterų rinktinė pirmajame ture po dramatiškos kovos ir pratęsimo 9:7 nugalėjo Vengriją. Lietuvės po 8 kėlinukų dar turėjo solidų pranašumą (7:4), bet jį išbarstė (7:7) ir turėjo žaisti pratęsimą, kuriame pelnė 2 pergalingus taškus.

TAIP PAT SKAITYKITE:

Antrajame ture lietuvės vos per 6 kėlinukus 10:2 sutriuškino Taivaną. Tuo tarpu trečiajame ture mūsiškės 6:8 neatsilaikė prieš vieną iš turnyro favoričių – Vokietiją.

REKLAMA
REKLAMA

Lietuva (2-1) užima 3-ią vietą tarp 7 rinktinių. Geriau startavo tik vokietės (3-0) bei čekės (2-0).

3 geriausios preliminaraus atrankos turnyro komandos pateks į pagrindinį olimpinės atrankos turnyrą, kuris vyks gruodžio 5-18 d. Kanadoje.

Lietuvos moterų rinktinei atstovauja Virginija Paulauskaitė, Olga Dvojeglazova, Miglė Kiudytė, Rūta Blažienė ir Justina Zalieckienė.

Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKOMENDUOJAME
rekomenduojame
TOLIAU SKAITYKITE
toliau skaitykite
TOLIAU SKAITYKITE
× Pranešti klaidą
SIŲSTI
Į viršų