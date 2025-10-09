Lijana Jakaitė pasaulio sunkiosios atletikos čempionate Norvegijoje užėmė 24-ą vietą

Moterų svorio kategorijoje iki 77 kg Lijana Jakaitė dvikovėje surinko 208 kg ir užėmė 24-ą vietą tarp 30 dalyvių. Rovime lietuvė buvo 25-a (94 kg), o stūmime – 23-ia (114).
Nugalėjo naujosios svorio kategorijos pasaulio rekordus gerinusi amerikietė Olivia Lynn Reeves (278 kg dvikovėje, 123 kg rovime + 155 kg stūmime). Nuo jos gerokai atsiliko egiptietė Sara Samir Ahmed (252 kg, 112+140) bei kolumbietė Mari Leivis Sanchez Perinan (248 kg, 112+136).
Lietuva į Norvegiją atsiuntė 6 sportininkų delegaciją.
Pasaulio sunkiosios atletikos čempionatą tiesiogiai transliuoja „Go3“ televizija.
