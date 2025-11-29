Išskirtinio skonio karpis papuoš šventinį stalą: pirštus apsilaižysite

Quentino Tarantino režisuota kino juosta nukels į pirmuosius Vokietijos okupacijos metus Prancūzijoje.
„Negarbingi šunsnukiai“ – tai istorija, kurios epicentre – vokiečių tauta, Antrojo pasaulinio karo realijos ir Tarantino būdinga ironija.
Būtent ši unikali filmo dermė įkvėpė laidos komandą šiam vakarui pasiūlyti patiekalą iš vokiškos virtuvės – karpį su alaus padažu. Išbandykite receptą – jis tiks ir kasdienai, ir šventiniam stalui.
Keptas vokiškas karpis su alaus padažu
Ingredientai:
Karpiui:
- Apie 800 g karpio „Birvėtos tvenkinių; karpiai“ (pjaustyto „C“ forma, su kaulu);
- Malto muskato „Sauda“;
- Druskos ir pipirų „Sauda“;
- Kvietinių miltų (paniravimui);
- Citrinos žievelės;
- Alyvuogių aliejaus.
Alaus padažui:
- 1-2 stiklinės šviesaus alaus;
- 100 g sviesto;
- 2 didelių saldžių svogūnų;
- 1 čiobrelio šakelės;
- Druskos ir pipirų „Sauda“.
Morkų salotoms su džiovintais vaisiais:
- 4 didelių morkų (plonai sutarkuotų);
- Saujos džiovintų razinų „Frunica“;
- Saujos smulkintų džiovintų abrikosų „Frunica“;
- Saujos makadamijos riešutų „Frunica“;
- 1-2 a. š. medaus;
- 0,5 a.š. cinamono „Sauda“;
- Šlakelio citrinos sulčių.
Bulvių salotoms:
- 1 kg virtų bulvių su lupena;
- 150-200 ml daržovių sultinio „Sauda“;
- 2 v. š. balto vyno acto;
- 2-3 a. š. švelnių geltonųjų garstyčių;
- 1/2 svogūno;
- 3-4 v. š. alyvuogių aliejaus;
- 1 a. š. cukraus;
- Druskos ir pipirų „Sauda“;
- 1-2 saujos šviežių kapotų krapų ir laiškinių česnakų.
Gaminimo eiga:
Bulvių salotos:
Išvirusias, dar šiltas bulves nulupkite ir supjaustykite griežinėliais.
Į didesnį dubenį supilkite šiltą daržovių sultinį, sudėkite plonai pjaustytą svogūną, pilkite balto vyno actą, alyvuogių aliejų, sudėkite garstyčias ir suberkite cukrų, druską bei pipirus.
Į dubenį su sultiniu sudėkite bulves, žalumynus ir atsargiai, bet gerai išmaišykite, kad jos sugertų skonį.
Alaus padažas:
Svieste apkepkite smulkintus svogūnus, kol jie paruduos ir karamelizuosis. Įdėkite čiobrelio šakelę, supilkite šviesų alų ir virinkite, kol nugaruos apie du trečdaliai skysčio. Pagardinkite druska ir pipirais pagal skonį.
Į dubenį sudėkite plonai tarkuotas morkas, džiovintus smulkintus abrikosus, razinas ir makadamijos riešutus.
Pagardinkite viską medumi ir cinamonu, įspauskite citrinos sulčių – tai bus padažas.
Nusausinkite žuvies gabaliukus popieriniu rankšluosčiu. Pamarinuokite juos druska, pipirais ir maltu muskatu. Apvoliokite miltuose ir kepkite įkaitintame aliejuje iš abiejų pusių, kol karpis gražiai apskrus.
Patiekimas:
Į lėkštę dėkite gabalėlį karpio, apšlakstykite jį alaus padažu ir lengvai patarkuokite šiek tiek citrinos žievelės, kad suteiktų gaivumo. Šalia patiekite morkų ir bulvių salotas, o ant viršaus pabarstykite smulkintų laiškinių česnakų. Skanaus!
