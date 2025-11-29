 
TV3 naujienos > Gyvenimas > Maistas > Receptai

Išskirtinio skonio karpis papuoš šventinį stalą: pirštus apsilaižysite

2025-11-29 11:00 / šaltinis: tv3.lt / aut.
Autorius(-ė) naujienų portalas tv3.lt
šaltinis: tv3.lt aut.
2025-11-29 11:00

Šį šeštadienį TV3 žiūrovus prie ekranų sutrauks karinis filmas „Negarbingi šunsnukiai“, o prie gero filmo skanus maistas – būtinas. Tad išbandykite TV3 žiniasklaidos grupės „Gero savaitgalio receptas“ vedėjų Vaidos Poderytės-Bernatavičės ir Tado Paplausko kepto vokiško karpio su alaus padažu receptą.

2

Quentino Tarantino režisuota kino juosta nukels į pirmuosius Vokietijos okupacijos metus Prancūzijoje.

TAIP PAT SKAITYKITE:

„Negarbingi šunsnukiai“ – tai istorija, kurios epicentre – vokiečių tauta, Antrojo pasaulinio karo realijos ir Tarantino būdinga ironija.

Būtent ši unikali filmo dermė įkvėpė laidos komandą šiam vakarui pasiūlyti patiekalą iš vokiškos virtuvės – karpį su alaus padažu. Išbandykite receptą – jis tiks ir kasdienai, ir šventiniam stalui.

FOTOGALERIJA. Laidos „Gero savaitgalio receptas“ akimirkos

Keptas vokiškas karpis su alaus padažu

Ingredientai:

Karpiui:

  • Apie 800 g karpio „Birvėtos tvenkinių; karpiai“ (pjaustyto „C“ forma, su kaulu);
  • Malto muskato „Sauda“;
  • Druskos ir pipirų „Sauda“;
  • Kvietinių miltų (paniravimui);
  • Citrinos žievelės;
  • Alyvuogių aliejaus.

Alaus padažui:

  • 1-2 stiklinės šviesaus alaus;
  • 100 g sviesto;
  • 2 didelių saldžių svogūnų;
  • 1 čiobrelio šakelės;
  • Druskos ir pipirų „Sauda“.

Morkų salotoms su džiovintais vaisiais:

  • 4 didelių morkų (plonai sutarkuotų);
  • Saujos džiovintų razinų „Frunica“;
  • Saujos smulkintų džiovintų abrikosų „Frunica“;
  • Saujos makadamijos riešutų „Frunica“;
  • 1-2 a. š. medaus;
  • 0,5 a.š. cinamono „Sauda“;
  • Šlakelio citrinos sulčių.

Bulvių salotoms:

  • 1 kg virtų bulvių su lupena;
  • 150-200 ml daržovių sultinio „Sauda“;
  • 2 v. š. balto vyno acto;
  • 2-3 a. š. švelnių geltonųjų garstyčių;
  • 1/2 svogūno;
  • 3-4 v. š. alyvuogių aliejaus;
  • 1 a. š. cukraus;
  • Druskos ir pipirų „Sauda“;
  • 1-2 saujos šviežių kapotų krapų ir laiškinių česnakų.

 

Gaminimo eiga:

Bulvių salotos:

Išvirusias, dar šiltas bulves nulupkite ir supjaustykite griežinėliais.

Į didesnį dubenį supilkite šiltą daržovių sultinį, sudėkite plonai pjaustytą svogūną, pilkite balto vyno actą, alyvuogių aliejų, sudėkite garstyčias ir suberkite cukrų, druską bei pipirus.

Į dubenį su sultiniu sudėkite bulves, žalumynus ir atsargiai, bet gerai išmaišykite, kad jos sugertų skonį.

Alaus padažas:

Svieste apkepkite smulkintus svogūnus, kol jie paruduos ir karamelizuosis. Įdėkite čiobrelio šakelę, supilkite šviesų alų ir virinkite, kol nugaruos apie du trečdaliai skysčio. Pagardinkite druska ir pipirais pagal skonį.

Morkų salotos:

Į dubenį sudėkite plonai tarkuotas morkas, džiovintus smulkintus abrikosus, razinas ir makadamijos riešutus.

Pagardinkite viską medumi ir cinamonu, įspauskite citrinos sulčių – tai bus padažas.

Karpis:

Nusausinkite žuvies gabaliukus popieriniu rankšluosčiu. Pamarinuokite juos druska, pipirais ir maltu muskatu. Apvoliokite miltuose ir kepkite įkaitintame aliejuje iš abiejų pusių, kol karpis gražiai apskrus.

Patiekimas:

Į lėkštę dėkite gabalėlį karpio, apšlakstykite jį alaus padažu ir lengvai patarkuokite šiek tiek citrinos žievelės, kad suteiktų gaivumo. Šalia patiekite morkų ir bulvių salotas, o ant viršaus pabarstykite smulkintų laiškinių česnakų. Skanaus!

„Gero savaitgalio receptas“ – šeštadieniais, 10.30 val. tik per TV3!

Kviečiame atrasti naują tv3.lt turinį! Nuo šiol portale jūsų laukia kasdien nauji testai – išbandykite savo žinias ir smagiai praleiskite laiką.

