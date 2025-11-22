Atskleidė naminio pašteto receptą: skonis vertas 10 balų

Šįkart TV3 gero kino vakare žiūrovai mėgausis Yorgos Lanthimos filmu „Prasti reikalai“ (angl. Poor Things) – neįprasta, fantazijos kupina istorija apie Bellą Baxter, rašoma pranešime spaudai.
Tai – moteris, kuri po mokslininko eksperimento pradeda gyvenimą iš naujo. Suaugusio žmogaus kūne, bet su vaiko sąmone, Bella mokosi visko nuo pradžių: jausmų, kūno malonumų, laisvės ir paties gyvenimo.
„Tai – filmas apie pažinimą per pojūčius bei maistą, kur kiekviena detalė atsiskleidžia vis naujai. Būtent šios minties įkvėptas ir mūsų patiekalas, kurį šiandien norime pasiūlyti jums pasigaminti – naminis ančių kepenėlių paštetas.
Daugelis turbūt yra ragavę šio valgio, tačiau tikrai retas jį yra pasigaminęs pats, nors tai padaryti tikrai nėra sudėtinga. Kad būtų dar gurmaniškiau, prie pašteto taip pat siūlome pasigaminti ir kaulų čiulpus“, – tikrą gurmanišką puotą pristatys virtuvės šefas T. Paplauskas.
Įkvėpti filmo atmosferos ir siužeto vingių, Vaida ir Tadas dalijasi tobulo skonio pašteto receptu – išbandykite ir užsirašykite, nes jis pravers tikrai ne kartą.
Naminis ančių kepenėlių paštetas su karamelizuotais svogūnais ir kaulų čiulpais
Ingredientai (4-6 asmenims)
Paštetui:
- 300 g ančių kepenėlių;
- 2 vidutiniai svogūnai;
- 100 ml riebios grietinėlės;
- 50 g sviesto;
- 40 ml (1 stikliukas) konjako;
- Žiupsnelis druskos „Sauda“;
- Žiupsnelis maltų juodųjų pipirų „Sauda“;
- Plikyta sumušinių duona „Klaipėdos duona“ (patiekimui);
- Švieži žalumynai (papuošimui);
- 1 apelsinas (papuošimui).
Karamelizuotiems svogūnams:
- 4 mėlynieji svogūnai;
- 50 g sviesto;
- 2-3 v. š. svarainių sirupo;
- 1 v. š. rudo arba balto cukraus;
- Šlakelis balzamiko acto;
- Žiupsnelis druskos.
Kaulų čiulpams:
- 2 vnt. jautienos kaulų čiulpų;
- 2 l vandens;
- Apie 40 g druskos.
Gaminimo eiga:
Kaulų čiulpai: 2 litruose vandens ištirpinkite apie 40 g druskos. Sudėkite jautienos kaulus ir laikykite šaldytuve uždengtus 12 valandų. Išmirkytus kaulus kepkite 150 °C temperatūroje 30–40 min., kol jie suminkštės ir lengvai išsiims šaukštu.
Paštetas: Pirmiausiai smulkiai supjaustykite svogūnus. Puode ištirpinkite sviestą, suberkite svogūnus, žiupsnelį druskos ir kepkite, kol svogūnai suminkštės ir lengvai karamelizuosis.
Į tą pačią keptuvę sudėkite nuplautas ančių kepenėles. Kepkite apie 2 minutes, kol kepenėlės pakeis spalvą, bet vidus liks šiek tiek rausvas.
Viską pagardinkite druska ir pipirais, supilkite konjaką. Atsargiai uždekite (flambiruokite), kad nugaruotų alkoholis.
Tuomet supilkite grietinėlę ir kaitinkite dar apie 5 minutes, kol viskas susijungs į vientisą masę.
Padažui išvirus, viską sudėkite į smulkintuvą ir sutrinkite iki glotnios konsistencijos. Supilkite į indelius ir dėkite į šaldytuvą, kad sustingtų.
Karamelizuoti svogūnai: Mėlynuosius svogūnus supjaustykite pusžiedžiais. Keptuvėje ištirpinkite sviestą, sudėkite svogūnus, druską ir cukrų. Kepkite 6-7 minutes, kol svogūnai suminkštės ir taps auksiniai.
Tuomet supilkite svarainių sirupą ir balzaminį actą, gerai išmaišykite. Kaitinkite dar kelias minutes, kol svogūnai taps sodrios spalvos ir glazūruoti. Jei trūksta, pagardinkite dar žiupsneliu druskos.
Galiausiai, nuimkite svogūnus nuo kaitros, uždenkite ir palikite trumpam „pailsėti“.
Patiekimas: Paštetą serviruokite kartu su karamelizuotais svogūnais, šalia dėkite keptas kaulų čiulpų puseles ir skrudintą duonelę. Patiekalą papuoškite šviežiais žalumynais, kaip papuošimas ir pagardas taipogi tinka šviežias apelsinas. Skanaus!
