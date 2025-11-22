 
Kalendorius
Lapkričio 22 d., šeštadienis
Vilnius +2°C
Horoskopai
Programos image
Orai
Pranešti naujieną
Paieška
Naujausios
Karas Ukrainoje
Lietuva
Verslas
Užsienis
Gyvenimas
Sportas
Video
Žmonės
Automanas

  • tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
Komentuoti
1
Nuoroda nukopijuota
DALINTIS
Link copying icon
Kopijuoti nuorodą
Email icon
Siųsti el. paštu
Facebook icon
FB Messenger icon
Messenger
LinkedIn icon
LinkedIn
Twitter icon
Daugiau panašių naujienų
Mažiau panašių naujienų
Pranešti apie klaidą
TV3 naujienos > Gyvenimas > Maistas > Receptai

Atskleidė naminio pašteto receptą: skonis vertas 10 balų

2025-11-22 11:00 / šaltinis: tv3.lt / aut.
Autorius(-ė) naujienų portalas tv3.lt
šaltinis: tv3.lt aut.
2025-11-22 11:00

Šį šeštadienį TV3 žiūrovų laukia įtraukianti kino juosta „Prasti reikalai“. Geras filmas neatskiriamas nuo skanaus maisto – TV3 žiniasklaidos grupės laidos „Gero savaitgalio receptas“ vedėjai Vaida Poderytė-Bernatavičė ir Tadas Paplauskas kviečia pasigaminti naminį ančių kepenėlių paštetą su karamelizuotais svogūnais ir kaulų čiulpais.

Šį šeštadienį TV3 žiūrovų laukia įtraukianti kino juosta „Prasti reikalai“. Geras filmas neatskiriamas nuo skanaus maisto – TV3 žiniasklaidos grupės laidos „Gero savaitgalio receptas“ vedėjai Vaida Poderytė-Bernatavičė ir Tadas Paplauskas kviečia pasigaminti naminį ančių kepenėlių paštetą su karamelizuotais svogūnais ir kaulų čiulpais.

REKLAMA
1

Šįkart TV3 gero kino vakare žiūrovai mėgausis Yorgos Lanthimos filmu „Prasti reikalai“ (angl. Poor Things) – neįprasta, fantazijos kupina istorija apie Bellą Baxter, rašoma pranešime spaudai.

TAIP PAT SKAITYKITE:

Tai – moteris, kuri po mokslininko eksperimento pradeda gyvenimą iš naujo. Suaugusio žmogaus kūne, bet su vaiko sąmone, Bella mokosi visko nuo pradžių: jausmų, kūno malonumų, laisvės ir paties gyvenimo.

REKLAMA
REKLAMA

Laidos „Gero savaitgalio receptas“ akimirkos
(24 nuotr.)
(24 nuotr.)
FOTOGALERIJA. Laidos „Gero savaitgalio receptas“ akimirkos

„Tai – filmas apie pažinimą per pojūčius bei maistą, kur kiekviena detalė atsiskleidžia vis naujai. Būtent šios minties įkvėptas ir mūsų patiekalas, kurį šiandien norime pasiūlyti jums pasigaminti – naminis ančių kepenėlių paštetas.

REKLAMA

Daugelis turbūt yra ragavę šio valgio, tačiau tikrai retas jį yra pasigaminęs pats, nors tai padaryti tikrai nėra sudėtinga. Kad būtų dar gurmaniškiau, prie pašteto taip pat siūlome pasigaminti ir kaulų čiulpus“, – tikrą gurmanišką puotą pristatys virtuvės šefas T. Paplauskas.

Įkvėpti filmo atmosferos ir siužeto vingių, Vaida ir Tadas dalijasi tobulo skonio pašteto receptu – išbandykite ir užsirašykite, nes jis pravers tikrai ne kartą.

REKLAMA
REKLAMA

Naminis ančių kepenėlių paštetas su karamelizuotais svogūnais ir kaulų čiulpais

Ingredientai (4-6 asmenims)

Paštetui:

  • 300 g ančių kepenėlių;
  • 2 vidutiniai svogūnai;
  • 100 ml riebios grietinėlės;
  • 50 g sviesto;
  • 40 ml (1 stikliukas) konjako;
  • Žiupsnelis druskos „Sauda“;
  • Žiupsnelis maltų juodųjų pipirų „Sauda“;
  • Plikyta sumušinių duona „Klaipėdos duona“ (patiekimui);
  • Švieži žalumynai (papuošimui);
  • 1 apelsinas (papuošimui).

Karamelizuotiems svogūnams:

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
  • 4 mėlynieji svogūnai;
  • 50 g sviesto;
  • 2-3 v. š. svarainių sirupo;
  • 1 v. š. rudo arba balto cukraus;
  • Šlakelis balzamiko acto;
  • Žiupsnelis druskos.

Kaulų čiulpams:

  • 2 vnt. jautienos kaulų čiulpų;
  • 2 l vandens;
  • Apie 40 g druskos.

Gaminimo eiga:

Kaulų čiulpai: 2 litruose vandens ištirpinkite apie 40 g druskos. Sudėkite jautienos kaulus ir laikykite šaldytuve uždengtus 12 valandų. Išmirkytus kaulus kepkite 150 °C temperatūroje 30–40 min., kol jie suminkštės ir lengvai išsiims šaukštu.

REKLAMA

Paštetas: Pirmiausiai smulkiai supjaustykite svogūnus. Puode ištirpinkite sviestą, suberkite svogūnus, žiupsnelį druskos ir kepkite, kol svogūnai suminkštės ir lengvai karamelizuosis.

Į tą pačią keptuvę sudėkite nuplautas ančių kepenėles. Kepkite apie 2 minutes, kol kepenėlės pakeis spalvą, bet vidus liks šiek tiek rausvas.

Viską pagardinkite druska ir pipirais, supilkite konjaką. Atsargiai uždekite (flambiruokite), kad nugaruotų alkoholis.

REKLAMA

Tuomet supilkite grietinėlę ir kaitinkite dar apie 5 minutes, kol viskas susijungs į vientisą masę.

Padažui išvirus, viską sudėkite į smulkintuvą ir sutrinkite iki glotnios konsistencijos. Supilkite į indelius ir dėkite į šaldytuvą, kad sustingtų.

Karamelizuoti svogūnai: Mėlynuosius svogūnus supjaustykite pusžiedžiais. Keptuvėje ištirpinkite sviestą, sudėkite svogūnus, druską ir cukrų. Kepkite 6-7 minutes, kol svogūnai suminkštės ir taps auksiniai.

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA

Tuomet supilkite svarainių sirupą ir balzaminį actą, gerai išmaišykite. Kaitinkite dar kelias minutes, kol svogūnai taps sodrios spalvos ir glazūruoti. Jei trūksta, pagardinkite dar žiupsneliu druskos.

Galiausiai, nuimkite svogūnus nuo kaitros, uždenkite ir palikite trumpam „pailsėti“.

Patiekimas: Paštetą serviruokite kartu su karamelizuotais svogūnais, šalia dėkite keptas kaulų čiulpų puseles ir skrudintą duonelę. Patiekalą papuoškite šviežiais žalumynais, kaip papuošimas ir pagardas taipogi tinka šviežias apelsinas. Skanaus!

„Gero savaitgalio receptas“ – šeštadieniais, 10.30 val. tik per TV3!

Birželio 1 d. 8 sezonas. Serija 39
Gegužės 25 d. 8 sezonas. Serija 38
Gegužės 18 d. 8 sezonas. Serija 37
Gegužės 11 d. 8 sezonas. Serija 36
Gegužės 4 d. 8 sezonas. Serija 35
Balandžio 27 d. 8 sezonas. Serija 34
Balandžio 20 d. 8 sezonas. Serija 33
Balandžio 13 d. 8 sezonas. Serija 32
Balandžio 6 d. 8 sezonas. Serija 31
Kovo 30 d. 8 sezonas. Serija 30
Kovo 23 d. 8 sezonas. Serija 29
Kovo 16 d. 8 sezonas. Serija 28
Kovo 9 d. 8 sezonas. Serija 27
Kovo 2 d. 8 sezonas. Serija 26
Vasario 23 d. 8 sezonas. Serija 25
Vasario 16 d. 8 sezonas. Serija 24
Vasario 9 d. 8 sezonas. Serija 23
Vasario 2 d. 8 sezonas. Serija 22
Sausio 26 d. Serija 21
Sausio 19 d. 8 sezonas. Serija 20
Sausio 12 d. 8 sezonas. Serija 19
Sausio 5 d. 8 sezonas. Serija 18
Gruodžio 29 d. 8 sezonas. Serija 17
Gruodžio 22 d. 8 sezonas. Serija 16
Gruodžio 15 d. 8 sezonas. Serija 15
Gruodžio 8 d. 8 sezonas. Serija 14
Gruodžio 1 d. 8 sezonas. Serija 13
Lapkričio 24 d. 8 sezonas. Serija 12
Lapkričio 17 d. 8 sezonas. Serija 11
Lapkričio 10 d. 8 sezonas. Serija 10
Lapkričio 3 d. 8 sezonas. Serija 9
Spalio 27 d. 8 sezonas. Serija 8
Spalio 20 d. 8 sezonas. Serija 7
Spalio 13 d. 8 sezonas. Serija 6
Spalio 6 d. 8 sezonas. Serija 5
Rugsėjo 29 d. 8 sezonas. Serija 4
Rugsėjo 22 d. 8 sezonas. Serija 3
Rugsėjo 15 d. 8 sezonas. Serija 2
Rugsėjo 8 d. 8 sezonas. Serija 1
Birželio 2 d. 7 sezonas. Serija 22
Gegužės 26 d. 7 sezonas. Serija 21
Gegužės 19 d. 7 sezonas. Serija 20
Gegužės 12 d. 7 sezonas. Serija 19
Gegužės 5 d. 7 sezonas. Serija 18
Balandžio 28 d. 7 sezonas. Serija 17
Balandžio 21 d. 7 sezonas. Serija 16
Balandžio 14 d. 7 sezonas. Serija 15
Balandžio 7 d. 7 sezonas. Serija 14
Kovo 31 d. 7 sezonas. Serija 13
Kovo 24 d. 7 sezonas. Serija 12
Kovo 17 d. 7 sezonas. Serija 11
Kovo 10 d. 7 sezonas. Serija 10
Kovo 3 d. 7 sezonas. Serija 9
Vasario 25 d. 7 sezonas. Serija 8
Vasario 18 d. 7 sezonas. Serija 7
Vasario 11 d. 7 sezonas. Serija 6
Vasario 4 d. 7 sezonas. Serija 5
Sausio 28 d. 7 sezonas. Serija 4
Sausio 21 d. 7 sezonas. Serija 3
Sausio 14 d. 7 sezonas. Serija 2
Sausio 7 d. 7 sezonas. Serija 1
Gruodžio 31 d. 6 sezonas. Serija 17
Gruodžio 24 d. 6 sezonas. Serija 16
Gruodžio 17 d. 6 sezonas. Serija 15
Gruodžio 10 d. 6 sezonas. Serija 14
Gruodžio 3 d. 6 sezonas. Serija 13
Lapkričio 26 d. 6 sezonas. Serija 12
Lapkričio 19 d. 6 sezonas. Serija 11
Lapkričio 12 d. 6 sezonas. Serija 10
Lapkričio 5 d. 6 sezonas. Serija 9
Spalio 29 d. 6 sezonas. Serija 8
Spalio 22 d. 6 sezonas. Serija 7
Spalio 15 d. 6 sezonas. Serija 6
Spalio 8 d. 6 sezonas. Serija 5
Spalio 1 d. 6 sezonas. Serija 4
Rugsėjo 24 d. 6 sezonas. Serija 3
Rugsėjo 17 d. 6 sezonas. Serija 2
Rugsėjo 10 d. 6 sezonas. Serija 1
Birželio 4 d. 5 sezonas. Serija 37
Gegužės 28 d. 5 sezonas. Serija 36
Gegužės 21 d. 5 sezonas. Serija 35
Gegužės 14 d. 5 sezonas. Serija 34
Gegužės 7 d. 5 sezonas. Serija 33
Balandžio 30 d. 5 sezonas. Serija 32
Balandžio 23 d. 5 sezonas. Serija 31
Balandžio 16 d. 5 sezonas. Serija 30
Balandžio 9 d. 5 sezonas. Serija 29
Balandžio 2 d. 5 sezonas. Serija 28
Kovo 26 d. 5 sezonas. Serija 27
Kovo 19 d. 5 sezonas. Serija 26
Kovo 12 d. 5 sezonas. Serija 25
Kovo 5 d. 5 sezonas. Serija 24
Vasario 26 d. 5 sezonas. Serija 23
Vasario 19 d. 5 sezonas. Serija 22
Vasario 12 d. 5 sezonas. Serija 21
Vasario 5 d. 5 sezonas. Serija 20
Sausio 29 d. 5 sezonas. Serija 19
Sausio 22 d. 5 sezonas. Serija 18
Sausio 15 d. 5 sezonas. Serija 17
Sausio 8 d. 5 sezonas. Serija 16
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKOMENDUOJAME
rekomenduojame
TOLIAU SKAITYKITE
toliau skaitykite
TOLIAU SKAITYKITE
× Pranešti klaidą
SIŲSTI
Į viršų