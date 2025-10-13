2025-ųjų Nobelio ekonomikos premija skirta trims mokslininkams

Ekonomikos premija užbaigia šių metų Nobelio premijų paskelbimo seriją. Praėjusią savaitę buvo paskelbti medicinos, fizikos, chemijos, literatūros ir taikos premijų laureatai.
Visi Nobelio premijų laureatai bus oficialiai apdovanoti gruodžio 10 d. ceremonijoje, minint 1896 m. mirusio premijos steigėjo, dinamito išradėjo Alfredo Nobelio mirties metines.
Kiekviena šių metų premija yra 11 mln. Švedijos kronų (maždaug 1 mln. eurų) vertės.
Skirtingai nuo kitų Nobelio premijų, ekonomikos premija nebuvo įkurta Nobelio testamente. Nuo 1969 m. ją finansuoja ir įteikia Švedijos centrinis bankas „Riksbank“.
