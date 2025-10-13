Kalendorius
TV3 naujienos > Užsienis > Europa

2025-ųjų Nobelio ekonomikos premija skirta trims mokslininkams

2025-10-13 13:01 / šaltinis: ELTA
2025-10-13 13:01

Švedijos Karališkoji mokslų akademija paskelbė, kad 2025 m. Nobelio ekonomikos premija skiriama Joeliui Mokyrui, Philippe'ui Aghionui ir Peteriui Howittui už „inovacijų skatinamo ekonominio augimo paaiškinimą“.

2025-ųjų Nobelio literatūros premija paskirta vengrui Laszlo Krasznahorkai

Ekonomikos premija užbaigia šių metų Nobelio premijų paskelbimo seriją. Praėjusią savaitę buvo paskelbti medicinos, fizikos, chemijos, literatūros ir taikos premijų laureatai.

TAIP PAT SKAITYKITE:

Visi Nobelio premijų laureatai bus oficialiai apdovanoti gruodžio 10 d. ceremonijoje, minint 1896 m. mirusio premijos steigėjo, dinamito išradėjo Alfredo Nobelio mirties metines.

Kiekviena šių metų premija yra 11 mln. Švedijos kronų (maždaug 1 mln. eurų) vertės.

Skirtingai nuo kitų Nobelio premijų, ekonomikos premija nebuvo įkurta Nobelio testamente. Nuo 1969 m. ją finansuoja ir įteikia Švedijos centrinis bankas „Riksbank“.

