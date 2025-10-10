Kalendorius
Spalio 10 d., penktadienis
TV3 naujienos > Užsienis > JAV

Nobelio taikos premijos laureatė: Venesuela kliaujasi Donaldu Trumpu siekdama laisvės

2025-10-10 17:30 / šaltinis: BNS
2025-10-10 17:30

Nobelio taikos premijos laureatė, Venesuelos opozicijos lyderė Maria Corina Machado penktadienį sakė, jog jos tėvynainiai tikisi, kad Jungtinės Valstijos padės pasiekti laisvę nuo autoritarinio prezidento Nicolas Maduro valdymo.

Donaldas Trumpas (nuotr. SCANPIX)

„Šis didžiulis visų venesueliečių kovos pripažinimas yra postūmis tam, kad užbaigtume savo darbą: kad pasiektume laisvę“, – parašė ji socialiniame tinkle „X“.

TAIP PAT SKAITYKITE:

„Šiandien labiau nei bet kada mes kliaujamės prezidentu Trumpu, Jungtinių Valstijų žmonėmis, Lotynų Amerikos tautomis ir demokratinėmis pasaulio valstybėmis kaip savo pagrindiniais sąjungininkais siekdami laisvės ir demokratijos“, – pridūrė ji.

Premija demokratijos aktyvistei anksčiau penktadienį paskirta už „jos nenuilstamą darbą propaguojant demokratines teises Venesuelos žmonėms ir už jos kovą siekiant teisingos ir taikios pereigos nuo diktatūros prie demokratijos“, paskelbė Norvegijos Nobelio komiteto Osle pirmininkas Jorgenas Watne Frydnesas.

