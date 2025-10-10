Nobelio taikos premiją laimėtoja: „Man šokas“

Šis komentaras yra vaizdo įraše, kurį jos ryšių su spauda komanda atsiuntė naujienų agentūrai AFP.
„Man šokas!“ – telefonu sako M. C. Machado kitam opozicijos veikėjui, Edmundo Gonzalezui Urrutiai, kuris ją pakeitė kaip kandidatas praėjusiuose prezidento rinkimuose, kai jai buvo uždrausta kandidatuoti.
„Mums šokas iš džiaugsmo“, – atsakė E. Gonzalezas Urrutia, kuris beveik prieš metus pasitraukė į užsienį.
„Kas tai? Negaliu patikėti“, – sako 58 metų M. C. Machado, kuri slapstydamasi gyvena Venesueloje.
Šių metų Nobelio taikos premija M. C. Machado paskirta už „jos nenuilstamą darbą propaguojant demokratines teises Venesuelos žmonėms ir už jos kovą siekiant teisingos ir taikios pereigos nuo diktatūros prie demokratijos“, penktadienį paskelbė Norvegijos Nobelio komiteto Osle pirmininkas Jorgenas Watne Frydnesas.
