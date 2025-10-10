Kalendorius
Spalio 10 d., penktadienis
Vilnius +13°C
Horoskopai
Programos image
Orai
Pranešti naujieną
Paieška

Naujausios

Karas Ukrainoje

Lietuva

Verslas

Užsienis

Gyvenimas

Sportas

Video

Žmonės

Automanas

Mano naujienos
Komentuoti
0
Nuoroda nukopijuota
DALINTIS
Link copying icon
Kopijuoti nuorodą
Email icon
Siųsti el. paštu
Facebook icon
FB Messenger icon
Messenger
LinkedIn icon
LinkedIn
Twitter icon
Daugiau panašių naujienų
Mažiau panašių naujienų
Pranešti apie klaidą
TV3 naujienos > Užsienis

Nobelio taikos premiją laimėtoja: „Man šokas“

2025-10-10 13:27 / šaltinis: BNS / aut.
Autorius(-ė) naujienų portalas tv3.lt
šaltinis: BNS aut.
2025-10-10 13:27

Venesuelos opozicijos lyderė Maria Corina Machado sakė patyrusi šoką, kai sužinojo, kad jai penktadienį paskirta Nobelio taikos premija.

Maria Corina Machado (nuotr. SCANPIX)

Venesuelos opozicijos lyderė Maria Corina Machado sakė patyrusi šoką, kai sužinojo, kad jai penktadienį paskirta Nobelio taikos premija.

REKLAMA
0

Šis komentaras yra vaizdo įraše, kurį jos ryšių su spauda komanda atsiuntė naujienų agentūrai AFP.

„Man šokas!“ – telefonu sako M. C. Machado kitam opozicijos veikėjui, Edmundo Gonzalezui Urrutiai, kuris ją pakeitė kaip kandidatas praėjusiuose prezidento rinkimuose, kai jai buvo uždrausta kandidatuoti.

TAIP PAT SKAITYKITE:

„Mums šokas iš džiaugsmo“, – atsakė E. Gonzalezas Urrutia, kuris beveik prieš metus pasitraukė į užsienį.

REKLAMA
REKLAMA

„Kas tai? Negaliu patikėti“, – sako 58 metų M. C. Machado, kuri slapstydamasi gyvena Venesueloje.

Šių metų Nobelio taikos premija M. C. Machado paskirta už „jos nenuilstamą darbą propaguojant demokratines teises Venesuelos žmonėms ir už jos kovą siekiant teisingos ir taikios pereigos nuo diktatūros prie demokratijos“, penktadienį paskelbė Norvegijos Nobelio komiteto Osle pirmininkas Jorgenas Watne Frydnesas.

Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKOMENDUOJAME
rekomenduojame
TOLIAU SKAITYKITE
toliau skaitykite
TOLIAU SKAITYKITE
× Pranešti klaidą
SIŲSTI
Į viršų