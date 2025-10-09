Kalendorius
TV3 naujienos > Žmonės > Kultūra

2025-ųjų Nobelio literatūros premija paskirta vengrui Laszlo Krasznahorkai

2025-10-09 14:08 / šaltinis: BNS
2025-10-09 14:08

2025 metų Nobelio literatūros premija buvo paskirta vengrui Laszlo Krasznahorkai „už įtaigų ir vizionierišką kūrinį, kuris apokaliptinio teroro įkarštyje dar kartą patvirtina meno galią“, ketvirtadienį pranešė Švedijos akademija.

Laureatas gaus aukso medalį, diplomą ir 11 mln. Švedijos kronų (1 mln. eurų) piniginę premiją.

Praeitais metais Švedijos akademija paskyrė Nobelio literatūros premiją Pietų Korėjos autorei Han Kang „už intensyvią poetišką prozą, kurioje susiduriama su istorinėmis traumomis ir atskleidžiamas žmogaus gyvenimo trapumas“.

TAIP PAT SKAITYKITE:

Šių metų Nobelio premijų sezonas prasidėjo pirmadienį, kai buvo paskelbta, jog premija už pasiekimus medicinos srityje atiteko amerikiečiams Mary E. Brunkow ir Fredui Ramsdelluibei japonui Shimonui Sakaguchi. Jie pagerbti už tyrimus, atskleidusius, kaip imuninė sistema išmoksta „nepulti savęs“.

Antradienį paaiškėjo Nobelio fizikos premijos laureatai – jais tapo JAV dirbantys amerikiečiai Johnas Clarke'as ir Johnas M. Martinis bei prancūzų kilmės mokslininkas Michelis H. Devoret, įvertinti „už makroskopinio kvantinės mechanikos tuneliavimo ir energijos kvantavimo elektros grandinėje atradimą“.

Trečiadienį šių metų Nobelio chemijos premija paskirta japonui Susumu Kitagawai, australui Richardui Robsonui  ir Omarui M. Yaghi iš JAV už metalų ir organinių junginių struktūrų sukūrimą.

Itin didelio dėmesio sulaukiančios taikos premijos laureatas ar laureatai paaiškės penktadienį. Apdovanojimų sezoną kitą pirmadienį užbaigs ekonomikos premijos laureato paskelbimas.

Premijos bus įteiktos Osle ir Stokholme gruodžio 10 dieną, kai minimos Alfredo Nobelio mirties metinės. 1896-aisiais miręs išradėjas A. Nobelis šias premijas įsteigė savo testamentu.

