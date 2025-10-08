Paaiškėjo, kam paskirta chemijos Nobelio premija

Prestižinę premiją sudaro diplomas, aukso medalis ir 11 mln. Švedijos kronų (1 mln. eurų).
Praeitais metais Nobelio chemijos premija paskirta Davidui Bakeriui iš JAV už kompiuterinį baltymų projektavimą bei Jungtinės Karalystėje dirbantiems Demisui Hassabi ir Johnui M. Jumperiui už baltymų struktūros nuspėjimą.
Šių metų Nobelio premijų sezonas prasidėjo pirmadienį, kai buvo paskelbta, jog premija už pasiekimus medicinos srityje atiteko amerikiečiams Mary E. Brunkow ir Fredui Ramsdellui bei japonui Shimonui Sakaguchi. Jie pagerbti už tyrimus, atskleidusius, kaip imuninė sistema išmoksta „nepulti savęs“.
Antradienį paaiškėjo Nobelio fizikos premijos laureatai – jais tapo JAV dirbantys amerikiečiai Johnas Clarke'as (Džonas Klarkas) ir Johnas M. Martinis bei prancūzų kilmės mokslininkas Michelis H. Devore (Mišelis H. Devorė), įvertinti „už makroskopinio kvantinės mechanikos tuneliavimo ir energijos kvantavimo elektros grandinėje atradimą“.
Daugiausiai dėmesio sulaukiančių literatūros ir taikos premijų laureatai paaiškės ketvirtadienį ir penktadienį. Apdovanojimų sezoną kitą pirmadienį užbaigs ekonomikos premijos laureato paskelbimas.
Premijos bus įteiktos Osle ir Stokholme gruodžio 10 dieną, kai minimos Alfredo Nobelio mirties metinės. 1896-aisiais miręs išradėjas A. Nobelis šias premijas įsteigė savo testamentu.
Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!