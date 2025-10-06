Kalendorius
TV3 naujienos > Užsienis > Europa

Skelbiama, kam atiteko Nobelio premija medicinos srityje

2025-10-06 12:37 / šaltinis: BNS
2025-10-06 12:37

Šių metų Nobelio premija už pasiekimus medicinos srityje paskirta trims mokslininkams už atradimus, susijusius su periferine imunine tolerancija, pirmadienį paskelbė Nobelio komitetas Stokholme veikiančiame Karolio institute.

Asociatyvi (nuotr. SCANPIX)

Premiją pasidalins Mary E. Brunkow, Fredas Ramsdellas ir Shimonas Sakaguchi.

Remiantis Nobelio komiteto paskelbtu pranešimu žiniasklaidai, šie mokslininkai padarė novatoriškų atradimų apie periferinę imuninę toleranciją, kuri neleidžia imuninei sistemai pakenkti organizmui.

Jų atradimai padėjo pamatus naujai tyrimų sričiai ir paskatino naujų gydymo būdų, pavyzdžiui, nuo vėžio ir autoimuninių ligų, kūrimą.

Keletas šių gydymo būdų šiuo metu yra klinikinių tyrimų stadijoje.

„Jų atradimai buvo lemiami mūsų supratimui apie tai, kaip veikia imuninė sistema ir kodėl ne visi mes sergame sunkiomis autoimuninėmis ligomis“, – sakė Nobelio komiteto pirmininkas Olle Kampe.

Praeitų metų Nobelio premija už pasiekimus medicinos srityje atiteko amerikiečiams Victorui Ambrosui ir Gary Ruvkunui (Gariui Ravkanui) už mikro-RNR atradimą ir jos vaidmenį potranskripciniame genų reguliavime.

Prestižinę premiją sudaro diplomas, aukso medalis ir 11 mln. Švedijos kronų (1 mln. eurų).

Antradienį bus paskelbti Nobelio fizikos premijos, o trečiadienį – Nobelio chemijos premijos laureatai.

Daugiausiai dėmesio sulaukiančių literatūros ir taikos premijų laureatai paaiškės ketvirtadienį ir penktadienį, o sezoną kitą pirmadienį užbaigs ekonomikos premijos laureato paskelbimas.

Premijos bus įteiktos Osle ir Stokholme gruodžio 10 dieną, kai minimos Alfredo Nobelio mirties metinės.



