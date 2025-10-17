Šefas Tadas Paplauskas verdant ryžius ragina padaryti tai: bus daug skanesni

TV3 šeštadienio gero kino vakaro žiūrovų šįkart laukia tikrais įvykiais paremta įspūdinga biografinė drama „Everestas“. Filmas nukelia į 1996-uosius, kai dvi alpinistų ekspedicijos leidžiasi į aukščiausią pasaulio viršukalnę. Deja, netikėtai užklupusi mirtina audra, jų svajonę pasiekti Everestą paverčia į dramatišką kovą už gyvybę.
Tai – įtampos, ištvermės ir žmogiškos drąsos kupina istorija apie žmones, ryžtingai siekiančius viršūnės – tiek kalno, tiek savo galimybių, rašoma pranešime spaudai.
Kiekvienas kalno viršūnės siekiantis alpinistas turi savą motyvą. Vieniems tai – gyvenimo tikslas, kitiems – išbandymas ar svajonė. Tačiau filme atskleidžiami ne tik ekstremalūs išgyvenimai, bet ir žmogiškieji ryšiai – draugystė, pasiaukojimas bei tragiški pasirinkimai, kylantys akistatoje su pavojumi.
„Tai istorija apie žmogaus drąsą ir trapumą, apie ribą tarp svajonės ir gyvybės. Ši kino juosta labai įkvepianti, o faktas, kad filmas paremtas tikrais įvykiais, dar labiau paliečia“, – mintimis dalinsis V. Poderytė-Bernatavičė.
Gardi lęšių sriuba su ryžiais
Kaip įprasta, Vaida ir Tadas žiūrovams pasiūlys ir vakarienės idėją, kuri puikiai derės prie šio intriguojančio filmo. Žiūrint šią dramą, žiūrovams norėsis pasinerti į Himalajų aukštumas, pajausti alpinistų iššūkius, o kartu – pasilepinti šiluma ir jaukumu.
Būtent todėl vedėjai pasiūlys tradicinį Nepalo patiekalą „Dal Bhat“ – gardžią lęšių sriubą su ryžiais.
„Dal Bhat“ – tradicinis Nepalo patiekalas, sudarytas iš dviejų pagrindinių dalių: dal – lęšių ir bhat – virtų ryžių. Tai – ne tik maistas, bet ir gyvenimo būdo simbolis Himalajuose, kur vietiniai gyventojai šį patiekalą valgo kasdien, dažnai net du kartus per dieną.
„Be to, šiuo patiekalu mėgaujasi ir alpinistai. Jis ne tik labai skanus, bet ir paprastai paruošiamas, be to – maistingas ir sotus. Nepale šis patiekalas yra tikras svetingumo simbolis: jei į namus ateina svečias, jis gaus ne arbatos, o porciją „Dal Bhat“, – pasakos Vaida.
O kol sriuba garuos ant ugnies, Tadas primins, kad svarbiausia – ne tik šio patiekalo ingredientai, bet ir pasiruošimas iš anksto. Keli paprasti triukai, pasak virtuvės šefo, gali paversti gaminimo procesą daug lengvesniu.
„Turiu žiūrovams patarimą. Norint, kad ryžiai būtų birūs, juos reikia perplauti bent 3–4 kartus ir paprastai užmerkti. Tiek lęšių, tiek ryžių brinkimas iš anksto labai palengvina darbą – patiekalą pagaminsite žymiai greičiau ir paprasčiau“, – patarimais dalinsis Tadas.
Filmas sulaukė didžiulės sėkmės
Filmas „Everestas“ neabejotinai palies žiūrovų širdis – ne išimtis ir laidos vedėja Vaida. Nuo pirmųjų filmavimo minučių ji pasiners į pasakojimą apie drąsą, ryžtą ir žmogaus ribas.
„Ši juosta mane tikrai įtraukė – ji pasakoja ne tik apie kalną ar ištvermę, bet ir apie žmonių tarpusavio santykius bei vidinę stiprybę. Filmo režisierius, jau ilgą laiką sėkmingai Holivude dirbantis islandas Baltasaras Kormákur, teigė, kad šiuo filmu norėjo ne tik parodyti, kokios tragedijos ten nutiko, bet ir atskleisti, kodėl žmonės apskritai ryžtasi kopti į Everestą“, – pasakos laidos vedėja.
Vaida taip pat atkreips dėmesį ir į aktorių meistriškumą. Būtent aktorių pasirinkimas, anot jos, pavertė šią juostą pasauliniu hitu.
„Filmas sulaukė didžiulės sėkmės: jo biudžetas siekė apie 55 mln. JAV dolerių, o uždirbo jis apie 200 mln. Viena iš sėkmės priežasčių – puiki aktorių komanda. Jasonas Clarke‘as, Jake‘as Gyllenhaalas ir Keira Knightley atliko savo vaidmenis itin įtikinamai.
Man ypatingai patiko Emily Watson vaidmuo – ji filme tampa tarsi jungiamuoju ryšiu tarp to, kas vyksta prie Everesto, ir to, kas vyksta stovykloje. Psichologiškai jos vaidmuo buvo itin sudėtingas: ne kiekvienas galėtų pranešti artimiesiems, kad jų šeimos nariai gali ir nebegrįžti“, – apie aktorių darbą kalbės V. Poderytė-Bernatavičė.
Filmo ekrane žiūrovai mato jau galutinį vaizdą, tačiau kūrybiniai užkulisiai taipogi neretai pasakoja daug įdomių istorijų.
„Aktoriai tikrai verti pagyrų ne tik už puikiai atliktą darbą, bet ir už pasiaukojimą. Įdomus faktas, kad filmavimo metu jie dažnai dirbdavo esant net minus 30 laipsnių temperatūrai, kad viskas atrodytų tikroviškiau.
Buvo sukurtos specialios dekoracijos su ledo sienomis, vėjo mašinos kūrė audras, o įranga, kurią jie tampydavo, sverdavo net 15–20 kilogramų. Daug scenų buvo filmuota tikruose kalnuose – tiek Italijos Dolomitų kalnuose, tiek Himalajuose, netoli Everesto“, – filmo užkulisiais dalinsis T. Paplauskas.
Ar filmo herojai išsivers audros sūkuryje, kai juos supa tik kalnai ir ledinis šaltis? Ir ar Tadas su Vaida sugebės sukurti Nepalo dvasią alsuojančią „Dal Bhat“ sriuba? Atsakymus sužinosite jau rytoj!
