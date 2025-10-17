Kalendorius
Spalio 17 d., penktadienis
Vilnius +9°C
Horoskopai
Programos image
Orai
Pranešti naujieną
Paieška

Naujausios

Karas Ukrainoje

Lietuva

Verslas

Užsienis

Gyvenimas

Sportas

Video

Žmonės

Automanas

Komentuoti
0
Nuoroda nukopijuota
DALINTIS
Link copying icon
Kopijuoti nuorodą
Email icon
Siųsti el. paštu
Facebook icon
FB Messenger icon
Messenger
LinkedIn icon
LinkedIn
Twitter icon
Daugiau panašių naujienų
Mažiau panašių naujienų
Pranešti apie klaidą
TV3 naujienos > Gyvenimas > Maistas

Šefas Tadas Paplauskas verdant ryžius ragina padaryti tai: bus daug skanesni

2025-10-17 10:22 / šaltinis: tv3.lt / aut.
Autorius(-ė) naujienų portalas tv3.lt
šaltinis: tv3.lt aut.
2025-10-17 10:22

Kiekvieną šeštadienį tobulą savaitgalio planą pateikiantys Tadas Paplauskas ir Vaida Poderytė-Bernatavičė nustebins ir šįkart. TV3 žiniasklaidos grupės laidos „Gero savaitgalio receptas“ vedėjai žiūrovus pakvies į ekstremalią kelionę – nuo stingdančio Everesto šalčio iki jaukios virtuvės šilumos, kur gimsta Nepalą primenanti, sielą šildanti sriuba „Dal Bhat“.

Šefas Tadas Paplauskas verdant ryžius ragina padaryti tai: bus daug skanesni (nuotr. E. Rudys, Shutterstock.com)
31

Kiekvieną šeštadienį tobulą savaitgalio planą pateikiantys Tadas Paplauskas ir Vaida Poderytė-Bernatavičė nustebins ir šįkart. TV3 žiniasklaidos grupės laidos „Gero savaitgalio receptas“ vedėjai žiūrovus pakvies į ekstremalią kelionę – nuo stingdančio Everesto šalčio iki jaukios virtuvės šilumos, kur gimsta Nepalą primenanti, sielą šildanti sriuba „Dal Bhat“.

REKLAMA
0

TAIP PAT SKAITYKITE:

TV3 šeštadienio gero kino vakaro žiūrovų šįkart laukia tikrais įvykiais paremta įspūdinga biografinė drama „Everestas“. Filmas nukelia į 1996-uosius, kai dvi alpinistų ekspedicijos leidžiasi į aukščiausią pasaulio viršukalnę. Deja, netikėtai užklupusi mirtina audra, jų svajonę pasiekti Everestą paverčia į dramatišką kovą už gyvybę.

REKLAMA
REKLAMA

Laidos „Gero savaitgalio receptas“ akimirkos
(31 nuotr.)
(31 nuotr.)
FOTOGALERIJA. Laidos „Gero savaitgalio receptas“ akimirkos

Tai – įtampos, ištvermės ir žmogiškos drąsos kupina istorija apie žmones, ryžtingai siekiančius viršūnės – tiek kalno, tiek savo galimybių, rašoma pranešime spaudai.

REKLAMA

Kiekvienas kalno viršūnės siekiantis alpinistas turi savą motyvą. Vieniems tai – gyvenimo tikslas, kitiems – išbandymas ar svajonė. Tačiau filme atskleidžiami ne tik ekstremalūs išgyvenimai, bet ir žmogiškieji ryšiai – draugystė, pasiaukojimas bei tragiški pasirinkimai, kylantys akistatoje su pavojumi.

„Tai istorija apie žmogaus drąsą ir trapumą, apie ribą tarp svajonės ir gyvybės. Ši kino juosta labai įkvepianti, o faktas, kad filmas paremtas tikrais įvykiais, dar labiau paliečia“, – mintimis dalinsis V. Poderytė-Bernatavičė.

REKLAMA
REKLAMA

Gardi lęšių sriuba su ryžiais

Kaip įprasta, Vaida ir Tadas žiūrovams pasiūlys ir vakarienės idėją, kuri puikiai derės prie šio intriguojančio filmo. Žiūrint šią dramą, žiūrovams norėsis pasinerti į Himalajų aukštumas, pajausti alpinistų iššūkius, o kartu – pasilepinti šiluma ir jaukumu.

Būtent todėl vedėjai pasiūlys tradicinį Nepalo patiekalą „Dal Bhat“ – gardžią lęšių sriubą su ryžiais.

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA

Dal Bhat“ – tradicinis Nepalo patiekalas, sudarytas iš dviejų pagrindinių dalių: dal – lęšių ir bhat – virtų ryžių. Tai – ne tik maistas, bet ir gyvenimo būdo simbolis Himalajuose, kur vietiniai gyventojai šį patiekalą valgo kasdien, dažnai net du kartus per dieną.

„Be to, šiuo patiekalu mėgaujasi ir alpinistai. Jis ne tik labai skanus, bet ir paprastai paruošiamas, be to – maistingas ir sotus. Nepale šis patiekalas yra tikras svetingumo simbolis: jei į namus ateina svečias, jis gaus ne arbatos, o porciją „Dal Bhat“, – pasakos Vaida.

REKLAMA

O kol sriuba garuos ant ugnies, Tadas primins, kad svarbiausia – ne tik šio patiekalo ingredientai, bet ir pasiruošimas iš anksto. Keli paprasti triukai, pasak virtuvės šefo, gali paversti gaminimo procesą daug lengvesniu.

„Turiu žiūrovams patarimą. Norint, kad ryžiai būtų birūs, juos reikia perplauti bent 3–4 kartus ir paprastai užmerkti. Tiek lęšių, tiek ryžių brinkimas iš anksto labai palengvina darbą – patiekalą pagaminsite žymiai greičiau ir paprasčiau“, – patarimais dalinsis Tadas.

REKLAMA

Filmas sulaukė didžiulės sėkmės

Filmas „Everestas“ neabejotinai palies žiūrovų širdis – ne išimtis ir laidos vedėja Vaida. Nuo pirmųjų filmavimo minučių ji pasiners į pasakojimą apie drąsą, ryžtą ir žmogaus ribas.

„Ši juosta mane tikrai įtraukė – ji pasakoja ne tik apie kalną ar ištvermę, bet ir apie žmonių tarpusavio santykius bei vidinę stiprybę. Filmo režisierius, jau ilgą laiką sėkmingai Holivude dirbantis islandas Baltasaras Kormákur, teigė, kad šiuo filmu norėjo ne tik parodyti, kokios tragedijos ten nutiko, bet ir atskleisti, kodėl žmonės apskritai ryžtasi kopti į Everestą“, – pasakos laidos vedėja.

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA

Vaida taip pat atkreips dėmesį ir į aktorių meistriškumą. Būtent aktorių pasirinkimas, anot jos, pavertė šią juostą pasauliniu hitu.

„Filmas sulaukė didžiulės sėkmės: jo biudžetas siekė apie 55 mln. JAV dolerių, o uždirbo jis apie 200 mln. Viena iš sėkmės priežasčių – puiki aktorių komanda. Jasonas Clarke‘as, Jake‘as Gyllenhaalas ir Keira Knightley atliko savo vaidmenis itin įtikinamai.

REKLAMA

Man ypatingai patiko Emily Watson vaidmuo – ji filme tampa tarsi jungiamuoju ryšiu tarp to, kas vyksta prie Everesto, ir to, kas vyksta stovykloje. Psichologiškai jos vaidmuo buvo itin sudėtingas: ne kiekvienas galėtų pranešti artimiesiems, kad jų šeimos nariai gali ir nebegrįžti“, – apie aktorių darbą kalbės V. Poderytė-Bernatavičė.

REKLAMA

Filmo ekrane žiūrovai mato jau galutinį vaizdą, tačiau kūrybiniai užkulisiai taipogi neretai pasakoja daug įdomių istorijų.

„Aktoriai tikrai verti pagyrų ne tik už puikiai atliktą darbą, bet ir už pasiaukojimą. Įdomus faktas, kad filmavimo metu jie dažnai dirbdavo esant net minus 30 laipsnių temperatūrai, kad viskas atrodytų tikroviškiau.

Buvo sukurtos specialios dekoracijos su ledo sienomis, vėjo mašinos kūrė audras, o įranga, kurią jie tampydavo, sverdavo net 15–20 kilogramų. Daug scenų buvo filmuota tikruose kalnuose – tiek Italijos Dolomitų kalnuose, tiek Himalajuose, netoli Everesto“, – filmo užkulisiais dalinsis T. Paplauskas.

Ar filmo herojai išsivers audros sūkuryje, kai juos supa tik kalnai ir ledinis šaltis? Ir ar Tadas su Vaida sugebės sukurti Nepalo dvasią alsuojančią „Dal Bhat“ sriuba? Atsakymus sužinosite jau rytoj!

„Gero savaitgalio receptas“ – šeštadieniais, 10.30 val. tik per TV3!

SUSIJĘ STRAIPSNIAI
Laida „Gero savaitgalio receptas“ (nuotr. E. Rudžio)
Tadas Paplauskas pagamino sumuštinį, kuris pripažintas geriausiu pasaulyje: kuo šavarma skiriasi nuo kebabo?
Laidos „Gero savaitgalio receptas“ akimirkos (nuotr. E. Rudys)
Tarp dviejų šalių gyvenanti Vaida Poderytė – apie italų virtuvę: „Maistas turi būti visur, ir jo turi būti daug“ (4)
Birželio 1 d. 8 sezonas. Serija 39
Gegužės 25 d. 8 sezonas. Serija 38
Gegužės 18 d. 8 sezonas. Serija 37
Gegužės 11 d. 8 sezonas. Serija 36
Gegužės 4 d. 8 sezonas. Serija 35
Balandžio 27 d. 8 sezonas. Serija 34
Balandžio 20 d. 8 sezonas. Serija 33
Balandžio 13 d. 8 sezonas. Serija 32
Balandžio 6 d. 8 sezonas. Serija 31
Kovo 30 d. 8 sezonas. Serija 30
Kovo 23 d. 8 sezonas. Serija 29
Kovo 16 d. 8 sezonas. Serija 28
Kovo 9 d. 8 sezonas. Serija 27
Kovo 2 d. 8 sezonas. Serija 26
Vasario 23 d. 8 sezonas. Serija 25
Vasario 16 d. 8 sezonas. Serija 24
Vasario 9 d. 8 sezonas. Serija 23
Vasario 2 d. 8 sezonas. Serija 22
Sausio 26 d. Serija 21
Sausio 19 d. 8 sezonas. Serija 20
Sausio 12 d. 8 sezonas. Serija 19
Sausio 5 d. 8 sezonas. Serija 18
Gruodžio 29 d. 8 sezonas. Serija 17
Gruodžio 22 d. 8 sezonas. Serija 16
Gruodžio 15 d. 8 sezonas. Serija 15
Gruodžio 8 d. 8 sezonas. Serija 14
Gruodžio 1 d. 8 sezonas. Serija 13
Lapkričio 24 d. 8 sezonas. Serija 12
Lapkričio 17 d. 8 sezonas. Serija 11
Lapkričio 10 d. 8 sezonas. Serija 10
Lapkričio 3 d. 8 sezonas. Serija 9
Spalio 27 d. 8 sezonas. Serija 8
Spalio 20 d. 8 sezonas. Serija 7
Spalio 13 d. 8 sezonas. Serija 6
Spalio 6 d. 8 sezonas. Serija 5
Rugsėjo 29 d. 8 sezonas. Serija 4
Rugsėjo 22 d. 8 sezonas. Serija 3
Rugsėjo 15 d. 8 sezonas. Serija 2
Rugsėjo 8 d. 8 sezonas. Serija 1
Birželio 2 d. 7 sezonas. Serija 22
Gegužės 26 d. 7 sezonas. Serija 21
Gegužės 19 d. 7 sezonas. Serija 20
Gegužės 12 d. 7 sezonas. Serija 19
Gegužės 5 d. 7 sezonas. Serija 18
Balandžio 28 d. 7 sezonas. Serija 17
Balandžio 21 d. 7 sezonas. Serija 16
Balandžio 14 d. 7 sezonas. Serija 15
Balandžio 7 d. 7 sezonas. Serija 14
Kovo 31 d. 7 sezonas. Serija 13
Kovo 24 d. 7 sezonas. Serija 12
Kovo 17 d. 7 sezonas. Serija 11
Kovo 10 d. 7 sezonas. Serija 10
Kovo 3 d. 7 sezonas. Serija 9
Vasario 25 d. 7 sezonas. Serija 8
Vasario 18 d. 7 sezonas. Serija 7
Vasario 11 d. 7 sezonas. Serija 6
Vasario 4 d. 7 sezonas. Serija 5
Sausio 28 d. 7 sezonas. Serija 4
Sausio 21 d. 7 sezonas. Serija 3
Sausio 14 d. 7 sezonas. Serija 2
Sausio 7 d. 7 sezonas. Serija 1
Gruodžio 31 d. 6 sezonas. Serija 17
Gruodžio 24 d. 6 sezonas. Serija 16
Gruodžio 17 d. 6 sezonas. Serija 15
Gruodžio 10 d. 6 sezonas. Serija 14
Gruodžio 3 d. 6 sezonas. Serija 13
Lapkričio 26 d. 6 sezonas. Serija 12
Lapkričio 19 d. 6 sezonas. Serija 11
Lapkričio 12 d. 6 sezonas. Serija 10
Lapkričio 5 d. 6 sezonas. Serija 9
Spalio 29 d. 6 sezonas. Serija 8
Spalio 22 d. 6 sezonas. Serija 7
Spalio 15 d. 6 sezonas. Serija 6
Spalio 8 d. 6 sezonas. Serija 5
Spalio 1 d. 6 sezonas. Serija 4
Rugsėjo 24 d. 6 sezonas. Serija 3
Rugsėjo 17 d. 6 sezonas. Serija 2
Rugsėjo 10 d. 6 sezonas. Serija 1
Birželio 4 d. 5 sezonas. Serija 37
Gegužės 28 d. 5 sezonas. Serija 36
Gegužės 21 d. 5 sezonas. Serija 35
Gegužės 14 d. 5 sezonas. Serija 34
Gegužės 7 d. 5 sezonas. Serija 33
Balandžio 30 d. 5 sezonas. Serija 32
Balandžio 23 d. 5 sezonas. Serija 31
Balandžio 16 d. 5 sezonas. Serija 30
Balandžio 9 d. 5 sezonas. Serija 29
Balandžio 2 d. 5 sezonas. Serija 28
Kovo 26 d. 5 sezonas. Serija 27
Kovo 19 d. 5 sezonas. Serija 26
Kovo 12 d. 5 sezonas. Serija 25
Kovo 5 d. 5 sezonas. Serija 24
Vasario 26 d. 5 sezonas. Serija 23
Vasario 19 d. 5 sezonas. Serija 22
Vasario 12 d. 5 sezonas. Serija 21
Vasario 5 d. 5 sezonas. Serija 20
Sausio 29 d. 5 sezonas. Serija 19
Sausio 22 d. 5 sezonas. Serija 18
Sausio 15 d. 5 sezonas. Serija 17
Sausio 8 d. 5 sezonas. Serija 16
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKOMENDUOJAME
rekomenduojame
TOLIAU SKAITYKITE
toliau skaitykite
TOLIAU SKAITYKITE
× Pranešti klaidą
SIŲSTI
Į viršų