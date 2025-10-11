Vaida Poderytė-Bernatavičė laidoje pasipuošė ypatingu įvaizdžiu: „Tai – dovana“

Laidoje Vaida bus pasipuošusi ypatinga apranga. „Šis švarkas – mano kolegos Tado dovana naujo sezono, kurį matome nuo rudens, proga. Tadas – tikras profesionalas, iš kurio ir aš pati nuolatos mokausi“, – džiaugsis Vaida, o apžiūrėti, kaip Vaida pasipuošusi, suskubs tiek žaidimo kapitonai, tiek ir laidos vedėjas Andrius Žiurauskas.
Tiesa, panašiu įvaizdžiu bus pasipuošęs ir Vaidos partneris Tadas. O kodėl kapitonas Mindaugas Stasiulis jį šmaikščiai pavadins tikru indų plovėjų siaubu, išgirsite laidoje.
Beveik visa ši diena suksis apie Vaidą ir Tadą. Rytinėje laidoje „Gero savaitgalio receptas“ jie pristatys TV3 šeštadienio gero kino vakaro filmą „Profilis“, o prieš jį dar spės sudalyvauti ir žaidime „galvOK“!
Anot Vaidos, kino ir kulinarijos pasaulis, kurį jie su Tadu sujungia kiekvieno šeštadienio laidose, yra tarsi vienas kitam sutverti.
„Labai džiaugiuosi, kad ir žiūrovai tą puikiai supranta. Nes, tikriausiai, nėra žmogaus, kuris nemėgtų šių dviejų dalykų – gero maisto ir gerų filmų“, – sakys Vaida pridėdama, kad jie su Tadu visuomet atsižvelgia ne tik į filmo scenarijų, bet ir kūrėjų biografijas ar šalis, kuriose vyksta veiksmas.
Kad tai – be galo įdomi tema, Vaidai pritars ir geram maistui neabejingas Mantas Katleris. Kapitonas netgi primins, kad kadaise vienas šefas yra atkūręs visą meniu, kokiu lepinosi visi, plaukę „Titaniku“!
„O, pavyzdžiui, jei tai būtų filmas „Gelbstint eilinį Rajaną“, aš siūlyčiau pagaminti tai, ką žmonės valgė Antrojo pasaulinio karo metu“, – savo nuomone dalinsis jis.
Tiesa, ne tik Vaida greit ras bendrą kalbą su kapitonu M. Katleriu. Tą pripažins ir M. Stasiulis, kadangi jį ir Tadą, pasirodo, sieja Žemaitija. Tačiau ar visiems pavyks suprasti, ką žemaitiškai pasakys Tadas? Tą sužinosite jau šio vakaro laidoje.
O štai prasidėjus žaidimui, netrūks ir intrigų. Nors Vaida sakys, kad savo komandos kapitonu Mantu labai pasitiki, nes su juo šiame žaidime jau yra laimėjusi, jau pirmojo klausimo metu teks tuo suabejoti. „Aš gausiu velnių nuo savo sūnaus…“ – komandai nesutariant dėl teisingo atsakymo, bijodama pralaimėjimo sakys Vaida.
Kaip įprasta, sužinosime ir netikėtų faktų. Pavyzdžiui, ar žinojote, kad A. Žiurauskas augina net tris šunis?
Laidos vedėjas, beje, nevengs ir pajuokauti. Štai, pavyzdžiui, M. Katleriui pastebėjus, kad roko grupėse esančių bosistų veidas kone visada atrodo be emocijų, A. Žiurauskas netrukus jam paaiškins to priežastį. „Žinai, kodėl bosisto veidas toks? Todėl, kad jis puikiai žino, jog visoms vokalisto neužteks“, – juokaus jis.
Kodėl laidos dalyviai staiga prabils apie čeburekus? Kur jie būdavo skaniausi? Galiausiai, kam pavyks žaidimą laimėti? Tą sužinosime jau šį vakarą.
Žaidimas „galvOK“ – šeštadieniais, 19.30 val. per TV3!
