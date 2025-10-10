Besilaukianti Vaida Poderytė-Bernatavičė atskleidė vaikelio lytį: paviešino jautrų įrašą

Juo Vaida pasidalijo socialiniame tinkle Instagram.
Paaiškėjo lytis
Prierašė ji rašė:
„2025-ųjų naktis iš rugsėjo 28-osios į 29-ąją.
Naktis, kuri negalėjo palaukti ryto, nes el. pašte jau kurį laiką gulėjo informacija ko laukiamės – mergaitės ar berniuko.
Be patoso, be dekoracijų, be šou.
Be makiažo, apšvietimo ir videografų.
Namuose, mylimiausių apsuptyje ir begalinėje laimėje. Jaukiai, buitiškai ir paprastai. Štai taip mes sužinojome, kas atkeliaus į mūsų gyvenimus.“
Prapjovę tortą šeima pamatė, kad laukiasi mergaitės.
Žinia apie šeimos pagausėjimą
Primename, kad džiugią žinią apie nėštumą Vaida patvirtino naujienų portalui tv3.lt spalio pirmąją.
„Jaučiuosi gerai, labai džiaugiamės šia žinia. Vaikai visada yra didelis džiaugsmas ir stebuklas.
O kai jie gimsta meilėje, tai apskritai labai smagu“, – naujienų portalui tv3.lt sakė V. Poderytė-Bernatavičė.
Naujienų portalas tv3.lt primena, kad Vaida ir Elvinas susituokė 2022-ųjų vasarą.
Judviejų vestuvės įvyko Venecijoje.
V. Poderytė jau augina sūnų Atą, kurio 2013 metais susilaukė iš pirmosios santuokos su prodiuseriu Rolandu Skaisgiriu.
