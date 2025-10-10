Kalendorius
TV3 naujienos > Žmonės

Besilaukianti Vaida Poderytė-Bernatavičė atskleidė vaikelio lytį: paviešino jautrų įrašą

2025-10-10 20:02 / šaltinis: tv3.lt / aut.
Autorius(-ė) naujienų portalas tv3.lt
šaltinis: tv3.lt aut.
2025-10-10 20:02

TV3 žiniasklaidos grupės laidos „Gero savaitgalio receptas“ vedėja, TV prodiuserė Vaida Poderytė-Bernatavičė su vyru Elvinu laukiasi vaikelio. Penktadienį pora atskleidė ir atžalos lytį, paskelbdami vaizdo įrašą.

TV3 žiniasklaidos grupės laidos „Gero savaitgalio receptas" vedėja, TV prodiuserė Vaida Poderytė-Bernatavičė su vyru Elvinu laukiasi vaikelio. Penktadienį pora atskleidė ir atžalos lytį, paskelbdami vaizdo įrašą.

2

Juo Vaida pasidalijo socialiniame tinkle Instagram.

Vaida Poderytė-Bernatavičė
(10 nuotr.)
(10 nuotr.)
FOTOGALERIJA. Vaida Poderytė-Bernatavičė

Paaiškėjo lytis

Prierašė ji rašė:

„2025-ųjų naktis iš rugsėjo 28-osios į 29-ąją.

Naktis, kuri negalėjo palaukti ryto, nes el. pašte jau kurį laiką gulėjo informacija ko laukiamės – mergaitės ar berniuko.

TAIP PAT SKAITYKITE:

Be patoso, be dekoracijų, be šou.

Be makiažo, apšvietimo ir videografų.

Namuose, mylimiausių apsuptyje ir begalinėje laimėje. Jaukiai, buitiškai ir paprastai. Štai taip mes sužinojome, kas atkeliaus į mūsų gyvenimus.“

View this post on Instagram

A post shared by Vaida Poderytė-Bernatavičė (@vaida_poderyte_bernatavice)

Prapjovę tortą šeima pamatė, kad laukiasi mergaitės.

Žinia apie šeimos pagausėjimą

Primename, kad džiugią žinią apie nėštumą Vaida patvirtino naujienų portalui tv3.lt spalio pirmąją.

„Jaučiuosi gerai, labai džiaugiamės šia žinia. Vaikai visada yra didelis džiaugsmas ir stebuklas.

O kai jie gimsta meilėje, tai apskritai labai smagu“, – naujienų portalui tv3.lt sakė V. Poderytė-Bernatavičė.

Naujienų portalas tv3.lt primena, kad Vaida ir Elvinas susituokė 2022-ųjų vasarą. 

Judviejų vestuvės įvyko Venecijoje. 

V. Poderytė jau augina sūnų Atą, kurio 2013 metais susilaukė iš pirmosios santuokos su prodiuseriu Rolandu Skaisgiriu. 

 

