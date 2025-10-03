Vaida Poderytė prabilo apie legendinę istoriją: „Galingiausiu ginklu išlieka žmogaus jausmai“

Šio šeštadienio TV3 gero kino vakaro filmas „Perl Harboras“, kurį žiūrovams pristatys laidos vedėjai, yra epinė karo drama apie meilę, draugystę ir aukas istorinių tragedijų fone.
Filme pasakojama apie du vaikystės draugus – lakūnus Rafe’ą ir Danny. Juos sujungia ne tik dangus, bet ir meilės trikampis su karo medicinos seserimi Evelyn. O asmeniniai jų likimai persipina su vienu iš tragiškiausių Antrojo pasaulinio karo įvykių – Japonijos ataka prieš JAV karinę bazę Pearl Harbore 1941 m. gruodžio 7-ąją.
„Tai – tai ne tik karo drama. Tai yra filmas, kuris dar kartą primena, kad net pačiame žiauriausiame karo sūkuryje galingiausiu ginklu išlieka žmogaus jausmai. Filme persipina daugybė temų. Ne tik karo tragedija, bet kartu ir tai, kas amžina: lojalumas, draugystė, meilė, ištikimybė, pasiaukojimas, patriotizmas.
Šis pasakojimas paliečia širdį ir priverčia susimąstyti apie tai, kas iš tikrųjų svarbiausia. Net jei šį filmą jau matėte ne vieną kartą, labai kviečiu pažiūrėti jį dar kartą – galbūt šįsyk pamatysite visai kitus jo atspalvius“, – sakys V. Poderytė-Bernatavičė.
Įkvėpti filmo, Vaida ir Tadas virtuvėje sukursk „Poke bowl“ su lašiša – patiekalą, kilusį iš Havajų, kuriame ir yra Perl Harboras.
Šis pasaulyje itin populiarus valgis puikiai atspindi pačius Havajus, nes yra spalvingas, gaivus, lengvas ir kupinas gyvybės.
Žodis „poke“ havajiečių kalboje reiškia „supjaustytas gabalėliais“. Ir tai puikiai apibūdina patiekalo esmę – šviežia žuvis supjaustoma kubeliais, gardinama prieskoniais, papildoma daržovėmis, šlakeliu padažo ir patiekiama be jokių sudėtingų ritualų.
„Šį patiekalą pasirinkome dėl jo kilmės vietos – Havajų. Kaip visi žino, būtent ten yra Perl Harboras. Gaminsime kultinį patiekalą, kuris užkariavo visą Lietuvą – „Poke bowl“. Šįkart
ruošime jį su lašiša, viena mėgstamiausių ir populiariausių žuvų mūsų šalyje“, – patiekalą pristatys virtuvės šefas Tadas.
„Įdomu tai, kad „Poke bowl“ pasaulinės šlovės sulaukė visai neseniai – tik apie 2010-uosius. Iki tol tai buvo gana lokalus Havajų patiekalas. Tačiau, atsiradus sveikos gyvensenos bangai, žmonės ieškojo lengvo, natūralaus, spalvingo maisto, ir taip „Poke bowl“ tapo tikra žvaigžde. Ir, manau, jis visiškai vertas tokio titulo“, – kolegai pridurs Vaida.
Ilgai nedaugžodžiaudami, laidos vedėjai kibs į darbus. Virtuvės šefas Tadas Paplauskas žiūrovams atskleis, kaip paruošti lašišą ir avokadą, kad kiekvieno šeštadienio „Poke bowl“ taptų nepriekaištingas.
„Kai gaminate žalią žuvį, svarbu nuimti ne tik odą, bet ir rudąją dalį, kuri lieka ant lašišos – ji žaliame patiekale gali suteikti pašalinį, kartoką skonį. Jei kepate ar troškinate, tas skonis „pasimeta“, bet ruošiant „Poke bowl“ geriau jį pašalinti.
Be to, jei norite būti ramūs, kad žalioje žuvyje neliktų bakterijų, marinavimui panaudokite šiek tiek stipraus alkoholio – mes šįkart renkamės rudąjį romą. Ir dar vienas triukas: jei avokadas kietas kaip akmuo, nereikia laukti savaitę, kol sunoks ant palangės. Įdėkite jį į mikrobangę arba užpilkite karštu vandeniu ir palaikykite 5–10 minučių. Taip jis taps minkštas, sultingas ir pasiruošęs būti pagrindine jūsų patiekalo žvaigžde. Paprasta, greita ir tikrai veikia kiekvieną kartą“, – patarimais dalinsis Tadas.
O kol virtuvėje ims formuotis spalvingas ir egzotiškas „Poke bowl“, Vaida ir Tadas žiūrovams atskleis intriguojančių, tačiau mažai žinomų faktų apie kino juostą „Perl Harboras“.
Laidos duetas pabrėš, kad tai ne tik epinis veiksmo filmas, bet ir vienas ryškiausių režisieriaus Michaelo Bay darbų.
„Michael Bay – tikras Holivudo „spektaklio“ meistras, kurio filmografijoje – tokie hitai kaip „Transformeriai“ ar „Armagedonas“. Įdomu tai, kad karjerą jis pradėjo visai kitur – kaip muzikinių vaizdo klipų režisierius, dirbęs su tokiais atlikėjais kaip Meat Loaf, Tina Turner, Lionel Richie. Jo vizualinis braižas buvo pastebėtas ir jam buvo patikėta režisuoti „Bad Boys“ – filmą, tapusį kultiniu ir atvėrusį jam duris į didįjį Holivudą. Na, o „Perl Harboras“ sulaukė net 4 „Oskaro“ nominacijų ir pelnė vieną statulėlę.
Kaip ir daugelyje Bay filmų, čia susipina tai, kas jam būdinga: įspūdingi veiksmo vaizdai, patriotinės temos, karo realijos, bet kartu – žmogiški jausmai: meilė, draugystė, pasiaukojimas“, – filmo detales atskleis V. Poderytė-Bernatavičė.
Neapsiribodama tik siužetu, Vaida taip pat įtrauks žiūrovus į filmo kūrybos užkulisius ir atkreips dėmesį į įspūdingus specialiuosius efektus.
„Mane labai sužavėjo veiksmo scenos – jos išties įspūdingai išpildytos. Skaičiau, kad filmui sukurti prireikė net daugiau nei 700 tonų pirotechnikos! Dauguma scenų buvo filmuojamos pačioje Perl Harboro karinėje bazėje, todėl pasiruošimas užtruko net dvejus metus.
Galima tik įsivaizduoti, kiek leidimų tam reikėjo gauti. Filmo biudžetas siekė apie 140 milijonų dolerių – šiandien gal tai neatrodo taip daug, bet 2001-aisiais tai buvo milžiniška suma. Ir vis dėlto, filmas atsipirko su kaupu – uždirbo apie 450 milijonų dolerių“, – pabrėš Vaida.
Tačiau „Perl Harboro“ sėkmė priklausė ne tik nuo įspūdingos režisieriaus vizijos ar milžiniško biudžeto – ją lėmė ir ikoniški aktoriai.
„Ar žinojai, kad šiame filme Benas Affleckas pats mokėsi pilotuoti lėktuvą? Daugybėje scenų jis filmavosi pats – sėdėdamas lėktuvo kabinoje! Benas Affleckas apskritai labai įdomi asmenybė. Holivude jis yra patyręs visko – buvo garsiai kalbama ir apie jo kovą su priklausomybėmis, ir apie sudėtingus santykius su Jennifer Lopez.
Bet nepaisant visų nuopuolių, jis vis tiek sugebėjo išlikti aukštumoje. Jis ne tik puikus aktorius, bet ir režisierius, prodiuseris, aktyvistas, o šiandien – dar ir pavyzdingas vyras. Tikrai įkvepianti istorija“, – pasakos laidos vedėjas T. Paplauskas.
Vaida ir Tadas neapsiribos tik gaminimu ar filmo aptarimu – jie visiškai pasiners į Perl Harboro dvasią, pasipuošę drąsiais lakūnų kostiumais, kurie atskleis karo bazės atmosferą ir aviacinę stilistiką.
„Gero savaitgalio receptas“ – šeštadieniais, 10:30 val. tik per TV3!
Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!