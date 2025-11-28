Lietuvoje išaugo miškų plotas

Per šiuos metus šalyje įveista apie 300 ha naujų miškų – 140 ha valstybinės reikšmės ir 160 ha privačių.
Lietuvos miškuose užauginta 19,59 mln. kub. m medienos. Valstybiniuose, privačiuose ir rezervuotuose atkurti nuosavybei miškuose šiemet iškirsta 9,84 mln. kub. m žalių medžių dar 4,83 mln. kub. m medžių žuvo dėl ligų, kenkėjų, stichijų ar senatvės.
