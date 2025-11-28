 
Kalendorius
Lapkričio 28 d., penktadienis
Vilnius +1°C
Horoskopai
Programos image
Orai
Pranešti naujieną
Paieška
Naujausios
Karas Ukrainoje
Lietuva
Verslas
Užsienis
Gyvenimas
Sportas
Video
Žmonės
Automanas

  • tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
Komentuoti
3
Nuoroda nukopijuota
DALINTIS
Link copying icon
Kopijuoti nuorodą
Email icon
Siųsti el. paštu
Facebook icon
FB Messenger icon
Messenger
LinkedIn icon
LinkedIn
Twitter icon
Daugiau panašių naujienų
Mažiau panašių naujienų
Pranešti apie klaidą
TV3 naujienos > Lietuva > Aktualijos

Lietuvoje išaugo miškų plotas

2025-11-28 11:29 / šaltinis: ELTA
2025-11-28 11:29

Lietuvoje miškų plotas šiemet pasiekė 2 212 972 hektarus. Palyginti su praėjusiais metais, tai 2 562 ha daugiau, pranešė Aplinkos ministerija.

Lietuvos miškai aidi nuo elnių baubimo ir kovų – dabar pats elnių meilės metas (nuotr. stop kadras)

Lietuvoje miškų plotas šiemet pasiekė 2 212 972 hektarus. Palyginti su praėjusiais metais, tai 2 562 ha daugiau, pranešė Aplinkos ministerija.

REKLAMA
3

Per šiuos metus šalyje įveista apie 300 ha naujų miškų –  140 ha valstybinės reikšmės ir 160 ha privačių. 

Lietuvos miškuose užauginta 19,59 mln. kub. m medienos. Valstybiniuose, privačiuose ir rezervuotuose atkurti nuosavybei miškuose šiemet iškirsta 9,84 mln. kub. m žalių medžių dar 4,83 mln. kub. m medžių žuvo dėl ligų, kenkėjų, stichijų ar senatvės.

Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKOMENDUOJAME
rekomenduojame
TOLIAU SKAITYKITE
toliau skaitykite
TOLIAU SKAITYKITE
× Pranešti klaidą
SIŲSTI
Į viršų