TV3 naujienos > Žmonės

Deividas Meškauskas su mylimąja Asta praleido itin romantišką vakarą: proga – ypatinga

2025-10-03 13:55 / šaltinis: tv3.lt / aut.
Autoriaus(-ės) nuotraukos nerasta
šaltinis: tv3.lt aut.
2025-10-03 13:55

Garsus šokėjas Deividas Meškauskas spalio 1-ąją paminėjo savo 38-ąjį gimtadienį. Šiemet jis nusprendė atsisakyti triukšmingų vakarėlių ar gausių draugų kompanijų – ypatingą dieną praleido tik su mylimąja, romantiškoje vakarienėje. Praėjusius metus jis vadina įvairiais ir kupinais išbandymų, tačiau kartu ir laimingais, o gimtadienio svarbą sieja su šeimoje išmoktomis tradicijomis.

1

TAIP PAT SKAITYKITE:

Paklaustas, kaip vertina šiuos praėjusius metus, vyras neslėpė, kad buvo visko. 

Deivido Meškausko ir Astos Andriukaitytės kelionė Vienoje
(10 nuotr.)
FOTOGALERIJA. Deivido Meškausko ir Astos Andriukaitytės kelionė Vienoje

„Sakyčiau, šie metai buvo tokie, kad net kelis kartus vasarą jaučiausi tarsi pasiklydęs. Kartais net pamiršdavau, ar man 37, ar 38. Gal dėl to ir metai atrodė keisti. 

Vakar su drauge aptarėme, kad visko buvo daug – įvairių įvykių, situacijų, patirčių. Nebuvo taip, kad jie išsiskirtų kažkuo ypatingu, bet visgi buvo ir pliusų, ir minusų. 

Tų metų dienos buvo ir geros, ir blogos – vienos įvairios, įdomios, kitos – laimingos. Vis dėlto negalėčiau pasakyti, kad tai buvo blogi metai“, – svarstė Deividas. 

Tradicijos iš vaikystės ir romantiška vakarienė 

Jis papasakojo, kad gimtadienio kaip ypatingos dienos suvokimas atėjo iš vaikystės bei pasakė, be ko neįsivaizduotų šios progos. 

„Esu kažkada minėjęs spaudai: nežinau kodėl, bet turbūt tai atėję iš tėvų – mūsų šeimoje gimtadienis yra svarbi diena. Dar svarbiau už pačią dieną yra principas, kurio laikausi: tortas turi būti visada, bet kur ir bet kaip, o žvakutes būtina užpūsti. Gal net nebūtinai tortas – užtenka ir bandelės su žvakute“, – kalbėjo pašnekovas.

38-ąjį gimtadienį šokėjas šventė romantiškai: dviese su širdies drauge lankėsi restorane, kur praleido šiltą vakarą. 

„Šiemet gimtadienis buvo labai ramus – be draugų, tik dviese su mylimąja. Turėjome romantišką degustacinę vakarienę. Tai turbūt pirmas toks ramiausias gimtadienis, kai nebuvau susitikęs nei su broliu, nei su tėvais, nei su draugais – tik mes dviese“, – pasakojo jis. 

Deividas atskleidė, kodėl nešventė su šeima bei draugais, ir kada planuoja tai padaryti. 

„Pagrindinė priežastis ta, kad gimtadienis šiemet sutapo su trečiadieniu, darbo diena. Širdies draugė jau seniau buvo rezervavusi staliuką restorane, todėl nusprendėme švęsti dviese. Be to, artimieji gyvena skirtinguose miestuose, o tėvai savaitgalį išvyksta. Su draugais ir artimaisiais planuoju susitikti savaitgalį“, – aiškino šokėjas. 

Dovanų nesureikšmina ir linki sau pozityvo 

Kalbėdamas apie mėgstamas dovanas, Deividas atskleidė, kad materialinių dovanų nesureikšmina. 

„Man visiškai nesvarbu. Svarbiausia – dėmesys, pasveikinimas, parodytas rūpestis“, – sakė jis. 

Šokėjas skyrė ir palinkėjimą sau, kad sekantys metai būtų su daugiau šviesos, energijos, veiklumo, žinojimo.

„Manau, reikia daugiau pozityvo – linkėti sau jo, priimti netikėtus sunkumus su stipresne energija, veikti, daryti. Tada ir nauji metai tikrai bus geresni“, – teigė D. Meškauskas. 

