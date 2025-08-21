Buvęs futbolininkas, dabar – profesionalus šefas: aiškėja naujo Vaidos Poderytės laidos partnerio Tado Paplausko portretas

Ką skanaus šiandien pasigaminti? Ką smagaus pažiūrėti? – šie klausimai savaitgaliais kyla kone kiekvienuose namuose. O į juos atsakyti padės antrąjį sezoną nuo rudens skaičiuosiantis kino ir kulinarijos šou „Gero savaitgalio receptas“.
Už laidos vairo šįkart stos du smalsūs skonių bei istorijų tyrinėtojai: TV laidų prodiuserė bei vedėja Vaida Poderytė-Bernatavičė bei naujasis jos bendražygis – virtuvės šefas Tadas Paplauskas.
„Šeštadienio gero kino vakaro“ filmas per TV3 taps pagrindiniu vedėjų Tado ir Vaidos gaminamo patiekalo įkvėpimo šaltiniu. Kiekvienoje laidoje žiūrovai atras netikėtų ir intriguojančių faktų apie vakaro filmą, o taip pat sulauks kūrybingų ir gardžių idėjų, kaip savo šeštadienio kino vakarą paversti tikru kulinariniu nuotykiu.
Neįtikėtina T. Paplausko gyvenimo istorija
Virtuvės šefas T. Paplauskas televizijos ekranuose jau nebe naujokas – šią vasarą jis debiutavo laidoje „Maisto kelias. Miestų receptai“.
O ką jis veikė iki tol? Pasirodo, kad iki 21 metų, Tadas profesionaliai žaidė futbolą, atstovaudamas Vilniaus „Vėtros“ komandai. Deja, būtent trauma jam pakišo koją ir toliau sėkmingai tęsti karjerą sporte.
Visgi kulinarijos pasaulis, kuriame jis sukasi dabar, Tadui niekuomet nebuvo svetimas. Greičiau priešingai: kilęs iš Plungės, Tadas vasaras leisdavo Palangoje, kur mama dirbo kavinės direktorė. Būtent todėl ir jis pats nuo paauglystės laisvu laiku dirbdavo maisto srityje.
Vėliau, kai sportininko karjera priverstinai baigėsi, T. Paplauskas pradėjo dirbti viename klube, kuriame vyko didžiuliai banketai. Kaip prisimena pats, tos didelės šventės jį tiesiog įtraukė – taip jaunas vyras apsisprendė sieti savo gyvenimą su virtuve. Nuo to laiko Tadas nuolat tobulėjo: mokėsi įvairiuose kursuose, dalyvavo konkursuose, stažavosi Kipre, Italijoje, Prancūzijoje ir Graikijoje.
Ilgametė patirtis ir aistra maistui paskatino Tadą sukurti ir inovatyvius sprendimus. Vienas tokių Tado kūrinių – restoranas ant ratų „Cloud Kitchen“, skirtas privačioms šventėms ir renginiams. Kaip sako pats Tadas, jis siekia ne tik pamaitinti, bet ir suteikti išskirtinę patirtį, todėl orientuojasi į kokybę, dėmesį detalėms ir klientų poreikius.
Geriausi vakarai – su sūnumi ir animaciniais filmukais
Nors maisto tema Tadui visuomet buvo artima, pasirodo, kad ne ką mažiau reikšmingą vietą jo ir šeimos laisvalaikyje užima ir kinas.
„Filmai yra svarbi mūsų šeimos tradicija. Su šeima mėgstame pažiūrėti įvairiausius filmus – nuo veiksmo ir komedijų iki dramų ar lietuviškų juostų. Ypač daug laiko praleidžiame su sūnumi žiūrėdami animacinius filmukus. Vienas jo mėgstamiausių yra „La troškinys“. Neseniai jis net panoro tokio augintinio – peliuko, tad mes, kaip atsakingi tėvai, jam tokį padovanojome“, – juokiasi T. Paplauskas.
Beje, sceną iš šio filmuko Tadas ir Vaida atkūrė ir įvaizdiniame laidos anonse! Taip pat jie įkūnijo pagrindinius tokių kino klasikų kaip „Krikštatėvis“, „Bulvarinis skaitalas“ ar „Amelija iš Monmartro“ herojus. Kaip ir praėjusiame sezone, kiekvieno filmo siužetas bus ne tik pagrindinis vedėjų gaminamų patiekalų šaltinis, bet ir formuos dueto įvaizdį bei stilių.
Kad Tadas mėgsta kartu su sūnumi žiūrėti filmukus – aišku, tačiau kokius filmus jis pats dievino vaikystėje? Vyras šypsodamasis prisimena, kad jo diena tikrai nepraeidavo be visų berniukų mylimo animacinio serialo „Dragon Ball Z“.
„Mano laikais „multikai“ reiškė būtent tai – „Dragon Ball Z“. Šis filmukas buvo tikras mūsų kartos hitas, kurį galėjau žiūrėti kiekvieną dieną ir niekada nepavargti. Dabar, kai žiūriu filmus vienas, mane dažniausiai traukia veiksmo juostos. Ypač mėgstu filmus apie automobilius ir lenktynes. Pavyzdžiui, „Ferrari“ – tikras šedevras!“ – pasakoja virtuvės šefas.
Kokiems skoniams Tadas negali atsispirti?
O kokie skoniai iš vaikystės Tadui šildo širdį iki pat dabar? Ar gastronomijos novatorius mėgsta paprastus valgius?
„Nuo mažens buvau miltinių patiekalų gerbėjas – varškėtukai, lietiniai, varškės apkepas – visi šie skoniai man visada kelia maloniausius prisiminimus. Ir, žinoma, saldumynai – nuo vaikystės negalėjau atsispirti saldiems blynams su varške ir bananais. Ypač gerai prisimenu mamos keptą trupininį pyragą, kuris iki šiol man sukelia daug sentimentų. Dabar man labiausiai prie širdies prancūzų virtuvė – ji lengvesnė, švelnesnė, o jos subtilumai bei skonio niuansai mane ypatingai žavi. Tuo tarpu lietuvių virtuvė, nors ir gana sunki, turi savo brangakmenių, kuriuos vertinu ne ką mažiau“, – atvirauja T. Paplauskas.
Tadas pasakoja, kad nevengia išbandyti ir neįprastų patiekalų – kai savo gyvenimą pašventi gastronomijai, privalai būti drąsus!
„Vienas neįprasčiausių valgių, kuriuos esu ragavęs, tai tradicinis škotiškas patiekalas „hagis“. Šio patiekalo esmė – avies vidaus organai, kurie smulkiai supjaustomi, sumaišomi su avižiniais dribsniais, svogūnais prieskoniais ir taukais. Visa masė tradiciškai sudedama į avies skrandį ir išverdama. Tai buvo tikrai įdomi patirtis! Šis patiekalas nustebino savo išskirtiniu skoniu – buvo keistai gardu, nors ir labai neįprasta“, – pasakoja Tadas.
Virtuvė – Tado eksperimentų arena, kur jis drąsiai ieško naujų skonių ir sprendimų. Tačiau ne visada viskas klostosi pagal planą, o kartais nutinka ir kuriozų, kurie vėliau tampa linksmomis istorijomis.
Štai kartą, ruošdamas daržoves dideliam renginiui, Tadas netgi sugebėjo nusideginti... pėdą! Visgi dabar jis tą prisimena su šypsena – juk svarbiausia iš klaidų pasimokyti.
O ko žiūrovai gali tikėtis iš šio kino ir kulinarijos projekto? Virtuvės šefas su dideliu entuziazmu pasakoja, kad laidoje laukia ne tik įdomūs faktai apie legendinius filmus, bet ir gausybė praktiškų patarimų apie maisto gaminimą.
„Animaciniame filmuke „La troškinys“ skamba frazė „gaminti gali visi“ – ir tai absoliuti tiesa! Aš esu žemaitis, paprastas žmogus, mėgstu humorą bei paprastumą ir tikiu, kad daugelį restoranų triukų galima pritaikyti namuose be jokių sudėtingų technikų. Viskas yra įmanoma, jei tik turi pakankamai noro. Su žiūrovais mielai pasidalinsiu įvairiausiomis savo kulinarinėmis gudrybėmis. Noriu, kad laidos žiūrovai galėtų lengvai pasisemti įkvėpimo ir visai nesudėtingai pritaikyti mūsų kulinarines idėjas savo namų virtuvėje“, – pasakoja T. Paplauskas.
„Gero savaitgalio receptas“ – nuo rugsėjo tik per TV3!
