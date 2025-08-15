Kalendorius
TV3 naujienos > Gyvenimas

Aplankykite šią vietą Lietuvoje: tai – sveikatingumo zona po atviru dangumi

2025-08-15 10:30
Autorius(-ė) Kamilė Medekšaitė
šaltinis: tv3.lt
2025-08-15 10:30

„Maisto kelias“ tęsia keliones po Lietuvą, o laidos vedėjai atsidūrė Birštone – mieste, kuris garsėja ne tik savo mineraliniu vandeniu, bet ir unikaliu sveikatinimusi. Ir kur dar galėtų prasidėti pažintis su Birštonu, jei ne Kneipo sode – gamtos apsuptyje įkurtoje sveikatingumo oazėje?

„Maisto kelias“ tęsia keliones po Lietuvą, o laidos vedėjai atsidūrė Birštone – mieste, kuris garsėja ne tik savo mineraliniu vandeniu, bet ir unikaliu sveikatinimusi. Ir kur dar galėtų prasidėti pažintis su Birštonu, jei ne Kneipo sode – gamtos apsuptyje įkurtoje sveikatingumo oazėje?

0

Mineraliniame vandenyje marinuoto šamo iešmeliai, refleksoterapijos takai ir „gandro žingsniu“ per šaltas voneles – taip prasidėjo „Maisto kelias“ kelionė Birštone. Charizmatiškasis duetas Vaida Poderytė-Bernatavičė ir Martynas Lavickas tyrinėjo ne tik skonius, bet ir sveikatos stiprinimo paslaptis.

TAIP PAT SKAITYKITE:

Kadangi Birštono patiekalas marinuoto šamo iešmeliai mineraliniame vandenyje sujungia du pagrindinius Birštono simbolius – Nemuno žuvį ir mineralinį vandenį – savo kelionę nusprendėme pradėti vietoje, kur šiuos dalykus sujungia ne tik simboliškai, bet ir fiziškai“, – pasakojo V. Poderytė-Bernatavičė, basomis žengdama per kankorėžių ir akmenukų taką.

Kneipo sodas – tai viena unikaliausių Birštono vietų – sveikatingumo zona po atviru dangumi, kurią įkūrė garsus vokiečių sveikatininkas Sebastianas Kneipas. Jo visa filosofija susijungia su fiziniu judėjimu, sveikatingumu, oru ir žolelėmis.

Čia gausu refleksoterapinių takų, įvairiausių mineralinio vandens vonelių kojoms ir rankoms, ir yra kur paragauti mineralinio vandens. Takas, esantis šiame sode, kuriame gausu paviršių nuo kankorėžių iki akmenukų padės kraujotakai ir išjudins limfą.

Vedėjų įspūdžiai Birštono Kneipo sode

„Kaip viskas jaučiasi. Panašu į išbandymų kelią“, – komentavo M. Lavickas.

„O man gera ant kankorėžių. Bet, tikiuosi, kad vinių neprieisime“, – juokavo V. Poderytė-Bernatavičė.

Praėjus taką, sekė kita procedūra, kur reikia gandro žingsniu bristi į mineralinio vandens vonelę. Ji gerina kraujotaką, imuninės sistemos darbą ir išjudina visą limfotaką. Pasak vedėjos, išbūti vonelėje reikia bent iki minutės.

„Labai geri judesiukai, Martynai. „Maisto kelio gandrai pradeda savo kelionę, – sakė vedėja ir pridūrė. – Bet kaip gera, jaučiuosi kaip gandras padangėje.

„Aš galvojau bus šalta ir nemalonu, bet iš tikrųjų labai gera“, – nustebo M. Lavickas, kai pirmą kartą panardino kojas į gydantį vandenį.

Kaip atrodo ši įspūdinga vieta ir kaip laidos vedėjams sekėsi Kneipo sode, sužinosite viršuje esančiame vaizdo įraše.

VISĄ LAIDĄ ŽIŪRĖKITE ČIA:

Laidą „Maisto kelias“ žiūrėkite šeštadieniais 09:00 per TV3.

