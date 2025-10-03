Kalendorius
  tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
TV3 naujienos > Žmonės

Ingos Jankauskaitės gerbėjams – džiugi žinia

2025-10-03 07:30
Autorius(-ė) naujienų portalas tv3.lt
šaltinis: tv3.lt aut.
2025-10-03 07:30

Gruodžio 31 d. Klaipėdos „Švyturio“ arenoje vyks išskirtinis Naujųjų metų vakaras, kurio metu skambės ir nuostabi lietuviška kūryba, ir pasaulinė populiariosios muzikos klasika. Čia jungtiniame koncerte pasirodys viena mylimiausių šių dienų atlikėjų Inga Jankauskaitė su Klaipėdos brass kvintetu ir geriausia pasaulyje ABBA tribute komanda iš Švedijos  „Arrival From Sweden“ su programa „The Music of ABBA“!

Inga Jankauskaitė su mylimuoju Pauliumi (nuotr. Elta)
13

Gruodžio 31 d. Klaipėdos „Švyturio" arenoje vyks išskirtinis Naujųjų metų vakaras, kurio metu skambės ir nuostabi lietuviška kūryba, ir pasaulinė populiariosios muzikos klasika. Čia jungtiniame koncerte pasirodys viena mylimiausių šių dienų atlikėjų Inga Jankauskaitė su Klaipėdos brass kvintetu ir geriausia pasaulyje ABBA tribute komanda iš Švedijos  „Arrival From Sweden" su programa „The Music of ABBA"!

TAIP PAT SKAITYKITE:

Pirmoje koncerto dalyje žiūrovai išgirs populiariausias Ingos Jankauskaitės dainas – „Veidrodžiai meluoja“, „Mano vienintelis“, „Gulinčių nemuša“, „Nieko Daugiau“, „Grožis ir nuodai“, o galbūt ir naujausius kūrinius iš būsimo, jau penktojo, albumo.

Inga Jankauskaitė surengė didžiausią koncertą arenoje:
FOTOGALERIJA. Inga Jankauskaitė surengė didžiausią koncertą arenoje:

Naujametiniame koncerte charizmatiška aktorė ir dainų kūrėja pasirodys su varinių pučiamųjų ansambliu, suteiksiančiu jos koncertui dar daugiau gylio ir atspalvių.

Antroje ir trečioje dalyse visus ant kojų kels švedų grupė „Arrival From Sweden“ su visų laikų geriausiais ABBA hitais – „Dancing Queen”, „Mamma Mia”, „Take A Chance”, „SOS”, „The Winner Takes It All”, „Super Trouper”, „Money Money Money”, „Waterloo”, „Fernando”, „Chiquitita”, „Knowing Me Knowing You”, „Thank You For The Music”, „Gimme Gimme Gimme” ir, be abejo, „Happy New Year”!

ARRIVAL FROM SWEDEN

Grupė „ARRIVAL From Sweden“ susibūrė 1995 m. Geteborge, Švedijoje ir kone akimirksniu tapo viena populiariausių ABBA tribute grupe pasaulyje. Nuo savo įkūrimo pradžios „ARRIVAL From Sweden“ su koncertais aplankė jau daugiau kaip 80 šalių ir surengė daugiau kaip 130 sėkmingų turų Amerikoje.

Per savo karjerą „ARRIVAL From Sweden“ koncertavo su daugiau kaip 150 simfoninių orkestrų, tarp kurių Bostono, San Francisko, Dalaso, Atlantos kolektyvai ir net Kauno miesto simfoninis orkestras, su kuriuo pernai surengė keturis fantastiškus koncertus Lietuvoje!

Šiemet savo įkūrimo trisdešimtmetį švenčiančios grupės „ARRIVAL From Sweden“ šou yra pasaulyje pripažinti geriausiais ir autentiškiausiais nuo ABBA laikų, tad dažniausiai visi bilietai į jų koncertus išparduodami vos pasirodę prekyboje.

Scenoje grupė vilki originalius ABBA sceninius kostiumus, suderintus su mados dizaineriu Owe Sandstromu – būtent jis kūrė visus ABBA sceninius drabužius.

„ARRIVAL From Sweden“ yra vienintelė grupė, kuriai legendinės ABBA nariai Björnas Ulvaeusas ir Benny Anderssonas leido įrašyti anksčiau neišleistą grupės ABBA dainą. Kūrinį „Just A Notion“ grupė „ARRIVAL From Sweden“ įrašė 1999 metais ir tik visai neseniai, 2021 metais, ši daina pasirodė paskutiniame (devintajame) originaliosios ABBA albume „Voyage“, išleistame po 40 metų pertraukos.

Pasaulyje yra daug grupių, atliekančių ABBA dainas, tačiau net oficialus ABBA fanų klubas pripažįsta, kad „ARRIVAL From Sweden“ yra geriausia ABBA tribute grupė pasaulyje. Absoliučiai geriausia ABBA nuo ABBA laikų!

Naujųjų metų koncertas su Inga Jankauskaite ir „Arrival From Sweden“

Gruodžio 31 d. 19:00 val. Klaipėdos „Švyturio“ arenoje Bilietus platina www.medusa.lt

Renginį organizuoja MEDUSA CONCERT.

Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!

