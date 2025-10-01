Kalendorius
Spalio 1 d., trečiadienis
Vilnius +9°C
Horoskopai
Programos image
Orai
Pranešti naujieną
Paieška

Naujausios

Karas Ukrainoje

Lietuva

Verslas

Užsienis

Gyvenimas

Sportas

Video

Žmonės

Automanas

Mano naujienos
Komentuoti
0
Nuoroda nukopijuota
DALINTIS
Link copying icon
Kopijuoti nuorodą
Email icon
Siųsti el. paštu
Facebook icon
FB Messenger icon
Messenger
LinkedIn icon
LinkedIn
Twitter icon
Daugiau panašių naujienų
Mažiau panašių naujienų
Pranešti apie klaidą
TV3 naujienos > Sportas > Futbolas > Anglija „Premier“ lygą

Švedijoje – nuostabus Tomo Kalinausko pasirodymas

2025-10-01 08:44 / šaltinis: Sportas.lt
2025-10-01 08:44

Antroje Švedijos lygoje dar vienas puikias rungtynes sužaidė lietuvis Tomas Kalinauskas. Futbolininkas ne tik įmušė įvartį, bet ir atliko rezultatyvų perdavimą, o jo ginamas „Kalmar“ klubas namuose 2:1 įveikė „Orebro“ klubą.

Tomas Kalinauskas | Klubo nuotr.

Antroje Švedijos lygoje dar vienas puikias rungtynes sužaidė lietuvis Tomas Kalinauskas. Futbolininkas ne tik įmušė įvartį, bet ir atliko rezultatyvų perdavimą, o jo ginamas „Kalmar“ klubas namuose 2:1 įveikė „Orebro“ klubą.

REKLAMA
0

T. Kalinauskas pats pasižymėjo 22 minutę, o rezultatyvų perdavimą (sėkmingai pakeltas kampinis) atliko 49 minutę. Saugas žaidė praktiškai visas rungtynes ir pakeistas buvo jau tik 6 pridėto laiko minutę.

TAIP PAT SKAITYKITE:

Geras rungtynes sužaidė ir Lukas Michelbrink trečioje Vokietijos lygoje. Lietuvis žaidė 79 minutes ir 36 minutę rezultatyviu perdavimu prisidėjo prie pirmojo rungtynių įvarčio ir galiausiai padėjo Kotbuso „Energie“ klubui svečiuose 3:1 įveikti Rostoko „Hansa“ klubą.

Tuo metu Airidas Golambeckis „EFL Trophy“ turnyre žaidė visas rungtynes ir 87 minutę buvo įspėtas geltona kortele, o jo ginama Londono „West Ham“ U-21 ekipa svečiuose 1:3 pralaimėjo „Reading“ klubui.

SUSIJĘ STRAIPSNIAI
Karolis Laukžemis | Klubo nuotr.
Maldyvuose – Karolio Laukžemio „hat-trikas“
Augustinas Klimavičius (deš.) | Klubo nuotr.
Augustinas Klimavičius pelnė pirmą įvartį Italijoje, Čekijos taurėje neliko klubų su lietuviais
Edgaras Utkus | Klubo nuotr.
Lietuviai žaidė Belgijoje, Slovėnijoje ir Vokietijoje
Marius Adamonis | Organizatorių nuotr.
Lietuviai žaidė Italijoje, Širvys sugrįžo į aikštę Slovėnijoje

Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKOMENDUOJAME
rekomenduojame
TOLIAU SKAITYKITE
toliau skaitykite
TOLIAU SKAITYKITE
× Pranešti klaidą
SIŲSTI
Į viršų