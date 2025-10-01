Švedijoje – nuostabus Tomo Kalinausko pasirodymas

T. Kalinauskas pats pasižymėjo 22 minutę, o rezultatyvų perdavimą (sėkmingai pakeltas kampinis) atliko 49 minutę. Saugas žaidė praktiškai visas rungtynes ir pakeistas buvo jau tik 6 pridėto laiko minutę.
Geras rungtynes sužaidė ir Lukas Michelbrink trečioje Vokietijos lygoje. Lietuvis žaidė 79 minutes ir 36 minutę rezultatyviu perdavimu prisidėjo prie pirmojo rungtynių įvarčio ir galiausiai padėjo Kotbuso „Energie“ klubui svečiuose 3:1 įveikti Rostoko „Hansa“ klubą.
Tuo metu Airidas Golambeckis „EFL Trophy“ turnyre žaidė visas rungtynes ir 87 minutę buvo įspėtas geltona kortele, o jo ginama Londono „West Ham“ U-21 ekipa svečiuose 1:3 pralaimėjo „Reading“ klubui.
