Įspūdingas startas: „Žalgiris“ Eurolygos sezoną pradėjo parblokšdamas „Monaco“

Mike‘as Jamesas ir Alpha Diallo suteikė Monako ekipai trapų pranašumą, bet tritaškį paleidęs Dustinas Sleva išvedė į priekį žalgiriečius – 7:6. Laurynas Birutis pridėjo dar du taškus, baudų mesti stojo Sylvainas Francisco, pataikęs vieną – 10:6. Danielis Theisas ėmė tirpdyti atsilikimą (10:12), bet po Maodo Lo tolimo šūvio Kauno komanda pirmavo jau 15:10. Pataikė ir S.Francisco, o po Moseso Wrighto metimo „Žalgiris“ buvo priekyje 20:12. Tolimu metimu atsidarė ir Ąžuolas Tubelis (23:16), o po pirmojo ketvirčio „Žalgiris“ pirmavo 27:20.
I.Brazdeikis įsitraukė į žalgiriečių tritaškius (30:22), o po M.Lo metimo skirtumas tapo dviženklis – 32:22. „AS Monaco“ bandė artėti (28:34), bet kitų planų turėjo M.Wrightas – 36:28. M.Jamesas švelnino rezultatą (33:41), jis atsakė ir Ą.Tubeliui, o po dviejų ketvirčių svečiai vis dar turėjo apčiuopiamą pranašumą 45:35.
L.Birutis padėjo „Žalgiriui“ laikytis priekyje, o dar du taškus pridėjo Nigelas Williamsas-Gossas – 51:40. D.Sleva smeigė antrą savo tritaškį, o Nikola Mirotičius menkai gelbėjo Monako klubą. M.Jamesas skirtumą buvo mažinęs iki vienaženklio (50:61), bet iškart sulaukė M.Wrighto atsako, vis tik Elie Okobo buvo tikslus, D.Theisas pataikė su sirena ir po trijų ketvirčių „AS Monaco“ atsiliko 60:67.
D.Theisas tempė į priekį šeimininkus (62:69), bet M.Wrightas rinko svarbius taškus „Žalgiriui“ – 71:62. Po N.Mirotičiaus metimo ekipas skyrė jau tik 4 taškai (67:71), bet padėtį stabilizavo tas pats M.Wrightas – 76:67. Solidų pranašumą „Žalgiris“ atstatė, nors Jaronas Blossomgame‘as išlaikė kovoje „AS Monaco“ – 71:79. Ą.Tubelis ir Nigelas Williamsas-Gossas artino „Žalgirį“ prie pergalės (86:71), palikdami oponentams mažiau nei 4 minutes. A.Diallo įžiebė viltį šeimininkams (80:88), M.Jamesas skirtumą mažino dar labiau (82:88), o N.Williamsas-Gossas klydo. Liko minutė, M.Jamesas deficitą tirpdė dar labiau (84:88), pražangų vėliau ėmėsi šeimininkai. M.Lo ranka sykį sudrebėjo (89:84), M.Jamesas nepataikė ir pergalę „Žalgiris“ išsaugojo.
Jau penktadienį žalgiriečiai namuose priims Stambulo „Fenerbahče“ su Šarūnu Jasikevičiumi.
Žalgiriečiai pataikė 12 tritaškių iš 25 (48 proc.).
„AS Monaco“: Mike‘as Jamesas 24, Danielis Theisas 17, Nikola Mirotičius 16 (6 atk. kam., 23 n.b.), Alpha Diallo 10 (5 atk. kam.), Elie Okobo 9 (7 rez. perd.).
„Žalgiris“: Mosesas Wrightas 21 (6 atk. kam., 28 n.b.), Nigelas Williamsas-Gossas 14, Maodo Lo 11, Laurynas Birutis 10, Sylvainas Francisco ir Ąžuolas Tubelis – po 9.
