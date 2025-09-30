M.Wrightas: tai yra vieta, kur jaučiu, kad parodysiu, kas toks yra Mosesas Wrightas

Lietuvos čempionai praėjusiame sezone turėjo problemų su vidurio puolėjų grandimi, tad vienas iš esminių vasaros darbų buvo centro paieška.
Į Kauną atvyko 26 metų 207 cm ūgio amerikietis Mosesas Wrightas, kuris praėjusius du sezonus praleido Pirėjo „Olympiacos“ gretose.
„Viskas gan skiriasi nuo Graikijos, bet man patinka. Kaunas jaukus, ramus miestas. Buvau jau išėjęs pasivaikščioti, tai man patinka ramybė. Nemažai girdėjau apie lietuviškas žiemas, tad orų programėlę jau dabar tikrinu kiekvieną dieną. Tie vienženkliai skaičiai jau dabar šiek tiek gąsdina“, – pirmaisiais įspūdžiais su Krepsinis.net dalijosi M.Wrightas.
– Su kuo kalbėjotės prieš priimdamas „Žalgirio“ pasiūlymą? Galbūt tarėtės su N.Williamsu-Gossu, kuris irgi žaidė OLY?
– Kalbėjausi tiek su agentais, tiek su žaidėjais, kurie čia žaidė anksčiau. Kalbėjomės ir su Nigelu, prieš atvykdami čia. Abu atvykome čia tam, kad padėtume komandai siekti savo tikslų.
– Naujasis „Žalgirio“ vyriausiasis treneris Tomas Masiulis taip pat buvo priekinės linijos žaidėjas. Galbūt tai privalumas aukšaūgiams?
– Jis buvo kietas vyrukas ir tai jaučiasi jo treniravimo metodikoje. Visa tai tikrai persiduoda ir yra juntama.
– Matote savo vaidmens skirtumus čia Kaune ir Pirėjuje?
– Jaučiu, kad čia iš manęs labai daug tikimasi. Visada turiu būti pasiruošęs atiduoti save visu šimtu procentų.
– Galbūt čia atsiveria daugiau galimybių parodyti save? Netgi metant iš toli?
– Kol kas mečiau tik vieną tritaškį (juokiasi). Tai yra vieta, kur jaučiu, jog galėsiu parodyti, kas toks yra Mosesas Wrightas.
– Kokie pirmieji įspūdžiai apie vietinę lygą? Jau sutikote kietų vyrukų?
– Vietinė lyga solidi, visi bandė kabintis. Praėjusių metų finalai, kiek mačiau, buvo sudėtingi, bet komanda savo darbą vis tiek padarė.
– Daugėja komandų Eurolygoje, daugėja dvigubų savaičių. Daugėja ir problemų?
– Daugėja kelionė. Ko mažiausiai laukiu, tai kelionės į Dubajų. Tai bus labai labai ilgas skrydis. Visa kita yra tiesiog apie augantį lygį. Dar nežaidžiau pilno sezono Eurolygoje, tad tikrai laukiu šios patirties.
– Kas nulėmė sprendimą atvykti į Kauną? Juk turėjo būti ir kitų Eurolygos pasiūlymų?
– Man patiko tai, kad klubas itin anksti pradėjo rodyti susidomėjimą. Kalbėjausi su treneriais, vadovybę ir tai, ką išgirdau mane įtikino gana greitai.
– Jau penktadienį laukia pirmasis mačas namuose prie savų sirgalių Eurolygoje. Kokios mintys prieš šį startą?
– Labai to laukiu, kadangi atvykau iš „Olympiacos“, kuri irgi turi puikius sirgalius. Žaisime prieš stiprią komandą, o treneriai puikiai pažįsta vienas kitą, tad bus itin smagus krepšinis.
