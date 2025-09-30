Kalendorius
TV3 naujienos > Sportas > Krepšinis

E.Skersis: apie pasakymą J.Vainauskui, šašlykų legendą, „trolingą“ Ž.Urbonui ir sunkią vasarą

2025-09-30 09:37 / šaltinis: krepsinis.net
2025-09-30 09:37

Krepsinis.net portale – „MISsMATCH" naujas pokalbis su Utenos „Juventus" vadovu Eimantu Skersiu. 

E.Skersis: apie pasakymą J.Vainauskui, šašlykų legendą, „trolingą“ Ž.Urbonui ir sunkią vasarą

Krepsinis.net portale – „MISsMATCH“ naujas pokalbis su Utenos „Juventus“ vadovu Eimantu Skersiu. 

0

Jis aptarė komandos komplektaciją, atsisveikinimą su dviem legionieriais ir vasaros sunkumus. Taip pat atskleista, kad „Juventus“ taip pat gali koreguoti pavadinimą.

„Žinojome, kad bus problemų, bet negalvojome, kad tokių ir taip drastiškai. Buvo galvos skausmas, tai atsiliepė vėlyvai komplektacijai. Buvo pusiau kritinė situacija, žaidėjų krepšelis galėjo gerokai kristi žemyn. Kai kurie dalykai man nesuvokiami, jie priveda prie absurdo. Vietoje to, kad pavadinimai būtų palikti, turime ieškoti kelių, kaip suformuluoti. Gaunasi tas pats, tik durniau“, – sakė „Juventus“ ekipos vadovas.

TAIP PAT SKAITYKITE:

Jis kalbėjo ir apie legendines šašlykų bei planų istorijas. Pastarojoje E.Skersis su Danu Kriaučiūnu sukūrė šmaikštų vaizdo įrašą, skirtą Žydrūnui Urbonui, kuriame kabinete ieškojo esą paliktų planų dėl Oliverio Kostičiaus.

„Dėl ko mes padarėme trolingą su Danu. Mes, vyrai, dažnai esame linkę perdėti, pagražinti. Jei išvažiuojame žvejoti, grįžę vis tiek 200 gramų pridedame. Jei kavinėje pakalbame su mergina, jau sakome, kaip užsimezgė ryšys. Bet negali pasakoti, kad pagavai žuvį, jei nebuvai žvejoti. Su tuo norėjome parodyti, kad negali kalbėti apie tai, kas yra nesąmonė“, – pasakojo E.Skersis.

Jis taip pat paaiškino, kodėl praeitą savaitę pasisakė griežtai apie Joną Vainauską, teigdamas, kad jis geriau išmano alkoholio ir narkotikų rinkas.

„Galbūt pasakiau per riebiai ir turiu už tai atsiprašyti Jono. Pas mus atsirado daug pseudo ekspertų krepšinyje, kurie yra LKL paraštėse. Ir jie prisikūrę visokių laidų. Ir visi šitie ekspertai į savaitę bent po vieną kartą pila mėšlą ant visko, ant ko gali – klubų, vadovų, organizacijų, žaidėjų. Norėjau parodyti, kaip „malonu“, kai mėšlą pila ant tavęs. Tai nėra kaifas“, – aiškino E.Skersis.

„MISsMATCH“:

00:00 į Utenos darbus įsiliejęs R.Jarutis

10:30 netipiškai sunki vasara

17:00 pasiūlymas tapti „Lažybų klubu“ ir pavadinimo ateitis

24:00 nepatekimas į Čempionų lygą

34:00 išvykę du legionieriai – kodėl?

42:00 tvirta K.Kemzūros kėdė

54:00 praeitą sezoną spenduotas I.Vranešas

58:00 Ž.Urbono „Planai“

01:00:00 legendinė šašlykų istorija

01:04:00 žinutė J.Vainauskui

01:17:00 psichologinė sveikata

01:20:00 K.Lukošiūnas į „Lions“

01:24:00 Ž.Skučo atsisveikinimas

