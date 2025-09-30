E.Skersis: apie pasakymą J.Vainauskui, šašlykų legendą, „trolingą“ Ž.Urbonui ir sunkią vasarą

Jis aptarė komandos komplektaciją, atsisveikinimą su dviem legionieriais ir vasaros sunkumus. Taip pat atskleista, kad „Juventus“ taip pat gali koreguoti pavadinimą.
„Žinojome, kad bus problemų, bet negalvojome, kad tokių ir taip drastiškai. Buvo galvos skausmas, tai atsiliepė vėlyvai komplektacijai. Buvo pusiau kritinė situacija, žaidėjų krepšelis galėjo gerokai kristi žemyn. Kai kurie dalykai man nesuvokiami, jie priveda prie absurdo. Vietoje to, kad pavadinimai būtų palikti, turime ieškoti kelių, kaip suformuluoti. Gaunasi tas pats, tik durniau“, – sakė „Juventus“ ekipos vadovas.
Jis kalbėjo ir apie legendines šašlykų bei planų istorijas. Pastarojoje E.Skersis su Danu Kriaučiūnu sukūrė šmaikštų vaizdo įrašą, skirtą Žydrūnui Urbonui, kuriame kabinete ieškojo esą paliktų planų dėl Oliverio Kostičiaus.
„Dėl ko mes padarėme trolingą su Danu. Mes, vyrai, dažnai esame linkę perdėti, pagražinti. Jei išvažiuojame žvejoti, grįžę vis tiek 200 gramų pridedame. Jei kavinėje pakalbame su mergina, jau sakome, kaip užsimezgė ryšys. Bet negali pasakoti, kad pagavai žuvį, jei nebuvai žvejoti. Su tuo norėjome parodyti, kad negali kalbėti apie tai, kas yra nesąmonė“, – pasakojo E.Skersis.
Jis taip pat paaiškino, kodėl praeitą savaitę pasisakė griežtai apie Joną Vainauską, teigdamas, kad jis geriau išmano alkoholio ir narkotikų rinkas.
„Galbūt pasakiau per riebiai ir turiu už tai atsiprašyti Jono. Pas mus atsirado daug pseudo ekspertų krepšinyje, kurie yra LKL paraštėse. Ir jie prisikūrę visokių laidų. Ir visi šitie ekspertai į savaitę bent po vieną kartą pila mėšlą ant visko, ant ko gali – klubų, vadovų, organizacijų, žaidėjų. Norėjau parodyti, kaip „malonu“, kai mėšlą pila ant tavęs. Tai nėra kaifas“, – aiškino E.Skersis.
„MISsMATCH“:
00:00 į Utenos darbus įsiliejęs R.Jarutis
10:30 netipiškai sunki vasara
17:00 pasiūlymas tapti „Lažybų klubu“ ir pavadinimo ateitis
24:00 nepatekimas į Čempionų lygą
34:00 išvykę du legionieriai – kodėl?
42:00 tvirta K.Kemzūros kėdė
54:00 praeitą sezoną spenduotas I.Vranešas
58:00 Ž.Urbono „Planai“
01:00:00 legendinė šašlykų istorija
01:04:00 žinutė J.Vainauskui
01:17:00 psichologinė sveikata
01:20:00 K.Lukošiūnas į „Lions“
01:24:00 Ž.Skučo atsisveikinimas
