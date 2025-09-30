K.Durantas ruošiasi pasirašyti naują sutartį su „Rockets“

KD kontraktas baigsis artėjančią vasarą, bet puolėjas atskleidė, jog ruošiasi pratęsti sutartį su „Rockets“.
Šiuo metu kalbama apie naują maksimalų dvejų metų kontraktą. Pagal jį 37-erių megažvaigždė uždirbtų per 119 mln. JAV dolerių.
Pernai Nacionalinėje krepšinio asociacijoje (NBA) K.Durantas per 37 minutes turėjo 26,6 taško, 6 atkovotų kamuolių ir 4,2 rezultatyvaus perdavimo vidurkius.
