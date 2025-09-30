Kalendorius
Rugsėjo 30 d., antradienis
Vilnius +10°C
Horoskopai
Programos image
Orai
Pranešti naujieną
Paieška

Naujausios

Karas Ukrainoje

Lietuva

Verslas

Užsienis

Gyvenimas

Sportas

Video

Žmonės

Automanas

Mano naujienos
Komentuoti
0
Nuoroda nukopijuota
DALINTIS
Link copying icon
Kopijuoti nuorodą
Email icon
Siųsti el. paštu
Facebook icon
FB Messenger icon
Messenger
LinkedIn icon
LinkedIn
Twitter icon
Daugiau panašių naujienų
Mažiau panašių naujienų
Pranešti apie klaidą
TV3 naujienos > Sportas > Krepšinis > NBA

K.Durantas ruošiasi pasirašyti naują sutartį su „Rockets“

2025-09-30 08:47 / šaltinis: krepsinis.net
2025-09-30 08:47

Vasarą mainų keliu iš Finikso „Suns“ į Hjustono „Rockets“ persikėlęs Kevinas Durantas ruošiasi užsibūti naujame klube.

K.Durantas Hjustone žada užsibūti (Scanpix nuotr.)

Vasarą mainų keliu iš Finikso „Suns“ į Hjustono „Rockets“ persikėlęs Kevinas Durantas ruošiasi užsibūti naujame klube.

REKLAMA
0

KD kontraktas baigsis artėjančią vasarą, bet puolėjas atskleidė, jog ruošiasi pratęsti sutartį su „Rockets“.

Šiuo metu kalbama apie naują maksimalų dvejų metų kontraktą. Pagal jį 37-erių megažvaigždė uždirbtų per 119 mln. JAV dolerių.

Pernai Nacionalinėje krepšinio asociacijoje (NBA) K.Durantas per 37 minutes turėjo 26,6 taško, 6 atkovotų kamuolių ir 4,2 rezultatyvaus perdavimo vidurkius.

Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKOMENDUOJAME
rekomenduojame
TOLIAU SKAITYKITE
toliau skaitykite
TOLIAU SKAITYKITE
× Pranešti klaidą
SIŲSTI
Į viršų