M.Buzelis išsikėlė asmeninius tikslus

Čikagos „Bulls“ puolėjas žiniasklaidos dienoje garsiai atviravo, kokius tikslus kelia artėjančiame NBA sezone.
„Komandiškai sėkmė būtų laimėti čempionatą, o aš pats noriu laimėti labiausiai patobulėjusio žaidėjo apdovanojimą, – pradėjo M.Buzelis. – Aš to sieksiu, bet krepšinis – komandinis sportas. Individualūs apdovanojimai ateina su komandine sėkme, tad svarbiausia – pergalės.“
„Taip pat noriu patekti į geriausiai besiginančių žaidėjų penketą, – nesustojo 20-metis. – Treneriams pasakiau, kad mane treniruotų kaip vieną geriausių gynėjų. Noriu jausti atsakomybę ir man nesvarbu, jei ant manęs šauks. Noriu laikytis šių standartų, o spaudimas žiniasklaidoje man taip pat priimtinas.“
Dar vienas žaidimo aspektas, kur tikslą išsikėlė M.Buzelis – tritaškių taiklumas. Pernai 36,1 proc. iš toli atakavęs tautietis nori, kad artėjantį sezoną šis skaičius viršytų 40.
„Nejaučiu spaudimu, žinau, kiek dirbu, bus duobių, bet visada noriu būti geriausiu ir padėti komandai laimėti. Manau, kad kamuolį metu pakankamai gerai ir galiu pasiekti 40 procentų ribą“, – išdėstė M.Buzelis.
Pernai su „Bulls“ apranga debiutavęs 208 cm ūgio puolėjas NBA per 19 minučių rinko 8,6 taško, 3,5 atkovoto kamuolio ir 0,9 bloko statistiką.
Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!