V.Wembanyama per sezoną dar paaugo

„L'Equipe“ praneša, kad 21-erių prancūzas per metus paaugo daugiau nei 2 centimetrus. Dabar jo ūgis yra 2,23 m.
Pernai V.Wembanyama dėl giliųjų venų trombozės peties srityje iškrito iš rikiuotės vasarį, bet dabar yra visiškai pasiruošęs grįžti į aikštę.
Praėjusį sezoną aukštaūgio statistika NBA per 33 minutes siekė 24,3 taško, 11 atkovotų kamuolių, 3,7 rezultatyvaus perdavimo ir 3,8 bloko.
