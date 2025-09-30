Kalendorius
Rugsėjo 30 d., antradienis
Vilnius +10°C
Horoskopai
Programos image
Orai
Pranešti naujieną
Paieška

Naujausios

Karas Ukrainoje

Lietuva

Verslas

Užsienis

Gyvenimas

Sportas

Video

Žmonės

Automanas

Mano naujienos
Komentuoti
0
Nuoroda nukopijuota
DALINTIS
Link copying icon
Kopijuoti nuorodą
Email icon
Siųsti el. paštu
Facebook icon
FB Messenger icon
Messenger
LinkedIn icon
LinkedIn
Twitter icon
Daugiau panašių naujienų
Mažiau panašių naujienų
Pranešti apie klaidą
TV3 naujienos > Sportas > Krepšinis > NBA

V.Wembanyama per sezoną dar paaugo

2025-09-30 08:22 / šaltinis: krepsinis.net
2025-09-30 08:22

San Antonijaus „Spurs“ megatalentas Victoras Wembanyama Nacionalinės krepšinio asociacijos (NBA) sezoną pasitinka dar aukštesnis.

V.Wembanyama pasiruošęs grįžti ant parketo (Scanpix nuotr.)

San Antonijaus „Spurs“ megatalentas Victoras Wembanyama Nacionalinės krepšinio asociacijos (NBA) sezoną pasitinka dar aukštesnis.

REKLAMA
0

„L'Equipe“ praneša, kad 21-erių prancūzas per metus paaugo daugiau nei 2 centimetrus. Dabar jo ūgis yra 2,23 m.

Pernai V.Wembanyama dėl giliųjų venų trombozės peties srityje iškrito iš rikiuotės vasarį, bet dabar yra visiškai pasiruošęs grįžti į aikštę.

Praėjusį sezoną aukštaūgio statistika NBA per 33 minutes siekė 24,3 taško, 11 atkovotų kamuolių, 3,7 rezultatyvaus perdavimo ir 3,8 bloko.

Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKOMENDUOJAME
rekomenduojame
TOLIAU SKAITYKITE
toliau skaitykite
TOLIAU SKAITYKITE
× Pranešti klaidą
SIŲSTI
Į viršų