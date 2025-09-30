Kalendorius
TV3 naujienos > Sportas > Krepšinis

Kartus startas: „Neptūnas“ krito Vroclave

2025-09-30 19:30 / šaltinis: krepsinis.net
2025-09-30 19:30

Klaipėdos „Neptūnas“ (0/1) pralaimėjimu pradėjo kovas Europos taurėje, kur išvykoje 85:95(21:28, 24:19, 24:23, 16:25) nusileido Vroclavo „Šlask“ (1/0) ekipai.

Klaipėdiečiai pradeda kovas Europoje (Foto: „LKL, kurią remia „Betsson“)

Klaipėdos „Neptūnas" (0/1) pralaimėjimu pradėjo kovas Europos taurėje, kur išvykoje 85:95(21:28, 24:19, 24:23, 16:25) nusileido Vroclavo „Šlask" (1/0) ekipai.

0

Karnikas Jamesas pasirūpino, kad Klaipėdos komanda išsiveržtų į priekį, o Donatas Tarolis pataikė iš toli – 9:4. Tiesa, „Šlask“ atsakė spurtu 8:0 ir perėmė iniciatyvą (12:9), kol prastos atkarpos nenutraukė Martynas Pacevičius. Skirtumas ėmė augti (19:11), o po pirmojo kėlinio „Neptūnas“ atsiliko 21:28.  

Rihardas Lomažas tritaškiu išvedė į priekį „Neptūną“ (29:28), o iniciatyvos prarasti vėl klaipėdiečiai neketino. Nors „Šlask“ ir žengė arti ar neženkliai persverdavo rezultatą (39:35), kol kas atitrūkti labiau nepavyko. Arnas Velička išnaudojo metimą iš po krepšio, o po dviejų ketvirčių klaipėdiečiai atsiliko 45:47.

K.Jamesas rezultatą persvėrė (50:49), o po truputį „Neptūnas“ didino trapų savo pranašumą – 55:52. Nors Issufas Sanonas timptelėjo į priekį „Šlask“, greitai Klaipėdos ekipa vėl buvo priekyje – 61:58. Martynas Pacevičius skirtumą augino, tačiau šeimininkai be atsako pelnė 7 taškus ir jau pirmavo 68:65. Po trijų kėlinių intriga liko maksimali – 69:70.

Vis tik ketvirto kėlinio pradžioje klaipėdiečiai pabyrėjo ir praleido gerą „Šlask“ atkarpą. Po jos šeimininkai turėjo 9 taškų pranašumą (80:71), bet D.Tarolis susimetė svarbias baudas. Kol R.Lomažas buvo netaiklus, Jakubas Niziolas pranašumą vertė dviženkliu (90:80), tad Gediminui Petrauskui reikėjo pasitarimo. Tai negelbėjo „Neptūno“ (83:92), kuris išsigelbėti nebeįstengė.

„Šlask“: Kadre‘as Gray‘us 21, Jakubas Niziolas 15 (9 atk. kam., 27 n.b.), Noah Kirkwoodas 14, Blazejus Kulikowskis ir Issufas Sanonas – po 11.

„Neptūnas“: Arnas Velička 16 (2/10 trit., 10 rez. perd.), Jamesas Karnikas 14, Donatas Tarolis 13, Zane‘as Watermanas 12, Rihardas Lomažas 10.

