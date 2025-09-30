Kalendorius
Rugsėjo 30 d., antradienis
Vilnius +10°C
Horoskopai
Programos image
Orai
Pranešti naujieną
Paieška

Naujausios

Karas Ukrainoje

Lietuva

Verslas

Užsienis

Gyvenimas

Sportas

Video

Žmonės

Automanas

Mano naujienos
Komentuoti
0
Nuoroda nukopijuota
DALINTIS
Link copying icon
Kopijuoti nuorodą
Email icon
Siųsti el. paštu
Facebook icon
FB Messenger icon
Messenger
LinkedIn icon
LinkedIn
Twitter icon
Daugiau panašių naujienų
Mažiau panašių naujienų
Pranešti apie klaidą
TV3 naujienos > Sportas > Kitos sporto šakos > Lengvoji atletika

Paraatletas Igoris Markovas – šeštas pasaulyje

2025-09-30 18:47 / šaltinis: Sportas.lt
2025-09-30 18:47

Lietuvos atstovai ketvirtąją pasaulio žmonių su negalia lengvosios atletikos čempionato Indijoje dieną pradėjo su trenksmu. Visi trys (T72 klasė) 100 m bėgimo su triračiu rungties kvalifikacijoje dalyvavę lietuviai užtikrintai žengė į finalą. Lietuvos vėliavos spalvomis „nudažytame“ finale iš mūsiškių geriausiai sekėsi Igoriui Markovui, kuris finišo liniją kirto šeštas.

Igoris Markovas (Evos Pavios Gomez nuotr.) | Organizatorių nuotr.

Lietuvos atstovai ketvirtąją pasaulio žmonių su negalia lengvosios atletikos čempionato Indijoje dieną pradėjo su trenksmu. Visi trys (T72 klasė) 100 m bėgimo su triračiu rungties kvalifikacijoje dalyvavę lietuviai užtikrintai žengė į finalą. Lietuvos vėliavos spalvomis „nudažytame“ finale iš mūsiškių geriausiai sekėsi Igoriui Markovui, kuris finišo liniją kirto šeštas.

REKLAMA
0

TAIP PAT SKAITYKITE:

Finale I. Markovas atstumą įveikė per 17,45 sek. Kvalifikacijos varžybose Lietuvos lengvaatletis pagerino asmeninį rezultatą (17.41) ir taip pat buvo šeštas.

REKLAMA
REKLAMA

„Savo pasirodymą vertinu gerai, pagerinau asmeninį rezultatą. Tačiau, žinoma, visada norisi pasirodyti geriau, norisi iškovoti Lietuvai medalį. Galbūt pavyks tai padaryti ateityje“, – sakė I. Markovas.

REKLAMA

Vienu laipteliu žemiau – septintojoje pozicijoje – įsitaisė Deividas Podobajevas. Jis finale nuotolį įveikė per 17,63 sek. Lietuvos sportininko rezultatas kvalifikacijoje buvo 17,37 sek. ir užimta penktoji vieta.

„Jaučiuosi blogai, liūdna. Esu nusivylęs savo pasirodymu ir rezultatu. Tikėjausi, jog pavyks užimti aukštesnę poziciją. Sumėtė, tad teko sumažinti greitį, kad nenugriūčiau. Yra, kaip yra. Gaila, buvau pasiruošęs geresniam rezultatui“, – teigė D. Podobajevas.

REKLAMA
REKLAMA

Vyrų triračių finalas nuo 1:03:10 val. (moterų finalas nuo 1:10:12 val.):

Artūras Plodunovas finale užėmė aštuntąją vietą (18.49). Kvalifikacijoje lietuvis pagerino asmeninį rezultatą (18.16) ir taip pat finišavo aštuntas.

Aštuntąją poziciją pasaulyje iškovojo ir moterų T72 klasės 100 m bėgimo su triračiu rungties finale dalyvavusi Kotryna Žižmaraitė. Lietuvos lengvaatletė, pagerinusi asmeninį rezultatą, nuotolį įveikė per 23,53 sek.

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA

„Nuotaika gera, jaučiuosi neblogai, nes pagerinau asmeninį rezultatą. Visos varžovės buvo labai stiprios. Pasirodyti geriau šį kartą man nepavyko“, – teigė K. Žižmaraitė.

Tuo metu F44 klasės ieties metimo finale Jonas Spudis įrankį nuskraidino 49 m 18 cm. Galutinėje rikiuotėje mūsiškis įsitaisė devintojoje pozicijoje.

REKLAMA

T52 klasės 400 m vežimėlių lenktynių pusfinalyje Kęstutis Skučas pasiekė geriausią sezono rezultatą (1:06.92) ir užėmė dešimtąją vietą. Prasibrauti į finalą jam nepavyko.

„Baigėsi ketvirtoji pasaulio čempionato diena. Taip pat savo pasirodymus jau baigė ir mūsų triračių sporto atstovai – jų buvo net šeši, visi dalyvavo finaluose. Turime vieną medalį ir tai yra labai gerai. Visi Lietuvos sportininkai kovoja, stengiasi gerinti asmeninius rezultatus ir nuoširdžiai trokšta į gimtinę parvežti medalių. Čempionatas tęsiasi – liko šešios dienos ir dar ne vienas mūsiškių startas. Jau rytoj į disko metimo sektorių žengs paralimpietė Oksana Dobrovolskaja, vėliau lauks rutulio stūmiko Andriaus Skujos ir disko metiko Donato Dundzio pasirodymai. Kviečiu palaikyti mūsų paraatletus, jie tikrai atiduoda visas jėgas ir laukia jūsų palaikymo“, – kalbėjo Lietuvos paralimpinio komiteto generalinė sekretorė Asta Narmontė.

REKLAMA

Tiesioginės varžybų transliacijos: https://www.youtube.com/@paralympics/streams

Lietuvių startų pasaulio lengvosios atletikos čempionate Indijoje tvarkaraštis:

Spalio 1 d., trečiadienis

Oksana Dobrovolskaja (F11 klasė) – disko metimas

Genadij Zametaškin (F32 klasė) – rutulio stūmimas, finalas

Kęstutis Skučas (T52 klasė) – 400 m finalas

Spalio 2 d., ketvirtadienis

Donatas Dundzys (F37 klasė) – disko metimas

Karolis Virkutis (F34 klasė) – ieties metimas, finalas

Andrius Skuja (F46 klasė) – rutulio stūmimas

Spalio 3 d., penktadienis

Jonas Spudis (F44 klasė) – disko metimas, finalas

Ramūnas Rojus (F57 klasė) – rutulio stūmimas, kvalifikacija

Spalio 4 d., šeštadienis

Karolis Virkutis (F34 klasė) – rutulio stūmimas, kvalifikacija

Eugenijus Vaičaitis (F34 klasė) – rutulio stūmimas, kvalifikacija

Ramūnas Rojus (F57 klasė) – rutulio stūmimas, finalas

Osvaldas Kucavičius (F12 klasė) – ieties metimas

Spalio 5 d., sekmadienis

Karolis Virkutis (F34 klasė) – rutulio stūmimas, finalas

Eugenijus Vaičaitis (F34 klasė) rutulio stūmimas, finalas

Kęstutis Skučas (T52 klasė) – 1500 m, finalas

Lietuvos paralimpinio komiteto mecenatai: „Bitė Lietuva“ ir „TV3 Lietuva“, rėmėjai: „Girteka“, „Camelia“, „Northway medicinos centrai“, „Allianz Lietuva“, „Impuls“, „Panorama“, „Toyota“, „Affidea Lietuva”, „Rotary“, „Jysk“, „Triniti Jurex“, „Raw Powders“, „Adama“, „We Are Marketing“, „Way Makers“, „Unipark“.

Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKOMENDUOJAME
rekomenduojame
TOLIAU SKAITYKITE
toliau skaitykite
TOLIAU SKAITYKITE
× Pranešti klaidą
SIŲSTI
Į viršų