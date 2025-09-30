Paraatletas Igoris Markovas – šeštas pasaulyje

Finale I. Markovas atstumą įveikė per 17,45 sek. Kvalifikacijos varžybose Lietuvos lengvaatletis pagerino asmeninį rezultatą (17.41) ir taip pat buvo šeštas.
„Savo pasirodymą vertinu gerai, pagerinau asmeninį rezultatą. Tačiau, žinoma, visada norisi pasirodyti geriau, norisi iškovoti Lietuvai medalį. Galbūt pavyks tai padaryti ateityje“, – sakė I. Markovas.
Vienu laipteliu žemiau – septintojoje pozicijoje – įsitaisė Deividas Podobajevas. Jis finale nuotolį įveikė per 17,63 sek. Lietuvos sportininko rezultatas kvalifikacijoje buvo 17,37 sek. ir užimta penktoji vieta.
„Jaučiuosi blogai, liūdna. Esu nusivylęs savo pasirodymu ir rezultatu. Tikėjausi, jog pavyks užimti aukštesnę poziciją. Sumėtė, tad teko sumažinti greitį, kad nenugriūčiau. Yra, kaip yra. Gaila, buvau pasiruošęs geresniam rezultatui“, – teigė D. Podobajevas.
Vyrų triračių finalas nuo 1:03:10 val. (moterų finalas nuo 1:10:12 val.):
Artūras Plodunovas finale užėmė aštuntąją vietą (18.49). Kvalifikacijoje lietuvis pagerino asmeninį rezultatą (18.16) ir taip pat finišavo aštuntas.
Aštuntąją poziciją pasaulyje iškovojo ir moterų T72 klasės 100 m bėgimo su triračiu rungties finale dalyvavusi Kotryna Žižmaraitė. Lietuvos lengvaatletė, pagerinusi asmeninį rezultatą, nuotolį įveikė per 23,53 sek.
„Nuotaika gera, jaučiuosi neblogai, nes pagerinau asmeninį rezultatą. Visos varžovės buvo labai stiprios. Pasirodyti geriau šį kartą man nepavyko“, – teigė K. Žižmaraitė.
Tuo metu F44 klasės ieties metimo finale Jonas Spudis įrankį nuskraidino 49 m 18 cm. Galutinėje rikiuotėje mūsiškis įsitaisė devintojoje pozicijoje.
T52 klasės 400 m vežimėlių lenktynių pusfinalyje Kęstutis Skučas pasiekė geriausią sezono rezultatą (1:06.92) ir užėmė dešimtąją vietą. Prasibrauti į finalą jam nepavyko.
„Baigėsi ketvirtoji pasaulio čempionato diena. Taip pat savo pasirodymus jau baigė ir mūsų triračių sporto atstovai – jų buvo net šeši, visi dalyvavo finaluose. Turime vieną medalį ir tai yra labai gerai. Visi Lietuvos sportininkai kovoja, stengiasi gerinti asmeninius rezultatus ir nuoširdžiai trokšta į gimtinę parvežti medalių. Čempionatas tęsiasi – liko šešios dienos ir dar ne vienas mūsiškių startas. Jau rytoj į disko metimo sektorių žengs paralimpietė Oksana Dobrovolskaja, vėliau lauks rutulio stūmiko Andriaus Skujos ir disko metiko Donato Dundzio pasirodymai. Kviečiu palaikyti mūsų paraatletus, jie tikrai atiduoda visas jėgas ir laukia jūsų palaikymo“, – kalbėjo Lietuvos paralimpinio komiteto generalinė sekretorė Asta Narmontė.
Tiesioginės varžybų transliacijos: https://www.youtube.com/@paralympics/streams
Lietuvių startų pasaulio lengvosios atletikos čempionate Indijoje tvarkaraštis:
Spalio 1 d., trečiadienis
Oksana Dobrovolskaja (F11 klasė) – disko metimas
Genadij Zametaškin (F32 klasė) – rutulio stūmimas, finalas
Kęstutis Skučas (T52 klasė) – 400 m finalas
Spalio 2 d., ketvirtadienis
Donatas Dundzys (F37 klasė) – disko metimas
Karolis Virkutis (F34 klasė) – ieties metimas, finalas
Andrius Skuja (F46 klasė) – rutulio stūmimas
Spalio 3 d., penktadienis
Jonas Spudis (F44 klasė) – disko metimas, finalas
Ramūnas Rojus (F57 klasė) – rutulio stūmimas, kvalifikacija
Spalio 4 d., šeštadienis
Karolis Virkutis (F34 klasė) – rutulio stūmimas, kvalifikacija
Eugenijus Vaičaitis (F34 klasė) – rutulio stūmimas, kvalifikacija
Ramūnas Rojus (F57 klasė) – rutulio stūmimas, finalas
Osvaldas Kucavičius (F12 klasė) – ieties metimas
Spalio 5 d., sekmadienis
Karolis Virkutis (F34 klasė) – rutulio stūmimas, finalas
Eugenijus Vaičaitis (F34 klasė) rutulio stūmimas, finalas
Kęstutis Skučas (T52 klasė) – 1500 m, finalas
Lietuvos paralimpinio komiteto mecenatai: „Bitė Lietuva“ ir „TV3 Lietuva“, rėmėjai: „Girteka“, „Camelia“, „Northway medicinos centrai“, „Allianz Lietuva“, „Impuls“, „Panorama“, „Toyota“, „Affidea Lietuva”, „Rotary“, „Jysk“, „Triniti Jurex“, „Raw Powders“, „Adama“, „We Are Marketing“, „Way Makers“, „Unipark“.
