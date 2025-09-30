Kalendorius
Rugsėjo 30 d., antradienis
Vilnius +10°C
Horoskopai
Programos image
Orai
Pranešti naujieną
Paieška

Naujausios

Karas Ukrainoje

Lietuva

Verslas

Užsienis

Gyvenimas

Sportas

Video

Žmonės

Automanas

Mano naujienos
Komentuoti
0
Nuoroda nukopijuota
DALINTIS
Link copying icon
Kopijuoti nuorodą
Email icon
Siųsti el. paštu
Facebook icon
FB Messenger icon
Messenger
LinkedIn icon
LinkedIn
Twitter icon
Daugiau panašių naujienų
Mažiau panašių naujienų
Pranešti apie klaidą
TV3 naujienos > Sportas > Tenisas > Kita

Andrė Lukošiūtė su Yasmin Ezzat pergale pradėjo ITF moterų dvejetų turnyrą Egipte

2025-09-30 16:40 / šaltinis: Sportas.lt
2025-09-30 16:40

Egipte vykstančio ITF serijos moterų teniso turnyro dvejetų varžybų starte antradienį Andrė Lukošiūtė su egiptiete Yasmin Ezzat per 81 minutę 7:5, 6:4 nugalėjo brazilę Nicolę Giannini ir italę Gaią Squarcialupi.

Laurynas Grigelis ir Andrė Lukošiūtė | Sauliaus Čirbos nuotr.

Egipte vykstančio ITF serijos moterų teniso turnyro dvejetų varžybų starte antradienį Andrė Lukošiūtė su egiptiete Yasmin Ezzat per 81 minutę 7:5, 6:4 nugalėjo brazilę Nicolę Giannini ir italę Gaią Squarcialupi.

REKLAMA
0

Pirmojo seto pradžioje lietuvė su porininke išbarstė dviejų geimų pranašumą (4:2, 4:4). Vėliau lygi kova vyko iki dvyliktojo geimo, kai A. Lukošiūtė su Y. Ezzat varžovių padavimų metu atitrūko 40:15 ir pirmu bandymu realizavo „set pointą“.

TAIP PAT SKAITYKITE:

Lietuvė su egiptiete antrajame sete ilgai vijosi varžoves (0:2, 1:3, 2:4). Aštuntajame geime A. Lukošiūtė su Y. Ezzat galiausiai panaikino deficitą, o dešimtajame geime varžovių padavimų metu įtvirtino pergalę.

REKLAMA
REKLAMA

Lietuvė su porininke pelnė 147 JAV dolerius bei po 1 WTA dvejetų reitingo tašką. Ketvirtfinalyje jos bandys įveikti latvę Danielą Dartą Feldmanę ir kinę Feier Hu.

24-erių A. Lukošiūtė (WTA-1033) taip pat startuos vienetuose, kur sieks antro titulo iš eilės. Pirmajame rate lietuvė susitiks su vardinį kvietimą gavusia 22-ejų egiptiete Nada Fouad (ITF-1140).

ITF serijos moterų teniso turnyro Egipte prizų fondą sudaro 15 tūkst. JAV dolerių.

Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKOMENDUOJAME
rekomenduojame
TOLIAU SKAITYKITE
toliau skaitykite
TOLIAU SKAITYKITE
× Pranešti klaidą
SIŲSTI
Į viršų