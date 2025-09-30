Andrė Lukošiūtė su Yasmin Ezzat pergale pradėjo ITF moterų dvejetų turnyrą Egipte

Pirmojo seto pradžioje lietuvė su porininke išbarstė dviejų geimų pranašumą (4:2, 4:4). Vėliau lygi kova vyko iki dvyliktojo geimo, kai A. Lukošiūtė su Y. Ezzat varžovių padavimų metu atitrūko 40:15 ir pirmu bandymu realizavo „set pointą“.
Lietuvė su egiptiete antrajame sete ilgai vijosi varžoves (0:2, 1:3, 2:4). Aštuntajame geime A. Lukošiūtė su Y. Ezzat galiausiai panaikino deficitą, o dešimtajame geime varžovių padavimų metu įtvirtino pergalę.
Lietuvė su porininke pelnė 147 JAV dolerius bei po 1 WTA dvejetų reitingo tašką. Ketvirtfinalyje jos bandys įveikti latvę Danielą Dartą Feldmanę ir kinę Feier Hu.
24-erių A. Lukošiūtė (WTA-1033) taip pat startuos vienetuose, kur sieks antro titulo iš eilės. Pirmajame rate lietuvė susitiks su vardinį kvietimą gavusia 22-ejų egiptiete Nada Fouad (ITF-1140).
ITF serijos moterų teniso turnyro Egipte prizų fondą sudaro 15 tūkst. JAV dolerių.
Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!