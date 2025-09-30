Laima Vladson triumfavo Bratislavoje – 18-metė lietuvė pateko į pagrindinį ITF turnyro etapą

Pirmajame rate L. Vladson 6:1, 6:0 sutriuškino vardinį kvietimą gavusią 18-metę čekę Lucią Hradečką (ITF jaunių-535). Vėliau lemiamoje kovoje dėl vietos pagrindiniame etape lietuvė per 69 minutes 6:4, 6:1 pranoko vengrę Adrienn Nagy (WTA-629). L. Vladson pirmo seto pradžioje išbarstė 3 geimų pranašumą (3:0, 3:3), bet nepalūžo ir dešimtajame geime varžovės padavimų metu užbaigė setą. Antrajame sete L. Vladson didesnių problemų neturėjo – ji laimėjo 2 varžovės padavimų serijas, o A. Nagy vienintelio susikurto „break pointo“ nerealizavo.
Lietuvei atiteko 4 WTA vienetų reitingo taškai ir 557 JAV doleriai. Jos varžovė pagrindiniame etape paaiškės po burtų traukimo.
L. Vladson žais ir dvejetų varžybose. Pirmajame rate ji su slovake Kali Šupova bandys nugalėti slovakę Soną Depešovą ir čekę Amy Suchą.
ITF serijos moterų teniso turnyro Bratislavoje prizų fondą sudaro 60 tūkst. JAV dolerių.
Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!