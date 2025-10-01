Atsinaujinusi „Gero vakaro šou“ laida grįžta: prie jos vairo – garsus Lietuvos veidas

Naujienų portalui tv3.lt naują amplua išbandantis Mantas Wizard atvirai prakalbo apie pokyčius gyvenime.
Nauja rolė
Pradėdamas pokalbį apie naują gyvenimo lapą, Mantas pasakojo, kad tai – didelė atsakomybė: „Ši rolė yra viena didžiausių atsakomybių, kurias esu gavęs – atsakomybė prieš žiūrovą, prieš patį šou formatą, prieš visą televizijos kolektyvą.
Pajutau ne tik džiaugsmą, bet ir didžiulę atsakomybę, kuri mane užgriuvo. Giliai širdyje jaučiu begalinį džiaugsmą ir stiprų norą. Mano siekis – padovanoti visiems žiūrėsiantiems jaukią, šiltą, mielą ir pagarbią pramogą. „Gero vakaro šou“ bus tikrai geras – nedidelė šventė, kuri aplankys kiekvieną. Visą gyvenimą mano darbas buvo kurti stebuklus, o šįkart tai darysiu per pokalbį.“
Nepaisant to, kad Mantui scena nėra svetima, tačiau filmavimo aikštelėje jaučia jaudulį dėl vieno dalyko.
„Tikrai jaudinausi, daug galvojau. Net nepamenu, kada paskutinį kartą taip jaudinausi – net ir prieš sudėtingiausius triukus ar koncertus nejutau tokio jaudulio, kaip prieš šių filmavimų pradžią. Bet tai nebuvo vien tik jaudulys. Jaučiau ir didžiulį džiaugsmą žengti į sceną, susitikti su pašnekovais, atlikti smagių triukų. Tas jaudulys buvo nuoširdus. Norėjau pateisinti lūkesčius. Tai nebuvo baimė, ar gerai atrodys kostiumas. Man svarbiausia buvo tai, ar žiūrovas gerai ir smagiai praleis laiką. Ar žiūrovai jausis puikiai? Jaučiau didelę atsakomybę.
Bet supratau – taip ir turi būti. Esu matęs, kaip didžiausi grandai, mano autoritetai – tokie kaip Stasys Povilaitis, Vytautas Šapranauskas – jaudinosi užkulisiuose. Man atrodo, kad tai yra neatsiejama scenos dalis, nes tau rūpi žiūrovas. Man negėda dėl to jaudulio – jis neišvengiamas. Man didžiulė garbė ir tikra šventė būti „Gero vakaro šou“ dalimi“, – naujienų portalui tv3.lt sakė jis.
Paklaustas, kaip reagavo artimieji sužinoję apie pokyčius, Mantas džiaugėsi, kad didelio palaikymo sulaukė ne tik iš tėvų, bet ir iš svarbaus žmogaus savo gyvenime: „Vieni pirmųjų, kurie sužinojo, buvo mano tėvai ir brolis. Niekam kitam nesakiau – jiems paskambinau ir pranešiau tik po filmavimo. Apie tai papasakojau ir savo nuostabiam mokytojui Arvydui Stoniui. Arvydas sakė, kad tai nuostabu, jog jis labai džiaugiasi už mane ir net pažadėjo vėl pradėti žiūrėti televiziją. Jis sakė, kad kartais manimi tiki labiau negu aš pats savimi.“
Laida „Gero vakaro šou“ – jau netrukus per TV3 televiziją.
Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!