TV3 naujienos > Sportas > Tenisas > Kita

Laurynas Grigelis jungiasi prie legendinio Italijos teniso trenerio komandos

2025-09-30 16:11 / šaltinis: Sportas.lt
2025-09-30 16:11

Lietuvos moterų teniso rinktinės treneris ir vienas iš geriausių visų laikų šalies tenisininkų Laurynas Grigelis pradeda naują karjeros etapą: klaipėdietis tapo bene garsiausio visų laikų Italijos trenerio Riccardo Piatti kolega ir jo teniso akademijos treneriu.

Laurynas Grigelis | Sauliaus Čirbos nuotr.

Lietuvos moterų teniso rinktinės treneris ir vienas iš geriausių visų laikų šalies tenisininkų Laurynas Grigelis pradeda naują karjeros etapą: klaipėdietis tapo bene garsiausio visų laikų Italijos trenerio Riccardo Piatti kolega ir jo teniso akademijos treneriu.

0

67-erių metų amžiaus italo auklėtinių sąrašas – labiau nei įspūdingas. Jo nurodymų teniso kortuose, be kitų tenisininkų, klausė Novakas Džokovičius, Ivanas Liubičičius, Milošas Raoničius, Marija Šarapova, o galiausiai ir Jannikas Sinneris.

TAIP PAT SKAITYKITE:

„Pirmieji kontaktai su Riccardo Piatti komanda atsirado maždaug prieš metus, būtent tuomet sulaukiau pirmojo kvietimo prisijungti prie Piatti teniso centro. Turėjau dar metus galiojantį kontraktą su Trento teniso klubu. Kad ir kaip viliojančiai skambėjo naujas pasiūlymas, į savo sutartinius įsipareigojimus aš žiūriu labai rimtai. Visgi, šią vasarą, sutarčiai einant į pabaigą, ryšys su Piatti komanda atsinaujino ir mes galiausiai sutarėme pradėti darbus kartu“, – sako L. Grigelis.

Bordighera miestelyje visai netoli Italijos ir Prancūzijos sienos įsikūrusi akademija pasižymi savo išskirtiniu požiūriu į sportininkų ugdymo procesą.

„Šis centras turi išskirtinę treniravimo, ugdymo metodiką, požiūrį į trenerių, sportininkų, klubo darbuotojų santykį. Turėsiu palaipsniui perprasti šią sistemą, perimti jos principus. Pradžioje darbuosiuosi su įvairaus amžiaus tenisininkais – nuo žengiančių pirmuosius žingsnius jaunių turnyruose, iki tų, kurie jau bando įsitvirtinti profesionalų tenise. Tačiau mano ambicija nesikeičia – ilgainiui norėčiau treniruoti paties aukščiausio lygio tenisininkus“, – teigia klaipėdietis.

Anot jo, pokalbiai dėl prisijungimo prie naujos akademijos prasidėjo nuo jo susitikimų su pačiu R. Piatti.

„Mūsų keliai vis susikirsdavo įvairiuose jaunių turnyruose. Turėjau su juo labai įdomių pokalbių jau juose, vėliau mane pakvietė apsilankyti Bordigheroje esančioje akademijoje. Mūsų požiūriai į daugelį dalykų buvo labai panašūs. Tad natūraliai atsirado mintis apie prisijungimą prie R. Piatti komandos. Man tai didelis žingsnis į priekį, galimybė kasdien mokytis iš legendinio trenerio“.

Ar naujos pareigos netrukdys L. Grigeliui toliau darbuotis su Lietuvos rinktine?

„Ne, viską aptarėme prieš sutarties pasirašymą. Akademija netrukdys mano darbui su Lietuvos rinktine“, – sako L. Grigelis.

