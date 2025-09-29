Kalendorius
Tenisas

Raducanu dramatiškai pralaimėjo „China Open“ turnyre, Zheng vėl sustabdė trauma

2025-09-29 21:49 / šaltinis: Sportas.lt
2025-09-29 21:49

Pekine (Kinija) tęsiasi elitinis WTA 1000 serijos „China Open“ moterų teniso turnyras.

Emma Raducanu | Scanpix nuotr.

Pekine (Kinija) tęsiasi elitinis WTA 1000 serijos „China Open“ moterų teniso turnyras.

0

Lenkė Iga Swiatek (WTA-2) 6:0 triuškino kolumbietę Camilą Osorio (WTA-83), kuri vėliau atsisakė tęsti mačą dėl sveikatos problemų. I. Swiatek tapo pirma tenisininke istorijoje, kuri laimėjo pirmus 8 žaistus mačus „China Open“ turnyre. Lenkė šiame turnyre debiutavo 2023 m. ir iš karto tapo nugalėtoja, pernai nežaidė dėl suspendavimo, o šiemet grįžo į Pekiną ir toliau skina pergales.

TAIP PAT SKAITYKITE:

Amerikietė Emma Navarro (WTA-17) anksčiau laiko 6:2, 1:0 nugalėjo prancūzę Lois Boisson (WTA-41). Pastaroji turėjo trauktis dėl kairiosios kojos šlaunies traumos.

Britė Emma Raducanu (WTA-32) 3 kartus buvo per tašką nuo pergalės prieš amerikietę Jessicą Pegulą (WTA-7), bet tada „subyrėjo“ ir patyrė nesėkmę 6:3, 6:7 (9:11), 0:6.

Britė mačo pradžioje atlaikė 3 „break pointus“, laimėjo varžovės padavimų seriją ir pirmavo 3:0. Šeštajame geime jau E. Raducanu nerealizavo „break pointo“, o septintajame dar pralaimėjo savo padavimų seriją (4:3). Visgi, britė neleido amerikietei išlyginti rezultato ir setą užbaigė dviem laimėtais geimais paeiliui.

Antrajame sete E. Raducanu taip pat pirmoji laimėjo varžovės padavimų seriją, tik šį kartą persvarą prarado per keletą minučių. Penktajame geime britė turėjo dar 2 „break pointus“, tačiau jų nerealizavo. Pratęsime E. Raducanu perėmė iniciatyvą po spurto 5:0 (0:2, 5:2). Atrodė, kad dvikova tuoj baigsis, britė turėjo 3 „match pointus“ (6:5, 8:7, 9:8), bet visas tas progas iššvaistė. Svarbiausiu momentu E. Raducanu pralaimėjo 2 iš eilės taškus savo padavimų metu, o J. Pegula antru bandymu realizavo „set pointą“.

Britė po apmaudžiai pralaimėto pratęsimo visiškai palūžo ir trečiajame sete gavo „riestainį“. E. Raducanu tik trečiojo seto šeštajame geime buvo susikūrusi „break pointą“, bet ir jo nerealizavo.

Įdomu tai, kad E. Raducanu antrame turnyre iš eilės pralaimėjo susitikimą, kuriame turėjo 3 „match pointus“.

Ukrainietė Marta Kostiuk (WTA-28) 6:4, 6:2 eliminavo neutralią atletę Aliaksandrą Sasnovič. M. Kostiuk kitame etape lauks J. Pegula.

Neseniai po traumos grįžusi vietinių fanų numylėtinė Qinwen Zheng (WTA-9) 4:6, 6:3, 0:3 pralaimėjo čekei Lindai Noskovai (WTA-27). Nerimaujama, kad olimpinei čempionei iš Kinijos atsinaujino alkūnės trauma.

WTA 1000 serijos moterų teniso turnyro Pekine prizų fondą sudaro beveik 8,964 mln. JAV dolerių.

