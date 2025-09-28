Eva Lys netikėtai pašalino Eleną Rybakiną iš „China Open“ turnyro, Paula Badosa vėl sustabdyta traumos

Įspūdingą pergalę šešioliktfinalyje pasiekė ukrainiečių kilmės Vokietijos atstovė Eva Lys (WTA-66). Ji per 2 valandas 15 minučių 6:3, 1:6, 6:4 eliminavo Eleną Rybakiną (WTA-10), kuri žaidžia po Kazachstano vėliava. E. Rybakina trečiojo seto viduryje buvo perėmusi iniciatyvą (3:4), bet tada pralaimėjo dvi iš eilės savo padavimų serijas, o E. Lys spurtu 3:0 įtvirtino pergalę.
Daugkartinė „Didžiojo kirčio“ turnyrų nugalėtoja čekė Barbora Krejčikova (WTA-34) 6:1, 5:7, 0:3 pralaimėjo amerikietei McCartney Kessler (WTA-39). Čekė mačą anksčiau laiko baigė dėl kelio traumos.
Titulą ginanti amerikietė Cori „Coco“ Gauff (WTA-3) 6:4, 4:6, 7:5 išvargo pergalę prieš kanadietę Leylah Fernandez (WTA-25). Trečiajame sete C. Gauff iššvaistė dvi progas savo padavimais baigti mačą (5:2, 5:4), bet vienuoliktajame geime laimėjo kanadietės padavimų seriją, gavo trečią galimybę savo padavimų serija įtvirtinti pergalę ir šį kartą nesuklydo.
Italė Jasmine Paolini (WTA-8) 6:3, 6:0 sutriuškino JAV atstovę Sofią Kenin (WTA-26), Tokijo olimpinė čempionė šveicarė Belinda Benčič (WTA-16) 4:6, 6:4, 6:3 įveikė australę Priscillą Hon (WTA-108), o JAV tenisininkė Amanda Anisimova (WTA-4) 7:6 (13:11), 6:0 pranoko kinę Shuai Zhang (WTA-112).
Eilinę traumą patyrė ispanė Paula Badosa (WTA-18). Ji 2:4 atsiliko nuo čekės Karolinos Muchovos (WTA-15) ir nebetęsė mačo dėl kairiosios šlaunies arba kirkšnies skausmų.
WTA 1000 serijos moterų teniso turnyro Pekine prizų fondą sudaro beveik 8,964 mln. JAV dolerių.
