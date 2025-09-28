Carloso Alcarazo smūgiai Tokijuje sirgalius paliko be žado

Čiurnos skausmus pamiršęs ispanas Carlosas Alcarazas (ATP-1) ketvirtfinalyje per 80 minučių 6:2, 6:4 nugalėjo Brandoną Nakashimą (ATP-33) iš JAV. C. Alcarazas varžovui nesuteikė „break pointų“ ir atliko net 39 neatremtus smūgius, neretai palikdamas sirgalius be žado.
Alcaraz with one of the SHOTS OF THE YEAR.
A point that’s sums up one of the best matches I’ve ever seen him play. pic.twitter.com/s57zK5dllFREKLAMAREKLAMA— José Morgado (@josemorgado) September 28, 2025
„Tokie mačai gerokai prideda pasitikėjimo savo jėgomis. Sužaidžiau labai gerai“, – pripažino ispanas.
Norvegas Casperas Ruudas (ATP-12) greičiau nei per valandą 6:3, 6:2 pranoko Aleksandarą Vukičių (ATP-95) iš Naujosios Zelandijos ir tapo C. Alcarazo varžovu.
Amerikietiškame ketvirtfinalyje Tayloras Fritzas (ATP-5) per 2 valandas 19 minučių 6:3, 6:7 (5:7), 6:3 įveikė tautietį Sebastianą Kordą (ATP-74). T. Fritzas pirmajame sete sugebėjo panaikinti 2 geimų deficitą, o trečiojo seto pradžioje neutralizavo 3 „break pointus“, neleisdamas S. Kordai atitrūkti.
Jau aišku, kad T. Fritzas naujajame ATP reitinge aplenks Novaką Djokovičių ir pakils į 4-ą vietą.
T. Fritzas ketvirtfinalyje žais prieš kitą tautietį Jensoną Brooksby (ATP-86), kuris netikėtai 6:3, 6:3 eliminavo daną Holgerį Runę (ATP-11).
ATP 500 serijos vyrų teniso turnyro Tokijuje prizų fondą sudaro kiek daugiau nei 2,2226 mln. JAV dolerių. Turnyrą tiesiogiai transliuoja „Go3“ televizija.
Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!