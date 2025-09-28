Kalendorius
TV3 naujienos > Sportas > Tenisas > ATP World Tour

Carloso Alcarazo smūgiai Tokijuje sirgalius paliko be žado

2025-09-28 21:32 / šaltinis: Sportas.lt
2025-09-28 21:32

Tokijuje (Japonija) tęsiasi ATP 500 serijos „Kinoshita Group Japan Open Tennis Championships“ vyrų teniso turnyras.

Carlosas Alcarazas | Scanpix nuotr.

REKLAMA

0

Čiurnos skausmus pamiršęs ispanas Carlosas Alcarazas (ATP-1) ketvirtfinalyje per 80 minučių 6:2, 6:4 nugalėjo Brandoną Nakashimą (ATP-33) iš JAV. C. Alcarazas varžovui nesuteikė „break pointų“ ir atliko net 39 neatremtus smūgius, neretai palikdamas sirgalius be žado.

TAIP PAT SKAITYKITE:

„Tokie mačai gerokai prideda pasitikėjimo savo jėgomis. Sužaidžiau labai gerai“, – pripažino ispanas.

Norvegas Casperas Ruudas (ATP-12) greičiau nei per valandą 6:3, 6:2 pranoko Aleksandarą Vukičių (ATP-95) iš Naujosios Zelandijos ir tapo C. Alcarazo varžovu.

Amerikietiškame ketvirtfinalyje Tayloras Fritzas (ATP-5) per 2 valandas 19 minučių 6:3, 6:7 (5:7), 6:3 įveikė tautietį Sebastianą Kordą (ATP-74). T. Fritzas pirmajame sete sugebėjo panaikinti 2 geimų deficitą, o trečiojo seto pradžioje neutralizavo 3 „break pointus“, neleisdamas S. Kordai atitrūkti.

Jau aišku, kad T. Fritzas naujajame ATP reitinge aplenks Novaką Djokovičių ir pakils į 4-ą vietą.

T. Fritzas ketvirtfinalyje žais prieš kitą tautietį Jensoną Brooksby (ATP-86), kuris netikėtai 6:3, 6:3 eliminavo daną Holgerį Runę (ATP-11).

ATP 500 serijos vyrų teniso turnyro Tokijuje prizų fondą sudaro kiek daugiau nei 2,2226 mln. JAV dolerių. Turnyrą tiesiogiai transliuoja „Go3“ televizija.

