TV3 naujienos > Sportas > Tenisas > ATP World Tour

Atsigauti spėjęs Alcarazas įveikė Bergsą ir pateko į ATP 500 turnyro ketvirtfinalį

2025-09-27 13:16 / šaltinis: Sportas.lt
2025-09-27 13:16

Carlosas Alcarazas | „Stop“ kadras

Tokijuje (Japonija) tęsiasi ATP 500 serijos „Kinoshita Group Japan Open Tennis Championships“ vyrų teniso turnyras.

0

Geriausias pasaulio tenisininkas ispanas Carlosas Alcarazas (ATP-1) po pirmajame mače patirtos čiurnos traumos abejojo dėl galimybių tęsti turnyrą, bet galiausiai nusprendė pasirodyti aštuntfinalio mače. C. Alcarazas per 79 minutes 6:4, 6:3 įveikė belgą Zizou Bergsą (ATP-45) ir iškopė į ketvirtfinalį.

TAIP PAT SKAITYKITE:

Ispanas mačo pradžioje „sausai“ pralaimėjo savo padavimų seriją, bet labai greitai persigrupavo ir panaikino deficitą, o po spurto 4:0 pats perėmė inciatyvą (5:2). Z. Bergsas rankų nenuleido, realizavo „break pointą“ ir priartėjo iki minimumo (5:4). Visgi, ispanas neledo varžovui išlyginti rezultato ir setą užbaigė laimėdamas belgo padavimų seriją.

Antrąjį setą C. Alcarazas pradėjo spurtu 3:0, bet Z. Bergsas vėl demonstravo kovingumą ir priartėjo iki minimumo (3:2). Šeštajame geime belgas nepasinaudojo proga išlyginti rezultatą, kai pralaimėjo savo padavimų seriją. Vėliau Z. Bergsas po „break pointą“ turėjo tiek septintajame, tiek devintajame geimuose, bet ispanas spaudimą atlaikė.

„Turėjau pusantros dienos atsistatyti po praėjusio mačo ir tai buvo labai svarbu. Mano komandoje dirba geriausias fizioterapeutas pasaulyje. Jis puikiai padirbėjo su mano čiurna, todėl šiandien galėjau demonstruoti beveik sau įprastą žaidimą. Buvo tam tikrų momentų, kai šiek tiek sunerimdavau dėl čiurnos, bet šiaip sužaidžiau labai gerai“, – sakė C. Alcarazas.

Ketvirtfinalyje C. Alcarazo lauks Brandonas Nakashima (ATP-33) iš JAV.

Vienas iš favoritų danas Holgeris Rune (ATP-11) 6:4, 6:2 nugalėjo amerikietį Ethaną Quinną (ATP-81). Ketvirtfinalyje H. Rune susitiks su kitu amerikiečiu Jensonu Brooksby (ATP-86).

ATP 500 serijos vyrų teniso turnyro Tokijuje prizų fondą sudaro kiek daugiau nei 2,2226 mln. JAV dolerių. Turnyrą tiesiogiai transliuoja „Go3“ televizija.

