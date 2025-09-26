Kalendorius
Alcarazo išgąstis ir Fritzo stebinantis smūgis ATP 500 turnyre Tokijuje

2025-09-26 14:18 / šaltinis: Sportas.lt
2025-09-26 14:18

Tokijuje (Japonija) įsibėgėjo ATP 500 serijos „Kinoshita Group Japan Open Tennis Championships“ vyrų teniso turnyras.

Carlosas Alcarazas ir Tayloras Fritzas | „Stop“ kadras

Tokijuje (Japonija) įsibėgėjo ATP 500 serijos „Kinoshita Group Japan Open Tennis Championships" vyrų teniso turnyras.

0

Geriausias pasaulio tenisininkas ispanas Carlosas Alcarazas (ATP-1) turnyrą pradėjo pergale 6:4, 6:2 prieš argentinietį Sebastianą Baezą (ATP-41). Tiesa, viskas nebuvo taip paprasta, kaip gali pasirodyti iš pirmo žvilgsnio.

Pirmajame sete ispanas kaip reikiant išgąsdino savo gerbėjus, kai pajautė čiurnos skausmą ir parkrito. Laimei, po medicininės pertraukėlės C. Alcarazas grįžo tęsti žaidimo, nors savo komandai ir toliau sakė, kad jaučia nedidelį skausmą.

TAIP PAT SKAITYKITE:

„Nemeluosiu – buvau išsigandęs. Pajaučiau čiurnos skausmą. Tuo metu viskas atrodė nekaip. Pirmas 5 minutes galvojau, kad viskas baigta. Pasisekė, kad galėjau tęsti žaidimą. Tikiuosi, kad galėsiu atsistatyti iki kito mačo“, – sakė C. Alcarazas.

Amerikietis Tayloras Fritzas (ATP-5) 4:6, 6:3, 7:6 (7:3) išgyveno dramą prieš kanadietį Gabrielį Diallo (ATP-35). Vieną iš taškų amerikietis pelnė pademonstruodamas neįtikėtiną reakciją, kai po varžovo smūgio kamuoliukas, kliudęs trosą, staiga leidosi T. Fritzo aikštės pusėje. G. Diallo paskui dar bandė suspėti prie kamuoliuko, bet šansų nebeturėjo ir trenkėsi į tinklą.

Be pergalių Tokijuje liko amerikietis Francesas Tiafoe (ATP-29). Jis po nesėkmės 6:3, 1:6, 5:7 prieš vengrą Martoną Fucsovicsą (ATP-58) pyktį išliejo laužydamas raketę.

Praėjusių metų finalininkas prancūzas Ugo Humbertas (ATP-24) jau šešioliktfinalyje 6:7 (4:7), 3:6 krito prieš amerikietį Jensoną Brooksby (ATP-86), o čekas Tomašas Machačas (ATP-22) 3:6, 6:7 (4:7) įsigudrino pralaimėti japonui Sho Shimabukuro (ATP-273).

ATP 500 serijos vyrų teniso turnyro Tokijuje prizų fondą sudaro kiek daugiau nei 2,226 mln. JAV dolerių. Turnyrą tiesiogiai transliuoja „Go3“ televizija.

Carlosas Alcarazas | „Stop“ kadras
Alcarazo situacija Tokijuje tebėra neaiški

