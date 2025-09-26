Kalendorius
Rugsėjo 26 d., penktadienis
Vilnius +14°C
Horoskopai
Programos image
Orai
Pranešti naujieną
Paieška

Naujausios

Karas Ukrainoje

Lietuva

Verslas

Užsienis

Gyvenimas

Sportas

Video

Žmonės

Automanas

Mano naujienos
Komentuoti
0
Nuoroda nukopijuota
DALINTIS
Link copying icon
Kopijuoti nuorodą
Email icon
Siųsti el. paštu
Facebook icon
FB Messenger icon
Messenger
LinkedIn icon
LinkedIn
Twitter icon
Daugiau panašių naujienų
Mažiau panašių naujienų
Pranešti apie klaidą
TV3 naujienos > Sportas > Kitos sporto šakos > Kitas sportas

Sandro Diasas pasiekė naują greičio rekordą riedlente ir įrašė savo vardą į istoriją

2025-09-26 22:06 / šaltinis: Sportas.lt
2025-09-26 22:06

Brazilijos riedlenčių sporto legenda – 50-metis Sandro Diasas – įsirašė į istoriją, pagerindamas 2 visų laikų rekordus.

Sandro Diasas | „Scanpix“ ir instagram.com nuotr.

Brazilijos riedlenčių sporto legenda – 50-metis Sandro Diasas – įsirašė į istoriją, pagerindamas 2 visų laikų rekordus.

REKLAMA
0

„Red Bull“ renginyje S. Diasas sėkmingai nusileido nuo 70 m aukščio rampos, kurią atstojo 22 aukštų pastatas. Taip S. Diasas pagerino Gineso pasaulio rekordą.

Besileisdamas iš tokio aukščio, brazilas sugebėjo pagerinti ir dar vieną pasaulio rekordą. S. Diasas pasiekė 103 km/val. greitį. Anksčiau niekas istorijoje su standartine riedlente nebuvo pasiekęs tokio įspūdingo greičio.

TAIP PAT SKAITYKITE:

„Mano žinutė paprasta – niekada neišsižadėkite savo svajonių. Žinojau, kad tokį dalyką padaryti įmanoma, bet įtariau, kad bus labai sunku viską paruošti tokio rekordo siekimui. Kad ir kaip toli kartais atrodo jūsų svajonės, jas tikrai įmanoma įgyvendinti!“, – džiūgavo S. Diasas.

Brazilas yra daugkartinis pasaulio čempionas ir „X“ žaidynių nugalėtojas.

Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKOMENDUOJAME
rekomenduojame
TOLIAU SKAITYKITE
toliau skaitykite
TOLIAU SKAITYKITE
× Pranešti klaidą
SIŲSTI
Į viršų