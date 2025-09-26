Sandro Diasas pasiekė naują greičio rekordą riedlente ir įrašė savo vardą į istoriją

„Red Bull“ renginyje S. Diasas sėkmingai nusileido nuo 70 m aukščio rampos, kurią atstojo 22 aukštų pastatas. Taip S. Diasas pagerino Gineso pasaulio rekordą.
Besileisdamas iš tokio aukščio, brazilas sugebėjo pagerinti ir dar vieną pasaulio rekordą. S. Diasas pasiekė 103 km/val. greitį. Anksčiau niekas istorijoje su standartine riedlente nebuvo pasiekęs tokio įspūdingo greičio.
„Mano žinutė paprasta – niekada neišsižadėkite savo svajonių. Žinojau, kad tokį dalyką padaryti įmanoma, bet įtariau, kad bus labai sunku viską paruošti tokio rekordo siekimui. Kad ir kaip toli kartais atrodo jūsų svajonės, jas tikrai įmanoma įgyvendinti!“, – džiūgavo S. Diasas.
Brazilas yra daugkartinis pasaulio čempionas ir „X“ žaidynių nugalėtojas.
